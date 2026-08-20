GNW-News: Tilray festigt seine weltweite Führungsposition bei medizinischem Cannabis durch eine erhebliche Steigerung der Produktion, um der internationalen ...

^NEW YORK und TORONTO, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc

(https://www.tilray.com/). (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit

führendes Unternehmen in den Bereichen Cannabis, Getränke, Gastgewerbe und

Wellness, gab heute eine erhebliche Erweiterung seiner globalen Anbaukapazitäten

für Cannabis bekannt, um der steigenden internationalen Nachfrage nach

medizinischem Cannabis gerecht zu werden. Tilray hat seine jährliche

Anbaukapazität weltweit von 210 Tonnen auf rund 275 Tonnen gesteigert. Dies ist

vor allem auf die Produktionssteigerung in seinem Werk in Quebec (Kanada) und in

seinem EU-GMP-zertifizierten Werk in Portugal zurückzuführen.

Irwin D. Simon, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Tilray Brands,

erklärte:?Tilray setzt neue Maßstäbe für globale Marktführerschaft in der

Cannabisbranche. Wir bauen unsere Produktion in Kanada und Europa aus, erhöhen

die weltweite Kapazität auf rund 275 Tonnen und stärken die Lieferinfrastruktur,

die erforderlich ist, um Patienten und Partner in den weltweit wichtigsten

Märkten für medizinisches Cannabis zu versorgen. Angesichts der steigenden

Nachfrage nimmt Tilray dank seiner Größe, seiner Disziplin und einer

einzigartigen internationalen Plattform, die auf langfristiges Wachstum

ausgelegt ist, eine führende Position ein."

Tilray hat die jährliche Anbaukapazität an seinem Standort in Quebec um 30

Tonnen erhöht und damit die Lagerbestände für den Markt in Quebec deutlich

aufgestockt sowie das Angebot für Europa, Australien und andere regulierte

internationale Märkte erweitert. Die Anlage in Quebec ist zudem auf dem besten

Weg, innerhalb der nächsten 12 Monate die EU-GMP-Zertifizierung zu erhalten, was

Tilrays Fähigkeit, medizinisches Cannabis nach weltweit anerkannten

Qualitätsstandards herzustellen, weiter stärkt. Tilray liefert nun in Quebec

angebautes Cannabis in Großmengen direkt an seine Standorte in Portugal und

Australien. Das Unternehmen hat zudem die Produktion in seinem nach EU-GMP

zertifizierten Werk in Portugal gesteigert, das zu den größten

Produktionsstätten für medizinisches Cannabis in Europa zählt und das Herzstück

der europäischen Lieferkette von Tilray bildet. Damit wird die Versorgung von

Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Märkten

gestärkt. Auch in Deutschland hat Tilray seine Anbauaktivitäten ausgeweitet: Die

Anlage?Aphria RX" ist voll ausgelastet, und die neue Marke?ARX" wurde

erfolgreich eingeführt und stößt bei den Patienten bereits in der Anfangsphase

auf große Resonanz.

Die Ausweitung der internationalen Cannabis-Aktivitäten von Tilray festigt die

Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Cannabis weiter.

Als Pionier der Branche behauptet Tilray weiterhin seine Führungsposition mit

einer einzigartigen globalen Plattform, die groß angelegten Anbau, den Vertrieb

von Arzneimitteln und vertikal integrierte Plattformen für den Patientenzugang -

darunter HelloMD in Kanada und die Lyphe Clinic (https://lyphe.com/) im

Vereinigten Königreich - miteinander verbindet, um den Zugang in den weltweit

wichtigsten Wachstumsmärkten für medizinisches Cannabis auszuweiten.

Während sich die Märkte für medizinisches Cannabis weiter entwickeln, baut

Tilray die zuverlässige internationale Infrastruktur auf, die erforderlich ist,

um den regulierten Cannabismarkt in großem Maßstab anzuführen - indem das

Unternehmen den Zugang für Patienten erweitert, Gesundheitsdienstleister und

staatliche Partner unterstützt und Maßstäbe für ein verantwortungsbewusstes

globales Wachstum setzt.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not

zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und

zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken

bietet, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast.

Tilray hat sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent

von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zu einem Unternehmen

entwickelt, das die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen Europas

errichtete, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray

Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten,

Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Regierungen in 20 Ländern.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe

(https://tilraymedical.eu.com/), Tilray Medical Canada

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-

FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-

hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-

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d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=

=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/).

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle und Konsumgüter mit Niederlassungen

in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika. Tilray

baut eine transformative Plattform an der Schnittstelle zwischen Cannabis,

Getränken, Wellness und Unterhaltung auf, die das Leben der Menschen durch

Momente der Verbundenheit bereichert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht,

ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und

innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse

schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in

über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an

Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte

Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen

geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",

?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",

?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",

?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder

ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten

Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche

Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die

in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen

Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen

über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder

aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des

Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele

Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere

Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder

die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen

abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter

anderem Aussagen zu erwarteten Steigerungen der Anbaukapazitäten auf globaler

Ebene und auf Standortebene, einschließlich der prognostizierten Jahreskapazität

von etwa 260 bis 275 metrischen Tonnen und der Produktionsausweitung an den

Standorten des Unternehmens in Quebec und Portugal; den erwarteten Zeitplan für

die EU-GMP-Zertifizierung des Standorts in Quebec und die Pläne des

Unternehmens, Produkte nach EU-GMP-Standards auf den Markt zu bringen;

Erwartungen hinsichtlich Großlieferungen von Quebec an die Standorte des

Unternehmens in Portugal und Australien; die Verfügbarkeit von Lagerbeständen

zur Versorgung internationaler Märkte; die Integration und den Ausbau der

britischen Plattform des Unternehmens nach der Übernahme der Lyphe Group; sowie

die Position und die Wachstumsaussichten des Unternehmens innerhalb der

internationalen Cannabisbranche. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken

und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten

Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K

(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die

bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum

dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu

tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

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