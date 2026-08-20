Tilray Aktie
WKN DE: A2JQSC / ISIN: US88688T1007
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20.08.2026 21:29:38
GNW-News: Tilray festigt seine weltweite Führungsposition bei medizinischem Cannabis durch eine erhebliche Steigerung der Produktion, um der internationalen ...
^NEW YORK und TORONTO, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc
(https://www.tilray.com/). (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit
führendes Unternehmen in den Bereichen Cannabis, Getränke, Gastgewerbe und
Wellness, gab heute eine erhebliche Erweiterung seiner globalen Anbaukapazitäten
für Cannabis bekannt, um der steigenden internationalen Nachfrage nach
medizinischem Cannabis gerecht zu werden. Tilray hat seine jährliche
Anbaukapazität weltweit von 210 Tonnen auf rund 275 Tonnen gesteigert. Dies ist
vor allem auf die Produktionssteigerung in seinem Werk in Quebec (Kanada) und in
seinem EU-GMP-zertifizierten Werk in Portugal zurückzuführen.
Irwin D. Simon, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Tilray Brands,
erklärte:?Tilray setzt neue Maßstäbe für globale Marktführerschaft in der
Cannabisbranche. Wir bauen unsere Produktion in Kanada und Europa aus, erhöhen
die weltweite Kapazität auf rund 275 Tonnen und stärken die Lieferinfrastruktur,
die erforderlich ist, um Patienten und Partner in den weltweit wichtigsten
Märkten für medizinisches Cannabis zu versorgen. Angesichts der steigenden
Nachfrage nimmt Tilray dank seiner Größe, seiner Disziplin und einer
einzigartigen internationalen Plattform, die auf langfristiges Wachstum
ausgelegt ist, eine führende Position ein."
Tilray hat die jährliche Anbaukapazität an seinem Standort in Quebec um 30
Tonnen erhöht und damit die Lagerbestände für den Markt in Quebec deutlich
aufgestockt sowie das Angebot für Europa, Australien und andere regulierte
internationale Märkte erweitert. Die Anlage in Quebec ist zudem auf dem besten
Weg, innerhalb der nächsten 12 Monate die EU-GMP-Zertifizierung zu erhalten, was
Tilrays Fähigkeit, medizinisches Cannabis nach weltweit anerkannten
Qualitätsstandards herzustellen, weiter stärkt. Tilray liefert nun in Quebec
angebautes Cannabis in Großmengen direkt an seine Standorte in Portugal und
Australien. Das Unternehmen hat zudem die Produktion in seinem nach EU-GMP
zertifizierten Werk in Portugal gesteigert, das zu den größten
Produktionsstätten für medizinisches Cannabis in Europa zählt und das Herzstück
der europäischen Lieferkette von Tilray bildet. Damit wird die Versorgung von
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Märkten
gestärkt. Auch in Deutschland hat Tilray seine Anbauaktivitäten ausgeweitet: Die
Anlage?Aphria RX" ist voll ausgelastet, und die neue Marke?ARX" wurde
erfolgreich eingeführt und stößt bei den Patienten bereits in der Anfangsphase
auf große Resonanz.
Die Ausweitung der internationalen Cannabis-Aktivitäten von Tilray festigt die
Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Cannabis weiter.
Als Pionier der Branche behauptet Tilray weiterhin seine Führungsposition mit
einer einzigartigen globalen Plattform, die groß angelegten Anbau, den Vertrieb
von Arzneimitteln und vertikal integrierte Plattformen für den Patientenzugang -
darunter HelloMD in Kanada und die Lyphe Clinic (https://lyphe.com/) im
Vereinigten Königreich - miteinander verbindet, um den Zugang in den weltweit
wichtigsten Wachstumsmärkten für medizinisches Cannabis auszuweiten.
Während sich die Märkte für medizinisches Cannabis weiter entwickeln, baut
Tilray die zuverlässige internationale Infrastruktur auf, die erforderlich ist,
um den regulierten Cannabismarkt in großem Maßstab anzuführen - indem das
Unternehmen den Zugang für Patienten erweitert, Gesundheitsdienstleister und
staatliche Partner unterstützt und Maßstäbe für ein verantwortungsbewusstes
globales Wachstum setzt.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not
zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und
zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken
bietet, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast.
Tilray hat sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent
von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zu einem Unternehmen
entwickelt, das die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen Europas
errichtete, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray
Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten,
Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Regierungen in 20 Ländern.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe
(https://tilraymedical.eu.com/), Tilray Medical Canada
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-
FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-
d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=
=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle und Konsumgüter mit Niederlassungen
in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika. Tilray
baut eine transformative Plattform an der Schnittstelle zwischen Cannabis,
Getränken, Wellness und Unterhaltung auf, die das Leben der Menschen durch
Momente der Verbundenheit bereichert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht,
ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und
innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse
schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in
über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an
Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte
Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen
geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",
?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",
?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",
?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder
ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten
Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche
Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die
in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen
Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen
über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder
aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des
Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele
Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere
Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder
die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen
abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter
anderem Aussagen zu erwarteten Steigerungen der Anbaukapazitäten auf globaler
Ebene und auf Standortebene, einschließlich der prognostizierten Jahreskapazität
von etwa 260 bis 275 metrischen Tonnen und der Produktionsausweitung an den
Standorten des Unternehmens in Quebec und Portugal; den erwarteten Zeitplan für
die EU-GMP-Zertifizierung des Standorts in Quebec und die Pläne des
Unternehmens, Produkte nach EU-GMP-Standards auf den Markt zu bringen;
Erwartungen hinsichtlich Großlieferungen von Quebec an die Standorte des
Unternehmens in Portugal und Australien; die Verfügbarkeit von Lagerbeständen
zur Versorgung internationaler Märkte; die Integration und den Ausbau der
britischen Plattform des Unternehmens nach der Übernahme der Lyphe Group; sowie
die Position und die Wachstumsaussichten des Unternehmens innerhalb der
internationalen Cannabisbranche. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken
und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten
Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K
(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die
bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum
dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen
Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu
tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen
vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
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