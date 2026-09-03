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03.09.2026 13:04:38
GNW-News: Tierfreie Rohstoffe von Nu-Tek BioSciences treiben die Weiterentwicklung von Zellkulturmedien und die Versorgungssicherheit auf der CPHI Global 202...
^* Nu-Tek wird auf der CPHI Global vom 6. bis 8. Oktober in Mailand mit
Akteuren aus der Pharmabranche ins Gespräch kommen, um seine zu 100 %
tierfreien Peptone und Proteinhydrolysate vorzustellen, die die
Qualifizierung von Zellkulturmedien unterstützen und gleichzeitig die
Versorgungssicherheit und die Entwicklungseffizienz verbessern.
MINNETONKA, Minnesota, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,
der Marktführer für zu 100 % tierfrei (AOF) hergestellte Peptone und
Proteinhydrolysate, wird sich auf der CPHI Global 2026, die vom 6. bis 8.
Oktober 2026 in Mailand, Italien, stattfindet, mit Biotech-Experten treffen. Nu-
Tek wird intensive Gespräche mit wichtigen Akteuren führen, die für die
Beschaffung, Qualifizierung und den Einkauf von Rohstoffen für Zellkulturmedien
zuständig sind, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, Konsistenz und einer den
behördlichen Anforderungen entsprechenden Versorgung liegt.
Nu-Tek wird sein Portfolio an tierfreien Rohstoffen vorstellen, auf das sich
globale Pharmahersteller verlassen, um Anwendungen in den Bereichen Zellkultur
und mikrobielle Fermentation bei der Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika
und anderen Biologika zu unterstützen. Die Produkte des Unternehmens sind
bewusst so konzipiert, dass sie individuell anpassbar sind, wobei der
Schwerpunkt auf der Reduzierung von Entwicklungsrisiken, der Verbesserung der
Lieferkontinuität und der Stärkung des Vertrauens in die Auswahl der
vorgelagerten Rohstoffe liegt.
?Die Medienanforderungen der Pharmaindustrie entwickeln sich weiter", so Chris
Weidel, Chief Business Officer bei Nu-Tek.?Unternehmen suchen nach tierfreien,
hochwertigen und sicheren Rohstoffen, um die Produktivität von Nährmedien zu
steigern oder zu verbessern und sich so einen strategischen Vorteil auf dem
Markt zu verschaffen. Nu-Tek bietet genau das, was biopharmazeutische Hersteller
benötigen, um ihre behördlichen Anforderungen zu erfüllen und ihre Ziele im
Bereich der Bioprozessierung zu erreichen."
Besucher können einen Termin (https://nu-
tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/35orXFj/meet-w-nu-tek-on-peptones-
yeast) mit Nu-Tek vereinbaren, um während der Messe den Bedarf an Nährmedien zu
besprechen. Pharmateams, die alternative Bezugsquellen prüfen, die Wirksamkeit
von Nährmedien verbessern oder Strategien für tierversuchsfreie Inhaltsstoffe
ausloten möchten, sind herzlich eingeladen, in Mailand Kontakt aufzunehmen.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)
+1 (952) 936.3614
www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)
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922c-4f03-a8e2-e60511df6e9d
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