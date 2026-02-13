GNW-News: Tilray erweitert den pharmazeutischen Zugang im Vereinigten Königreich durch eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals

^NEW YORK und LONDON, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die

Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute

bekannt, dass ihr europäisches pharmazeutisches Vertriebsunternehmen CC Pharma

eine strategische Vereinbarung mit Smartway Pharmaceuticals

(http://www.smartwaypharma.co.uk/), einem führenden pharmazeutischen

Vertriebspartner mit Sitz im Vereinigten Königreich, getroffen hat, um die

Verfügbarkeit pharmazeutischer Produkte im gesamten Vereinigten Königreich

auszuweiten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden CC Pharma und Smartway gemeinsam den Ausbau

des Parallelimports und der Spezialversorgung mit Arzneimitteln im Vereinigten

Königreich unterstützen. Dabei nutzen sie Smartways etablierte nationale

Vertriebsinfrastruktur, um die Lieferung pharmazeutischer Produkte zu

erleichtern, sowie die europäische Beschaffungskompetenz und die Gute

Herstellungspraxis (GMP)-Kapazität von CC Pharma. Dies stellt einen bedeutenden

Fortschritt in Tilrays umfassender europäischer medizinischer

Expansionsstrategie dar.

Der Pharmamarkt im Vereinigten Königreich wird in dieser Kategorie auf fast

£ 1 Milliarde geschätzt, und diese Vereinbarung versetzt Tilray und CC Pharma in

die Lage, mit Smartway zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu beschleunigen, die

Lieferzuverlässigkeit zu verbessern und die Reichweite über vertrauenswürdige

Kanäle im Gesundheitswesen auszubauen.

Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte:?Das

Vereinigte Königreich ist ein vorrangiger Markt innerhalb von Tilrays

internationaler medizinischer Strategie. Diese Vereinbarung stärkt unsere

Fähigkeit, den Zugang zu Arzneimitteln über etablierte Vertriebskanäle im

Gesundheitswesen zu erweitern und gleichzeitig unser langfristiges Wachstum in

der sich wandelnden medizinischen Landschaft Europas voranzutreiben. Darüber

hinaus wird erwartet, dass diese Vereinbarung Tilray mit seinen eigenen

medizinischen Cannabisprodukten stärker in das Gesundheitssystem im Vereinigten

Königreich integriert."

CC Pharma und Smartway Pharmaceuticals verbindet eine langjährige Beziehung seit

2009, die auf grenzüberschreitender pharmazeutischer Zusammenarbeit und einer

bewährten Umsetzung in der Lieferkette beruht. Diese neue Vereinbarung stellt

die nächste Phase dieser Beziehung dar und entspricht der steigenden Nachfrage

nach spezialisierten medizinischen Vertriebsdienstleistungen und einer

erweiterten Produktverfügbarkeit im Vereinigten Königreich.

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, fügte hinzu:?Diese

Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Ausweitung unserer

pharmazeutischen Vertriebsaktivitäten ins Vereinigte Königreich dar. Durch die

enge Zusammenarbeit mit Smartway und die Nutzung ihres starken nationalen

Netzwerks sind wir gut positioniert, um die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern

und unsere Partner in Apotheken und Krankenhäusern mit hochwertigen PI-

Produktlinien im gesamten Vereinigten Königreich zu unterstützen."

Josh Cocklin, Chief Executive von Smartway, erklärte:?Unser Fokus liegt stets

auf den Patienten und den Ergebnissen. Durch die Ausweitung dessen, was Smartway

bereits in der regulierten Arzneimittelversorgung leistet, unterstützt diese

Vereinbarung die Kontinuität und den Ausbau des Zugangs zu Arzneimitteln im

gesamten Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich. Für Patienten und die sie

betreuenden medizinischen Fachkräfte bedeutet dies weniger Unterbrechungen und

einen besser planbaren Zugang zur Versorgung."

Beide Unternehmen werden im Laufe der Zeit auch weitere Möglichkeiten für eine

umfassendere Zusammenarbeit prüfen und damit die Strategie von Tilray

unterstützen, skalierbare, partnerschaftlich geführte Plattformen in wichtigen

internationalen Gesundheitsmärkten aufzubauen.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und

beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und

Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale

Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines

globalen Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-pharma.de/en/

Über Smartway Pharmaceuticals

Smartway Pharmaceuticals ist eine führende britische Unternehmensgruppe im

Bereich pharmazeutischer Vertrieb und Lieferkettendienstleistungen, die den

Zugang zu zugelassenen, nicht zugelassenen und Spezialarzneimitteln in

Apotheken, Krankenhäusern und privaten Versorgungseinrichtungen unterstützt.

Smartway verfügt über ein sich ständig weiterentwickelndes und diversifiziertes

Produktportfolio und arbeitet mit Produktions- und Lieferpartnern im gesamten

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie in ausgewählten internationalen Märkten

zusammen.

Neben dem regulierten Vertrieb unterstützt Smartway gegebenenfalls auch

Zulassungswege für Produkte und Zugangsprogramme und arbeitet mit Herstellern

zusammen, um konforme Wege für den Patientenzugang in komplexen oder

eingeschränkten Versorgungsumgebungen zu ermöglichen. Smartway arbeitet

innerhalb festgelegter regulatorischer Rahmenbedingungen und ist auf die

Verwaltung grenzüberschreitender pharmazeutischer Lieferketten spezialisiert, um

die Kontinuität und Vorhersehbarkeit des Zugangs zu Arzneimitteln im gesamten

Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Smartway Pharmaceuticals finden Sie auf der Website

(https://www.smartwaypharma.co.uk/).

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde

von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem

globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,

Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray hat sich von einem der ersten

Unternehmen, das in Kanada als zugelassener lizenzierter Produzent von

medizinischem Cannabis anerkannt wurde, zur Errichtung der ersten GMP-

zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa entwickelt - zunächst in

Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten

Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,

Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical

Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-

QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-

hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-

FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-

d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=

=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/).

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über

20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte

Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen-

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen

geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",

?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",

?erwarten",?schätzen",?planen",?beabsichtigen",?können",?projizieren",

?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken

zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte wesentliche

Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde gelegt, die sich

als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen

über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder

aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des

Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele

Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere

Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder

die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen

abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebracht werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Mitteilung umfassen auch

Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die

steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen

Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit

strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und

anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular

von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC

eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der (US-

)Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden und

auf EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) verfügbar

sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht

verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren,

um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten

Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Germany

Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)

Tilray Brands Media: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Investors: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

Smartway Pharmaceuticals

10 Lyon Road

London, SW19 2RL

United Kingdom

Email: info@smartwaypharma.co.uk (mailto:info@smartwaypharma.co.uk)

Telephone: +44 (0) 208 545 7711

Â°