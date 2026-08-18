GNW-News: Tilray Medical begrüßt die positiven Entwicklungen im deutschen Rechtsrahmen für medizinisches Cannabis und setzt sich für dessen kontinuierliche W...

^Als weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis unterstützt Tilray

Medical eine Weiterentwicklung der Regulierung, die das Vertrauen der

Ärzteschaft stärkt, den Zugang der Patienten schützt und medizinischem Cannabis

in Deutschland eine klare und tragfähige Grundlage gibt.

Die Einordnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des GKV-

Spitzenverbands ist ein wichtiger Schritt nach vorn, weil sie der Verordnung von

Vollspektrumextrakten in standardisierter Qualität mehr praktische Orientierung

gibt. Tilray Medical begrüßt diesen Fortschritt und wirbt dafür, dass die

Politik darauf mit einer gesetzlichen Klarstellung aufbaut, die Ärzten,

Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern einen einheitlichen und

dauerhaften Rahmen für die Versorgung mit medizinischem Cannabis gibt.

DENSBORN, Deutschland, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical

(https://tilraymedical.eu.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für

Forschung, Anbau, Produktion, Produkte und Vertrieb im Bereich medizinisches

Cannabis und ein Geschäftsbereich der Tilray Brands, Inc.

(https://www.tilray.com/) (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), sieht in der

jüngsten Einordnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des GKV-

Spitzenverbands zur Verordnung von medizinischem Cannabis in Form von

Vollspektrumextrakten in standardisierter Qualität einen Schritt in die richtige

Richtung. Wichtige rechtliche und regulatorische Fragen bleiben im

überarbeiteten deutschen gesetzlichen Rahmen für die erstattungsfähige

Verordnung von medizinischem Cannabis dennoch offen. Dauerhafte Rechtssicherheit

für Ärzte, Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger setzt letztlich eine

gesetzliche Klarstellung voraus.

Rajnish Ohri, President, International, Tilray Brands, sagte:?Die Einordnung

ist ein deutlicher Fortschritt und gibt den medizinischen Fachkreisen eine

wertvolle Orientierung bei der Verordnung von medizinischem Cannabis. Eine

weitere gesetzliche Klarstellung wird das Vertrauen in den gesetzlichen Rahmen

stärken und Patienten, Ärzten und Leistungserbringern langfristige Stabilität

geben."

Praxisnahe Klarstellung durch die Einordnung von KBV und GKV-Spitzenverband

Die aktuelle Auslegung von KBV und GKV-Spitzenverband schafft für medizinische

Fachkreise und Patienten wichtige praktische Klarheit. Sie ist ein konstruktiver

Schritt, um den Zugang der Patienten zur Behandlung zu sichern und die

Verordnung verlässlicher zu machen.

Ohri ergänzte:?Deutschland bleibt in Europa ein wichtiges Vorbild für

medizinisches Cannabis, weil es einen sorgfältig entwickelten, wissenschaftlich

fundierten gesetzlichen Rahmen vorantreibt, der Patienten und Ärzte in den

Mittelpunkt der Versorgung stellt. Tilray Medical arbeitet mit Ärzten, Behörden

und Partnern aus der Branche daran, das Vertrauen in das deutsche System für

medizinisches Cannabis zu stärken und den Patienten Zugang zu den Therapien zu

sichern, die ihrem Bedarf am besten entsprechen."

Offene rechtliche und regulatorische Fragen

Erstens brauchen Ärzte mehr Sicherheit beim sachgerechten Einsatz

cannabisbasierter Therapien, einschließlich Vollspektrumextrakten in

standardisierter Qualität und weiterer Rezepturarzneimittel. Praktische

Orientierung und der Zugang zu einem breiten Spektrum von Cannabisarzneimitteln

in pharmazeutischer Qualität bleiben entscheidend dafür, dass

Therapieentscheidungen dem klinischen Bedarf und dem Behandlungserfolg folgen.

Der Grundsatz, dass Fertigarzneimittel nur innerhalb ihrer zugelassenen

Indikation erprobt werden und dass unwirksame oder schlecht verträgliche

Therapien nicht unnötig fortgeführt werden, stützt die gute medizinische Praxis

und schützt die Entscheidungsfreiheit der Ärzte.

