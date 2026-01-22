Tilray Aktie
GNW-News: Tilray Medical stärkt die Marktpräsenz in Italien mit der Gründung von Tilray Medical Italia und einem erweiterten Portfolio an medizinischen Canna...
^NEW YORK und SAVONA, Italien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical,
ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX:
TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die
therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt,
um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen, gab heute eine
strategische Aktualisierung seiner medizinischen Cannabisaktivitäten in Italien
mit der Gründung von Tilray Medical Italia, der zuvor als FL Group bekannten
Geschäftseinheit, bekannt.
Die Umbenennung in Tilray Medical Italia spiegelt das anhaltende Engagement des
Unternehmens wider, eine einheitliche, skalierbare medizinische
Cannabisplattform in ganz Europa aufzubauen und gleichzeitig seine Präsenz in
einem der wichtigsten regulierten medizinischen Märkte der Region zu stärken.
Tilray Medical Italia erweitert seine Präsenz in Italien durch ein wachsendes
Portfolio an medizinischen Cannabisprodukten, die vom italienischen
Gesundheitsministerium zugelassen sind. Unterstützt wird das Unternehmen durch
eine Partnerschaft mit Molteni Farmaceutici, einem der führenden
pharmazeutischen Unternehmen Italiens mit umfassender Erfahrung in der
Versorgung von Krankenhäusern, Ärzten und Apotheken im ganzen Land.
Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärt:?Italien
bleibt für Tilray Medical ein strategisch wichtiger Markt, während wir uns
weiterhin bemühen, europaweit eine führende, regulierte Plattform für
medizinisches Cannabis aufzubauen. Die Gründung von Tilray Medical Italia stärkt
unsere lokale Präsenz, führt unsere Aktivitäten unter einer einzigen globalen
medizinischen Marke zusammen und unterstreicht unser langfristiges Engagement,
Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme mit hochwertigen, zugelassenen
medizinischen Cannabisprodukten zu unterstützen."
Ausbau einer regulierten Plattform für medizinisches Cannabis in Italien
Tilray Medical Italia agiert innerhalb des etablierten Rahmens für medizinisches
Cannabis in Italien und liefert Produkte, die vom Gesundheitsministerium
zugelassen sind und über Krankenhaus- und Apothekenkanäle gemäß den nationalen
Vorschriften vertrieben werden. Die Aktivitäten des Unternehmens in Italien
werden durch die breitere europäische medizinische Infrastruktur von Tilray
unterstützt, einschließlich Anbau und Herstellung in pharmazeutischer Qualität,
Qualitätssicherung und regulatorischer Expertise, die in mehreren staatlich
legalen Märkten für medizinisches Cannabis entwickelt wurde.
Durch die Partnerschaft mit Molteni unterstützt Tilray Medical Italia weiterhin
die Ausbildung von Ärzten, die verantwortungsvolle Verschreibung und den Zugang
von Patienten, während gleichzeitig strenge Standards für Produktqualität,
Sicherheit und Compliance eingehalten werden.
Ohri fügt hinzu:?Unsere Zusammenarbeit mit Molteni ermöglicht es uns, die
italienische medizinische Gemeinschaft effektiv zu bedienen und gleichzeitig die
höchsten Standards einzuhalten, die in einem regulierten pharmazeutischen Umfeld
erwartet werden. Da die Nachfrage nach medizinischem Cannabis ständig steigt,
ist Tilray Medical Italia gut positioniert, um die Marktentwicklung
verantwortungsvoll zu unterstützen."
Tilray Medical Italia liefert medizinisches Cannabis in pharmazeutischer
Qualität an Apotheken in ganz Italien.- Die Produkte sind auf Rezept gemäß den
Vorschriften des italienischen Gesundheitsministeriums erhältlich.
Bislang umfasst das Produktportfolio von Tilray Medical Italia:
Medizinische Cannabisblüten:
* Cannabisblüten THC 25 %
* Cannabisblüten THC 18 %
* Cannabisblüten THC 9 % / CBD 9 %
Medizinisches Cannabisöl:
* THC10: CBD10 (25 ml)
* THC10: CBD10 (100 ml)
* THC25: CBD25 (25 ml)
* THC5: CBD20 (25 ml)
* THC20: CBD6 (25 ml)
* THC25 (25 ml)
Mit diesen Angeboten steht eine umfassende Auswahl an EU-GMP-zertifizierten
Therapien zur Verfügung, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten
zugeschnitten sind.
Bestandteil der umfassenderen europäischen Strategie von Tilray Medical
Die Gründung von Tilray Medical Italia folgt der umfassenderen Strategie von
Tilray, seine Aktivitäten im Bereich medizinisches Cannabis unter einer einzigen
globalen medizinischen Geschäftseinheit / Marke zu vereinen und dabei die
gemeinsame Expertise in Europa und anderen internationalen Märkten zu nutzen.
Tilray Medical hat in mehr als 20 Ländern medizinische Cannabisprogramme
eingeführt und arbeitet eng mit Regulierungsbehörden, medizinischen Fachkräften
und Forschungspartnern zusammen, um evidenzbasierte Cannabinoid-Therapien
voranzutreiben.
Tilray Brands konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes, regelkonformes
Wachstum in regulierten medizinischen Märkten, wobei Patientensicherheit,
wissenschaftliche Integrität und langfristige Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des
Ansatzes stehen.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde
von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem
globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,
Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum
verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent
von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten
GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal
und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten
Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical
Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=m1Az_-
tnZsDoxlCSp1pH3M7b_XWARNG39Rhp4xd_74ETPGRj-
em6EdbrJPXjQUkShShdXNmHTuUrEACd5ypVnDKFsbnrvkhk13DIfhM-B8Y=) und Tilray Medical
Australia-New Zealand (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=m1Az_-
tnZsDoxlCSp1pH3HeDgfzU3JETDxn_Mpdiawn_9p19CEaojZ8oRT7lcU-RvyLW7rZ-
zlbpHV1Op52byqeZmwj_WQtRZZZ-
kluYPvIbFvWYFney9hFXb7pRaj41qM9VasXi_RLhwyriMjmqgA==).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern,
darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel
und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Über Molteni Farmaceutici
Molteni Farmaceutici ist ein italienisches Pharmaunternehmen und ein führender
Spezialpharma-Anbieter von therapeutischen Lösungen für die Schmerztherapie und
Drogenabhängigkeit. Das Unternehmen wurde 1892 gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Florenz, Italien. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern und
eigenen Kapazitäten in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung,
Regulierung, Lieferkette und Vertrieb ist das Unternehmen in der Lage, ein
breites Vertriebsnetz in Europa und weltweit zu bedienen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen
Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",
?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",
?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",
?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu
erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,
Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen
zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere
Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen
Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und
innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die
dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als
unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden.
Zukunftsgerichtete-Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten auch Aussagen über
die Marktpositionierung des Unternehmens, die Fähigkeit, die sich entwickelnde
Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen
zu befriedigen, und die Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer
Partnerschaften, einschließlich der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Molteni
zur Unterstützung der Entwicklung des italienischen Marktes für medizinisches
Cannabis. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren
finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im
Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC
eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf
EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist
nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden
Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
Â°
