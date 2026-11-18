^MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot

(https://www.thoughtspot.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_ca

mpaign=announcement_claude_data_26), der Anbieter von Daten- und KI-Plattformen,

hat heute zwei Integrationen mit Claude bekannt gegeben, die zuverlässige

Erkenntnisse an jeden Arbeitsplatz bringen. Kunden können nun ThoughtSpot

Spotter

(https://www.thoughtspot.com/product/agents/spotter?utm_source=globenewswire&utm

_medium=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26) über den Spotter MCP

(https://www.thoughtspot.com/blog/mcp-spotter-in-claude-chatgpt-custom-

agents?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_campaign=announcement_cla

ude_data_26)-Konnektor mit Claude verbinden, sodass jedes von Claude erstellte

Dashboard auf der semantischen und kontextbezogenen Ebene von ThoughtSpot

basiert. Mit?Send To ThoughtSpot" werden in Claude Data erstellte Artefakte mit

einem einzigen Schritt zu ThoughtSpot-Liveboards, die unternehmensweit

verwaltet, geteilt, überwacht und genutzt werden können.

ThoughtSpot ergänzt den geschäftlichen Kontext, den Unternehmen bereits

aufgebaut haben und dem sie vertrauen. Mithilfe des Spotter-MCP-Konnektors

leitet Claude Data jede Frage im Klartext an Spotter weiter, der diese anhand

des semantischen Modells von ThoughtSpot unter Verwendung der zertifizierten

Kennzahlen, Verknüpfungen, Synonyme, Geschäftsdefinitionen und der Sicherheit

auf Zeilenebene des Kunden auswertet. Jede Antwort in Claude spiegelt dieselben

festgelegten Definitionen wider, auf denen das Unternehmen basiert, und dieselbe

Frage zu denselben Daten liefert jedes Mal dieselbe Antwort.

Der Aufbau auf einer vertrauenswürdigen und regulierten Plattform gewährleistet,

dass jede Antwort überprüfbar ist. Jedes Ergebnis wird zusammen mit den Such-

Tokens zurückgegeben, die dazu geführt haben: die genau verwendeten Kennzahlen,

Attribute, Filter und Zeiträume. Benutzer können diese einsehen, hinterfragen

und erneut ausführen. Claude liefert die Argumentation, die Darstellung und das

Layout. ThoughtSpot liefert Zahlen, die Teams in einer Vorstandssitzung fundiert

vertreten können.

Wenn sich ein in Claude Data erstelltes Dashboard als nützlich erweist, wandelt

?Send To ThoughtSpot" es in einem Schritt in ein Liveboard um. Da jede Kachel

bereits auf den Such-Tokens von Spotter basiert, muss nichts neu erstellt oder

neu interpretiert werden. Sobald ThoughtSpot eingebunden ist, können Teams

Folgendes tun:

* Weitergabe an die Unternehmensleitung im Rahmen der bestehenden

Berechtigungen und der Sicherheit auf Zeilenebene

* Überprüfen der Liveboards, damit jeder weiß, welche Version die offizielle

ist.

* Überwachen mithilfe von KPI-Warnmeldungen, geplanten Abonnements und

Änderungsanalysen, die aufzeigen, warum sich eine Kennzahl verändert hat.

* Durchführen tiefergehender Analysen, indem sie bis auf Zeilenebene ins

Detail gehen und zu jedem Widget Folgefragen an Spotter stellen.

* Menschen direkt dort erreichen, wo sie arbeiten - über Google Sheets und

Excel, die mobile ThoughtSpot-App, Slack und Microsoft Teams.

* Einbetten von Liveboards in eigene Apps und Portale, um Erkenntnisse mit

Kunden und Partnern zu teilen.

?Lösungen für Unternehmen hängen vom jeweiligen Unternehmenskontext ab", sagt

Francois Lopitaux, SVP für Produktmanagement bei ThoughtSpot.?Mit Spotter in

Claude basieren alle Zahlen und Antworten auf der regulierten semantischen

Ebene. Mit 'Send To ThoughtSpot' wird aus der Frage einer einzelnen Person in

Claude ein reguliertes Liveboard, das das gesamte Unternehmen einsehen, teilen

und dem es vertrauen kann. Claude ist Ihr Raum zum Denken. ThoughtSpot ist die

Plattform, auf der Ihr Unternehmen arbeitet."

