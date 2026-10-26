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26.10.2026 17:08:38
GNW-News: The Stargazers: Ein Originaldrama des HIT verbindet künstlerische Ausdruckskraft mit dem spirituellen Porträt einer Generation
^HARBIN, China, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Harbin Institute of
Technology (HIT) hat das groß angelegte Bühnenstück The Stargazers über einen
Zeitraum von drei Jahren entwickelt. Die jüngsten drei Aufführungen in Harbin
stießen beim Publikum auf große Resonanz und würdigten das Vermächtnis von
Wissenschaftlern und Pädagogen. Professionelle Schauspieler sowie
Hochschullehrer und Studierende standen gemeinsam auf der Bühne und erweckten
die Geschichten von Wissenschaftlern und Pädagogen zum Leben, die sich im
Nordosten Chinas niedergelassen hatten, Studierende unterrichteten
und nach wissenschaftlichen Durchbrüchen strebten.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5754/eng)
Diese Persönlichkeiten sind sie unter der Bezeichnung?800 Säulen der Fakultät"
des HIT bekannt. In den 1950er Jahren kamen mehr als 800 junge Lehrkräfte und
Studierende aus ganz China an das Harbin Institute of Technology. Dieses Team
von Lehrkräften, dessen Durchschnittsalter bei lediglich 27,5 Jahren lag, baute
neue Fachbereiche auf, übernahm Lehrverpflichtungen und bildete dringend
benötigte Fachkräfte für die Industrialisierung des neuen China aus.
Das Drama verzichtet auf stereotype Heldenbilder und befasst sich intensiv mit
historischen Details und der menschlichen Natur.?Wenn wir auf dieser Bühne
stehen, lassen wir die außergewöhnliche Vergangenheit unserer Vorgänger wieder
aufleben und bringen den aufrichtigen Glauben einer ganzen Generation zum
Ausdruck", sagte Zou Mingye, ein Student der Fakultät für Architektur und
Design.
Die Geschichte der?800 Säulen der Fakultät" des HIT, die sich in der nördlichen
Grenzregion niedergelassen und mit Wissenschaft und Technik zum Aufbau des
Landes beitrugen, spiegelt die Entwicklung des Hochschulwesens im neuen China
wider, insbesondere die der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung. Im Zentrum
des Stücks steht das Bild des?Blicks zu den Sternen"; das Leitmotiv ist die
?Weitergabe des Erbes". Die zentrale Botschaft lautet: den?Blick zu den Sternen
richten und zugleich fest verwurzelt bleiben" - auch durch schwierige Zeiten
hindurch den eigenen Idealen folgen. Jede Generation besteht aus Menschen, die
zu den Sternen blicken. Mit der Zeit werden sie selbst zu Vorbildern, an denen
sich spätere Generationen orientieren.
Literatur und Kunst bringen den Geist ihrer Zeit zum Ausdruck und tragen ihn
weiter. Beobachter stellen fest, dass The Stargazers eine gelungene Balance
zwischen ideologischer Tiefe und künstlerischer Wirkung findet. Mit einem
sorgfältig ausgearbeiteten Drehbuch und einer eindrucksvollen visuellen
Bühnengestaltung vermittelt das Stück den Geist von Wissenschaftlern und
Pädagogen auf natürliche Weise und entfaltet zugleich eine subtile Wirkung.
Dieses Stück wurde über Live-Streaming-Plattformen der neuen Medien ausgestrahlt
und verzeichnete 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet.
Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558Â°
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