Zweitens muss die Behandlungskontinuität für Patienten Priorität behalten, die

bereits von einer cannabisbasierten Therapie profitieren. Patienten, die mit

Vollspektrumextrakten in standardisierter Qualität oder anderen

Rezepturarzneimitteln stabil eingestellt sind, sollten vor vermeidbaren

Therapieabbrüchen geschützt werden. Regulatorische Sicherheit ist notwendig,

damit therapeutische Entscheidungen am individuellen Bedarf der Patienten

ausgerichtet bleiben. Administrative Unsicherheit sollte nicht über den Verlauf

einer Behandlung entscheiden.

Drittens würden alle Beteiligten von mehr Planbarkeit bei Behandlungswegen und

Erstattungsfähigkeit profitieren, während sich die Erstattungsregeln

weiterentwickeln. Patienten, Ärzte, Krankenkassen und Leistungserbringer

brauchen einen stabilen gesetzlichen Rahmen, der einen verantwortungsvollen

Zugang und eine einheitliche Umsetzung im gesamten Gesundheitssystem trägt.

Warum eine gesetzliche Klarstellung notwendig ist

Tilray Medical unterstützt einen klaren gesetzlichen Rahmen, der die

Therapiefreiheit der Ärzte schützt und die Behandlungskontinuität für bestehende

Patienten sichert. Ein solcher gesetzlicher Rahmen würde zugleich die

Planbarkeit bei Erstattung und Behandlungswegen erhöhen. Werden diese Grundsätze

gesetzlich verankert, sinkt die Unsicherheit bei der Umsetzung und der

dauerhafte Zugang der Patienten zu geeigneten Therapien ist gesichert.

Ohri führte weiter aus:?Die vorliegende Einordnung ist ein deutlicher

Fortschritt. Baut die Politik darauf mit einer weiteren gesetzlichen

Klarstellung auf und verankert diese Auslegung im Gesetz, bleibt die

Therapiefreiheit der Ärzte gewahrt und der Erstattungsrahmen bleibt verlässlich.

Patienten, Leistungserbringer und Krankenkassen erhalten damit die langfristige

Planungssicherheit, die sie brauchen."

Ärztliche Entscheidungen stärken

Tilray Medical ist der Auffassung, dass Ärztinnen und Ärzte praktische

Orientierung sowie Zugang zu einem breiten Spektrum pharmazeutisch hochwertiger

Cannabisarzneimittel benötigen. Die Klarstellung, dass Fertigarzneimittel nur

innerhalb ihrer zugelassenen Indikation erprobt werden sollen und dass

unwirksame oder schlecht verträgliche Therapien nicht unnötig fortgeführt werden

sollten, unterstützt eine fundierte klinische Entscheidung und hilft, unnötige

Therapieunterbrechungen bei Patientinnen und Patienten zu vermeiden, die bereits

stabil auf Vollspektrumextrakte in standardisierter Qualität oder andere

Rezepturarzneimittel eingestellt sind.

Einen verantwortungsvollen Übergang für Patienten begleiten

Angesichts der Erstattungsänderungen bei Cannabisblüten sollten Patientinnen und

Patienten zeitnah Zugang zu geeigneten Alternativen erhalten, einschließlich

Vollspektrumextrakte in standardisierter Qualität. Die globale Plattform, die

Qualitätsstandards und die Erfahrung von Tilray Medical in der Versorgung von

Märkten für medizinisches Cannabis versetzen das Unternehmen in die Lage, diesen

Übergang verantwortungsvoll zu unterstützen.

Verlässliche Plattform für medizinisches Cannabis in Deutschland

Tilray Medical unterstützt die weitere Zusammenarbeit zwischen politischen

Entscheidungsträgern, Ärzten, Regulierungsbehörden und führenden

Branchenvertretern, während Deutschland sein System der medizinischen

Cannabisversorgung weiterentwickelt Mit internationaler Größe, einem breiten

Produktportfolio und langjähriger operativer Erfahrung kann Tilray Medical die

nächste Phase einer verantwortungsvollen Cannabisversorgung in Deutschland und

Europa mitgestalten.

