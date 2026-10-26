26.10.2026 17:08:38

GNW-News: The Stargazers: Ein Originaldrama des HIT verbindet künstlerische Ausdruckskraft mit dem spirituellen Porträt einer Generation

^HARBIN, China, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Harbin Institute of

Technology (HIT) hat das groß angelegte Bühnenstück The Stargazers über einen

Zeitraum von drei Jahren entwickelt. Die jüngsten drei Aufführungen in Harbin

stießen beim Publikum auf große Resonanz und würdigten das Vermächtnis von

Wissenschaftlern und Pädagogen. Professionelle Schauspieler sowie

Hochschullehrer und Studierende standen gemeinsam auf der Bühne und erweckten

die Geschichten von Wissenschaftlern und Pädagogen zum Leben, die sich im

Nordosten Chinas niedergelassen hatten, Studierende unterrichteten

und nach wissenschaftlichen Durchbrüchen strebten.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5754/eng)

Diese Persönlichkeiten sind sie unter der Bezeichnung?800 Säulen der Fakultät"

des HIT bekannt. In den 1950er Jahren kamen mehr als 800 junge Lehrkräfte und

Studierende aus ganz China an das Harbin Institute of Technology. Dieses Team

von Lehrkräften, dessen Durchschnittsalter bei lediglich 27,5 Jahren lag, baute

neue Fachbereiche auf, übernahm Lehrverpflichtungen und bildete dringend

benötigte Fachkräfte für die Industrialisierung des neuen China aus.

Das Drama verzichtet auf stereotype Heldenbilder und befasst sich intensiv mit

historischen Details und der menschlichen Natur.?Wenn wir auf dieser Bühne

stehen, lassen wir die außergewöhnliche Vergangenheit unserer Vorgänger wieder

aufleben und bringen den aufrichtigen Glauben einer ganzen Generation zum

Ausdruck", sagte Zou Mingye, ein Student der Fakultät für Architektur und

Design.

Die Geschichte der?800 Säulen der Fakultät" des HIT, die sich in der nördlichen

Grenzregion niedergelassen und mit Wissenschaft und Technik zum Aufbau des

Landes beitrugen, spiegelt die Entwicklung des Hochschulwesens im neuen China

wider, insbesondere die der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung. Im Zentrum

des Stücks steht das Bild des?Blicks zu den Sternen"; das Leitmotiv ist die

?Weitergabe des Erbes". Die zentrale Botschaft lautet: den?Blick zu den Sternen

richten und zugleich fest verwurzelt bleiben" - auch durch schwierige Zeiten

hindurch den eigenen Idealen folgen. Jede Generation besteht aus Menschen, die

zu den Sternen blicken. Mit der Zeit werden sie selbst zu Vorbildern, an denen

sich spätere Generationen orientieren.

Literatur und Kunst bringen den Geist ihrer Zeit zum Ausdruck und tragen ihn

weiter. Beobachter stellen fest, dass The Stargazers eine gelungene Balance

zwischen ideologischer Tiefe und künstlerischer Wirkung findet. Mit einem

sorgfältig ausgearbeiteten Drehbuch und einer eindrucksvollen visuellen

Bühnengestaltung vermittelt das Stück den Geist von Wissenschaftlern und

Pädagogen auf natürliche Weise und entfaltet zugleich eine subtile Wirkung.

Dieses Stück wurde über Live-Streaming-Plattformen der neuen Medien ausgestrahlt

und verzeichnete 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet.

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558Â°

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