^Übergabe der Trophäe des F1(®) Allwyn Global Community Award 2026 an die

ausgezeichnete gemeinnützige Organisation The Just One Project beim FORMULA

1(®) HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 in Las Vegas

LAS VEGAS, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn AG, ein international

tätiges Unternehmen der Gaming- und Entertainmentbranche, gibt heute bekannt,

dass The Just One Project mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award 2026

ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung fand im Rahmen des FORMULA 1 HEINEKEN

LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 statt. Die gemeinnützige Organisation engagiert sich

gegen Ernährungsunsicherheit und unterstützt Familien in Süd-Nevada. Allwyn

würdigt diesen Einsatz mit einer Spende in Höhe von 100.000 Euro. Mit dem Geld

wird?Groceries on the Go" ausgebaut: Der erste mobile Lebensmittelladen Süd-

Nevadas, der Lebensmittel zu günstigen Preisen anbietet, soll künftig nicht mehr

nur in Teilzeit, sondern ganztägig betrieben werden. Damit kann das Angebot

doppelt so viele Menschen erreichen: Künftig wird der mobile Laden monatlich 50

Standorte in der Region anfahren und jährlich rund 5.000 Einwohner mit

preisgünstigen Lebensmitteln versorgen.

Die soziale Realität in Süd-Nevada steht in starkem Kontrast zum Glanz und der

pulsierenden Atmosphäre des Las Vegas Strip: Fast 15 Prozent der erwachsenen

Bevölkerung und 22 Prozent der Kinder leben in Haushalten, in denen die

Versorgung mit ausreichend Lebensmitteln nicht gesichert ist. Die Betroffenen

sehen sich im Alltag mit strukturellen Hindernissen konfrontiert, die ihnen den

Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld erschweren.

Hier setzt The Just One Project an: Die Organisation bringt preiswerte,

nahrhafte Lebensmittel direkt in die betroffenen Wohnviertel. So hilft sie

Familien, finanzielle Engpässe ebenso wie räumliche und mobilitätsbedingte

Hindernisse zu überwinden, die ihnen den Zugang zu einer verlässlichen

Lebensmittelversorgung erschweren.

?Groceries on the Go" ist eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Lösung, die

direkt in den Gemeinden ansetzt. Anstatt ausschließlich auf stationäre

Lebensmittelausgabestellen zu setzen, bringt das mobile Ladenkonzept wichtige

Grundnahrungsmittel direkt zu den Menschen - genau dorthin, wo sie am

dringendsten benötigt werden. Durch den Abbau finanzieller und

mobilitätsbedingter Hürden sowie die dank der Spende mögliche Ausweitung der

monatlichen Besuche von 25 auf 50 Standorte trägt das Programm dazu bei, die

Ernährungssicherheit und die Versorgung der Haushalte mit ausgewogenen

Lebensmitteln zu verbessern. Zugleich erfahren die Familien vor Ort ganz

unmittelbar, wie sehr eine starke Gemeinschaft sie unterstützen kann.

Mit dem Award und dem Grand Prix wird die Zusammenarbeit zwischen The Just One

Project und Formula 1(®) weiter ausgebaut. Nachdem die Organisation bereits vom

Las Vegas Grand Prix bei ihrem Einsatz gegen Ernährungsunsicherheit unterstützt

wurde, übernimmt sie am Rennwochenende erneut eine wichtige Rolle: Als Partner

für die Rettung und Weitergabe überschüssiger Lebensmittel trägt sie dazu bei,

dass die Veranstaltung auch der örtlichen Gemeinschaft zugutekommt. Zusammen mit

der finanziellen Förderung entsteht so eine langfristige Partnerschaft, die Las

Vegas weit über das Rennwochenende und die letzte Runde hinaus zugutekommt.

Der Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Las Vegas verliehen. Bereits im

vergangenen Jahr hatte Allwyn die Organisation Green Our Planet mit 100.000 Euro

unterstützt. Mit der Förderung konnte das Programm HydroConnect ausgebaut

werden, das Schülern vermittelt, wie sie selbst Lebensmittel anbauen können.

Dabei verbindet es die praktische Gartenarbeit mit Lerninhalten aus den MINT-

Fächern sowie den Themen Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft.

Robert Chvatal, Group CEO von Allwyn und Jurymitglied des F1(®) Allwyn Global

Community Award, dazu:?Einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten

ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses bei Allwyn. Wir

sind stolz darauf, The Just One Project mit dieser Spende unterstützen zu

können, und hoffen, dass dadurch noch mehr Familien die Hilfe erhalten, die sie

dringend benötigen. Indem wir Initiativen wie The Just One Project fördern,

stellen wir sicher, dass unser Engagement bei den Grands Prix auch vor Ort etwas

bewegt - mit konkreten, messbaren Verbesserungen für die Menschen, die

Unterstützung am dringendsten benötigen."