Die Präsenz von Tilray Medical in Deutschland ist das Ergebnis jahrelanger

Investitionen in eine verlässliche, integrierte Plattform für medizinisches

Cannabis. Das Unternehmen hält mit einem Marktanteil von 45 Prozent eine

führende Position im deutschen Markt für medizinische Cannabisextrakte, gestützt

auf Anbau- und Produktionskapazitäten in Deutschland und Portugal, darunter die

Anlage Aphria RX und die für deutsche Patienten entwickelte Marke ARX. Über die

CC Pharma GmbH erreicht Tilray zudem rund 16.000 Apotheken und pharmazeutische

Großhändler und unterstützt damit den Zugang zu hochwertigen medizinischen

Cannabisprodukten für Ärzte und Patienten in ganz Deutschland. Auf dieser

Grundlage trägt Tilray Medical dazu bei, einen verlässlicheren, ärztlich

geführten Weg in der Versorgung mit medizinischem Cannabis zu definieren.

Über Tilray Medical

Tilray Medical steht für einen sicheren, verlässlichen Zugang zu innovativen

medizinischen Cannabistherapien und verfolgt das Ziel, das Leben von

Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

Zu diesen Marken gehören Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken

Coast. Tilray gehörte zu den ersten Unternehmen mit einer Lizenz zur Produktion

von medizinischem Cannabis in Kanada und errichtete später die ersten GMP-

zertifizierten Cannabis-Produktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal,

danach in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten

von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken,

Forschungseinrichtungen und Regierungen in 20 Ländern auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen zu Tilray Medical finden sich unter Tilray Medical Europe

(tilraymedical.eu.com), Tilray Medical Canada, Tilray Medical Australia-New

Zealand (tilray.com.au) sowie Solana.pa in Panama.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein führendes

globales Lifestyle- und Konsumgüterunternehmen mit Geschäftstätigkeit in Kanada,

den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika. Das Unternehmen

versteht sich als treibende Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken,

Wellness und Entertainment und will das Leben von Menschen durch Momente der

Verbundenheit bereichern. Der Anspruch von Tilray ist es, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einem Markenhaus und innovativen Produkten zu sein,

die Freude bereiten und in Erinnerung bleiben. Die Plattform von Tilray umfasst

mehr als 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Cannabisangebot,

Lebensmittel auf Hanfbasis und Craft-Getränke.

Weitere Informationen unter Tilray.com und @Tilray auf allen Social-Media-

Kanälen.

Zukunftsbezogene Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen

darstellen, sind zukunftsbezogene Informationen beziehungsweise zukunftsbezogene

Aussagen (gemeinsam?zukunftsbezogene Aussagen") im Sinne der kanadischen

Wertpapiergesetze sowie im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in

der jeweils geltenden Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von

1934 in der jeweils geltenden Fassung, die dem dort geschaffenen?Safe Harbor"

und weiteren anwendbaren Gesetzen unterliegen sollen. Zukunftsbezogene Aussagen

sind an Formulierungen wie?prognostizieren",?künftig",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?erwarten",?schätzen",

?planen",?beabsichtigen",?mögen",?projizieren",?werden",?würden" sowie an

deren Verneinung oder vergleichbaren Ausdrücken erkennbar, wobei nicht jede

zukunftsbezogene Aussage diese Begriffe enthält.

Den Schlussfolgerungen in den zukunftsbezogenen Aussagen dieser Mitteilung

liegen bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Projektionen und

Annahmen zugrunde. Zukunftsbezogene Aussagen umfassen Aussagen über Absichten,

Überzeugungen, Projektionen, Ausblicke, Analysen und derzeitige Erwartungen des

Unternehmens, unter anderem zur Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative

Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren können dazu führen, dass

tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen; auch Risiken und Unsicherheiten, die dem

Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es für unwesentlich hält, können

dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den

hier dargestellten Aussagen abweichen.

Zukunftsbezogene Aussagen in dieser Mitteilung umfassen zudem Aussagen zur

Marktpositionierung des Unternehmens, zu seiner Fähigkeit, die sich wandelnde

Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umfeldern

zu bedienen, sowie Erwartungen zur Wirksamkeit strategischer Partnerschaften,

einschließlich der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Molteni zur Entwicklung

des italienischen Marktes für medizinisches Cannabis. Eine ausführlichere

Darstellung dieser Risiken und weiterer Faktoren enthalten das zuletzt

eingereichte Annual Information Form von Tilray sowie der Annual Report on Form

10-K und weitere periodische Berichte, die Tilray bei der SEC eingereicht hat

und die über EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, um neuen Informationen oder späteren Ereignissen Rechnung zu

tragen, sofern die anwendbaren Wertpapiergesetze dies nicht verlangen.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com

Investoren: investors@tilray.com

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