Nicht KI oder BI, sondern ein Zusammenspiel aus beiden

Die Integrationen spiegeln ThoughtSpots Überzeugung wider, dass die Zukunft der

Datenanalyse in einem kontinuierlichen Zusammenspiel von KI und BI liegt.

Spotter stellt Claude vertrauenswürdige Daten zur Verfügung, während?Send To

ThoughtSpot" die von Claude erarbeiteten Ergebnisse zurück in ThoughtSpot

überträgt, wo sie überwacht, geteilt und erneut hinterfragt werden können. Was

mit Spotter auf einer fundierten Datengrundlage entsteht und in ein Liveboard

überführt wird, wird zu einem festen Bestandteil der Geschäftsabläufe.

Die vertrauenswürdige Kontextebene für jede KI-Anwendung

Die Integrationen machen ThoughtSpots vertrauenswürdige Kontextebene für KI

überall dort verfügbar, wo Kunden arbeiten. Organisationen können ThoughtSpots

Governance-gesteuerte Semantik (https://www.thoughtspot.com/product/spotter-

semantics?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_campaign=announcement_

claude_data_26) über den Spotter-MCP-Connector in Claude und über AgentSpot für

ihre eigenen Teams verfügbar machen. Dieselbe Governance-gesteuerte Semantik

bildet auch die Grundlage für ThoughtSpot Embedded

(https://www.thoughtspot.com/product/embedded?utm_source=globenewswire&utm_mediu

m=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26), das vertrauenswürdige

Analysen in die eigenen Produkte und Apps der Kunden integriert.

Verfügbarkeit

Die Claude Data-Integrationen von ThoughtSpot stehen ThoughtSpot-Kunden ab heute

zur Verfügung. Erfahren Sie hier

(https://www.thoughtspot.com/integrations/claude?utm_source=globenewswire&utm_me

dium=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26) mehr über die Claude-

Integrationen von ThoughtSpot.

Über ThoughtSpot

ThoughtSpot ist ein Unternehmen für Daten- und KI-Plattformen. Wir haben es uns

zur Aufgabe gemacht, eine stärker auf Fakten basierende Welt zu schaffen.

ThoughtSpot Agentic Analytics (https://www.thoughtspot.com/product/analytics)

baut auf einer agentischen semantischen Ebene und unternehmensgerechter

Governance auf. Die Lösung vereint ein Team spezialisierter Agenten, die

verlässliche Antworten liefern und auf Grundlage von Geschäftsdaten handeln.

ThoughtSpot Embedded (https://www.thoughtspot.com/product/embedded) bringt

dieselbe agentengestützte Analytik mit nur wenigen Zeilen Code in jedes Produkt

ein. Mit AgentSpot (https://www.thoughtspot.com/agentspot) bringt ThoughtSpot

Multiplayer-KI in Unternehmen. Hier können Mitarbeiter Agenten, Workflows und

Apps auf Basis von Geschäftsdaten erstellen und im gesamten Unternehmen teilen.

Branchenführer wie Lyft, Unilever, Roche, Schneider Electric, Booking.com und

HubSpot verlassen sich auf ThoughtSpot, um Daten in messbare Geschäftsergebnisse

zu verwandeln. ThoughtSpot ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant mit mehr als

1.000 Kunden weltweit und unterhält Niederlassungen in San Francisco, Mountain

View, Chicago, London, Bangalore, Hyderabad, Trivandrum, Sydney und Tokio.

Testen Sie ThoughtSpot noch heute.

(https://www.thoughtspot.com/trial?tsref=webtopnav)

Ansprechpartner PR:

Russell Dougan

Director, Corporate Communications

russell.dougan@thoughtspot.com (mailto:russell.dougan@thoughtspot.com)

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