Brooke Nuerbauer, CEO und Gründerin von The Just One Project, sagte:?Wir bei

The Just One Project sind überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu frischen,

gesunden Lebensmitteln haben sollte - unabhängig davon, wo er lebt oder wie viel

Geld ihm zur Verfügung steht. Die Auszeichnung durch Allwyn und Formula 1

bedeutet für uns weit mehr als eine finanzielle Unterstützung unserer

Organisation. Sie ist eine Investition in die Gesundheit, die Lebensqualität und

die Zukunft unserer gesamten Gemeinschaft. Mit?Groceries on the Go" möchten wir

den Zugang zu Lebensmitteln neu denken: Wir bringen preiswerte Lebensmittel

direkt in die Wohnviertel, in denen sie am dringendsten benötigt werden. Wir

sind sehr dankbar für diese Partnerschaft und die Möglichkeit, unser Angebot

auszubauen, noch mehr Familien zu erreichen und uns gemeinsam weiter für ein

stärkeres und gesünderes Süd-Nevada einzusetzen."

Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1(®) und Jurymitglied des F1(®) Allwyn

Global Community Award, erklärt:?Wir freuen uns sehr, dass The Just One Project

den Award erhält. Für Formula 1(®) entscheidet sich der Erfolg eines Grand Prix

nicht allein auf der Rennstrecke. Ebenso wichtig ist, was wir langfristig in den

Städten bewirken, in denen wir zu Gast sind. Initiativen wie The Just One

Project leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag: Sie entwickeln konkrete und

skalierbare Lösungen für drängende Herausforderungen vor Ort - wie etwa die

Ernährungsunsicherheit. Indem wir Organisationen unterstützen, die sich

unmittelbar für Familien einsetzen, wird der F1(®) Allwyn Global Community Award

zu einem wichtigen Impulsgeber für nachhaltige Veränderungen. Davon profitieren

ganz konkret 5.000 Haushalte. Gleichzeitig stärken wir damit den Zusammenhalt

und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft vor Ort."

The Just One Project ist der siebte und letzte Preisträger des F1(®) Allwyn

Global Community Award 2026. Zuvor wurden bereits die britische Starlight

Children's Foundation, die kanadische Initiative La Tablée des Chefs, die

österreichische gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die

niederländische Initiative Spieren voor Spieren, die in Austin ansässige Del

Valle ISD Education Foundation sowie die mexikanische Fundación Reintegra

ausgezeichnet.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit

Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie

vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext

Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,

indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für

gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-

Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Formula 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans sowie 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und Formel 1(®) sich gleichermaßen für die

Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft

Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des

Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken,

und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über Formula 1(®)

Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste

Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene

Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der

Formel 1(®) und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula

One World Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty

Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock

der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1(®)-Logo,

Formula 1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB

und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem

Unternehmen der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich

der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer

Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über The Just One Project

The Just One Project ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Süd-Nevada.

Sie setzt sich dafür ein, allen Menschen Zugang zu frischen, gesunden

Lebensmitteln, wichtigen Alltagsressourcen und unterstützenden Angeboten zu

ermöglichen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Mit

innovativen Programmen zur Verbesserung der Lebensmittelversorgung, starken

Partnerschaften vor Ort und umfassenden Unterstützungsangeboten baut The Just

One Project bestehende Hürden ab, setzt sich für einen würdevollen Umgang mit

allen Menschen ein und schafft Perspektiven, die Einzelpersonen und Familien

helfen, ihr Leben selbstbestimmt und erfolgreich zu gestalten. Mit Angeboten wie

?Groceries on the Go", dem ersten mobilen Lebensmittelladen mit günstigen

Preisen in Süd-Nevada, bringt die Organisation erschwingliche, gesunde

Lebensmittel direkt in Wohnviertel, in denen die Versorgung mit Lebensmitteln

besonders schwierig ist. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der

Ernährungssicherheit und Unterstützung für die Gemeinschaft miteinander

verbindet, trägt The Just One Project dazu bei, Süd-Nevada lebenswerter und

gesünder zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter thejustoneproject.org

(http://thejustoneproject.org/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b738c7fe-246e-4451-a732-

634bfeb8957d

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Deja Williams, Marketing Manager

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