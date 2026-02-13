Tilray Aktie
WKN DE: A2JQSC / ISIN: US88688T1007
|
13.02.2026 05:02:38
GNW-News: Tilray erweitert den pharmazeutischen Zugang im Vereinigten Königreich durch eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals
^NEW YORK und LONDON, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die
Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute
bekannt, dass ihr europäisches pharmazeutisches Vertriebsunternehmen CC Pharma
eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals
(http://www.smartwaypharma.co.uk/), einem führenden pharmazeutischen
Vertriebspartner mit Sitz im Vereinigten Königreich, getroffen hat, um die
Verfügbarkeit pharmazeutischer Produkte im gesamten Vereinigten Königreich
auszuweiten.
Im Rahmen dieser Vereinbarung werden CC Pharma und Smartway gemeinsam den Ausbau
des Parallelimports und der Spezialversorgung mit Arzneimitteln im Vereinigten
Königreich unterstützen. Dabei nutzen sie Smartways etablierte nationale
Vertriebsinfrastruktur, um die Lieferung pharmazeutischer Produkte zu
erleichtern, sowie die europäische Beschaffungskompetenz und die Gute
Herstellungspraxis (GMP)-Kapazität von CC Pharma. Dies stellt einen bedeutenden
Fortschritt in Tilrays umfassender europäischer medizinischer
Expansionsstrategie dar.
Der Pharmamarkt im Vereinigten Königreich wird in dieser Kategorie auf fast
£ 1 Milliarde geschätzt, und diese Vereinbarung versetzt Tilray und CC Pharma in
die Lage, mit Smartway zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu beschleunigen, die
Lieferzuverlässigkeit zu verbessern und die Reichweite über vertrauenswürdige
Kanäle im Gesundheitswesen auszubauen.
Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte:?Das
Vereinigte Königreich ist ein vorrangiger Markt innerhalb von Tilrays
internationaler medizinischer Strategie. Diese Vereinbarung stärkt unsere
Fähigkeit, den Zugang zu Arzneimitteln über etablierte Vertriebskanäle im
Gesundheitswesen zu erweitern und gleichzeitig unser langfristiges Wachstum in
der sich wandelnden medizinischen Landschaft Europas voranzutreiben. Darüber
hinaus wird erwartet, dass diese Vereinbarung Tilray mit seinen eigenen
medizinischen Cannabisprodukten stärker in das Gesundheitssystem im Vereinigten
Königreich integriert."
CC Pharma und Smartway Pharmaceuticals verbindet eine langjährige Beziehung seit
2009, die auf grenzüberschreitender pharmazeutischer Zusammenarbeit und einer
bewährten Umsetzung in der Lieferkette beruht. Diese neue Vereinbarung stellt
die nächste Phase dieser Beziehung dar und entspricht der steigenden Nachfrage
nach spezialisierten medizinischen Vertriebsdienstleistungen und einer
erweiterten Produktverfügbarkeit im Vereinigten Königreich.
Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, fügte hinzu:?Diese
Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Ausweitung unserer
pharmazeutischen Vertriebsaktivitäten ins Vereinigte Königreich dar. Durch die
enge Zusammenarbeit mit Smartway und die Nutzung ihres starken nationalen
Netzwerks sind wir gut positioniert, um die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern
und unsere Partner in Apotheken und Krankenhäusern mit hochwertigen PI-
Produktlinien im gesamten Vereinigten Königreich zu unterstützen."
Josh Cocklin, Chief Executive von Smartway, erklärte:?Unser Fokus liegt stets
auf den Patienten und den Ergebnissen. Durch die Ausweitung dessen, was Smartway
bereits in der regulierten Arzneimittelversorgung leistet, unterstützt diese
Vereinbarung die Kontinuität und den Ausbau des Zugangs zu Arzneimitteln im
gesamten Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich. Für Patienten und die sie
betreuenden medizinischen Fachkräfte bedeutet dies weniger Unterbrechungen und
einen besser planbaren Zugang zur Versorgung."
Beide Unternehmen werden im Laufe der Zeit auch weitere Möglichkeiten für eine
umfassendere Zusammenarbeit prüfen und damit die Strategie von Tilray
unterstützen, skalierbare, partnerschaftlich geführte Plattformen in wichtigen
internationalen Gesundheitsmärkten aufzubauen.
Über CC Pharma
CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und
beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und
Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale
Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines
globalen Unternehmens.
Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-pharma.de/en/
Über Smartway Pharmaceuticals
Smartway Pharmaceuticals ist eine führende britische Unternehmensgruppe im
Bereich pharmazeutischer Vertrieb und Lieferkettendienstleistungen, die den
Zugang zu zugelassenen, nicht zugelassenen und Spezialarzneimitteln in
Apotheken, Krankenhäusern und privaten Versorgungseinrichtungen unterstützt.
Smartway verfügt über ein sich ständig weiterentwickelndes und diversifiziertes
Produktportfolio und arbeitet mit Produktions- und Lieferpartnern im gesamten
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie in ausgewählten internationalen Märkten
zusammen.
Neben dem regulierten Vertrieb unterstützt Smartway gegebenenfalls auch
Zulassungswege für Produkte und Zugangsprogramme und arbeitet mit Herstellern
zusammen, um konforme Wege für den Patientenzugang in komplexen oder
eingeschränkten Versorgungsumgebungen zu ermöglichen. Smartway arbeitet
innerhalb festgelegter regulatorischer Rahmenbedingungen und ist auf die
Verwaltung grenzüberschreitender pharmazeutischer Lieferketten spezialisiert, um
die Kontinuität und Vorhersehbarkeit des Zugangs zu Arzneimitteln im gesamten
Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich zu gewährleisten.
Weitere Informationen zu Smartway Pharmaceuticals finden Sie auf der Website
(https://www.smartwaypharma.co.uk/).
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde
von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem
globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,
Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray hat sich von einem der ersten
Unternehmen, das in Kanada als zugelassener lizenzierter Produzent von
medizinischem Cannabis anerkannt wurde, zur Errichtung der ersten GMP-
zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa entwickelt - zunächst in
Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten
Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical
Europe, Tilray Medical Canada
QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-
d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=
und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über
20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte
Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen-
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen
geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",
?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",
?erwarten",?schätzen",?planen",?beabsichtigen",?können",?projizieren",
?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken
zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte wesentliche
Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde gelegt, die sich
als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen
über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder
aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des
Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele
Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere
Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder
die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen
abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Mitteilung umfassen auch
Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die
steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen
Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit
strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und
anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular
von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC
eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der (US-
)Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden und
auf EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) verfügbar
sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht
verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren,
um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten
Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen
vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Germany
Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)
Tilray Brands Media: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Investors: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
Smartway Pharmaceuticals
10 Lyon Road
London, SW19 2RL
United Kingdom
Email: info@smartwaypharma.co.uk (mailto:info@smartwaypharma.co.uk)
Telephone: +44 (0) 208 545 7711
