GNW-News: Tilray Medical stärkt die Marktpräsenz in Italien mit der Gründung von Tilray Medical Italia und einem erweiterten Portfolio an medizinischen Canna...

^NEW YORK und SAVONA, Italien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical,

ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX:

TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die

therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften stärkt,

um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu treffen, gab heute eine

strategische Aktualisierung seiner medizinischen Cannabisaktivitäten in Italien

mit der Gründung von Tilray Medical Italia, der zuvor als FL Group bekannten

Geschäftseinheit, bekannt.

Die Umbenennung in Tilray Medical Italia spiegelt das anhaltende Engagement des

Unternehmens wider, eine einheitliche, skalierbare medizinische

Cannabisplattform in ganz Europa aufzubauen und gleichzeitig seine Präsenz in

einem der wichtigsten regulierten medizinischen Märkte der Region zu stärken.

Tilray Medical Italia erweitert seine Präsenz in Italien durch ein wachsendes

Portfolio an medizinischen Cannabisprodukten, die vom italienischen

Gesundheitsministerium zugelassen sind. Unterstützt wird das Unternehmen durch

eine Partnerschaft mit Molteni Farmaceutici, einem der führenden

pharmazeutischen Unternehmen Italiens mit umfassender Erfahrung in der

Versorgung von Krankenhäusern, Ärzten und Apotheken im ganzen Land.

Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärt:?Italien

bleibt für Tilray Medical ein strategisch wichtiger Markt, während wir uns

weiterhin bemühen, europaweit eine führende, regulierte Plattform für

medizinisches Cannabis aufzubauen. Die Gründung von Tilray Medical Italia stärkt

unsere lokale Präsenz, führt unsere Aktivitäten unter einer einzigen globalen

medizinischen Marke zusammen und unterstreicht unser langfristiges Engagement,

Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme mit hochwertigen, zugelassenen

medizinischen Cannabisprodukten zu unterstützen."

Ausbau einer regulierten Plattform für medizinisches Cannabis in Italien

Tilray Medical Italia agiert innerhalb des etablierten Rahmens für medizinisches

Cannabis in Italien und liefert Produkte, die vom Gesundheitsministerium

zugelassen sind und über Krankenhaus- und Apothekenkanäle gemäß den nationalen

Vorschriften vertrieben werden. Die Aktivitäten des Unternehmens in Italien

werden durch die breitere europäische medizinische Infrastruktur von Tilray

unterstützt, einschließlich Anbau und Herstellung in pharmazeutischer Qualität,

Qualitätssicherung und regulatorischer Expertise, die in mehreren staatlich

legalen Märkten für medizinisches Cannabis entwickelt wurde.

Durch die Partnerschaft mit Molteni unterstützt Tilray Medical Italia weiterhin

die Ausbildung von Ärzten, die verantwortungsvolle Verschreibung und den Zugang

von Patienten, während gleichzeitig strenge Standards für Produktqualität,

Sicherheit und Compliance eingehalten werden.

Ohri fügt hinzu:?Unsere Zusammenarbeit mit Molteni ermöglicht es uns, die

italienische medizinische Gemeinschaft effektiv zu bedienen und gleichzeitig die

höchsten Standards einzuhalten, die in einem regulierten pharmazeutischen Umfeld

erwartet werden. Da die Nachfrage nach medizinischem Cannabis ständig steigt,

ist Tilray Medical Italia gut positioniert, um die Marktentwicklung

verantwortungsvoll zu unterstützen."

Tilray Medical Italia liefert medizinisches Cannabis in pharmazeutischer

Qualität an Apotheken in ganz Italien.- Die Produkte sind auf Rezept gemäß den

Vorschriften des italienischen Gesundheitsministeriums erhältlich.

Bislang umfasst das Produktportfolio von Tilray Medical Italia:

Medizinische Cannabisblüten:

* Cannabisblüten THC 25 %

* Cannabisblüten THC 18 %

* Cannabisblüten THC 9 % / CBD 9 %

Medizinisches Cannabisöl:

* THC10: CBD10 (25 ml)

* THC10: CBD10 (100 ml)

* THC25: CBD25 (25 ml)

* THC5: CBD20 (25 ml)

* THC20: CBD6 (25 ml)

* THC25 (25 ml)

Mit diesen Angeboten steht eine umfassende Auswahl an EU-GMP-zertifizierten

Therapien zur Verfügung, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten

zugeschnitten sind.

Bestandteil der umfassenderen europäischen Strategie von Tilray Medical

Die Gründung von Tilray Medical Italia folgt der umfassenderen Strategie von

Tilray, seine Aktivitäten im Bereich medizinisches Cannabis unter einer einzigen

globalen medizinischen Geschäftseinheit / Marke zu vereinen und dabei die

gemeinsame Expertise in Europa und anderen internationalen Märkten zu nutzen.

Tilray Medical hat in mehr als 20 Ländern medizinische Cannabisprogramme

eingeführt und arbeitet eng mit Regulierungsbehörden, medizinischen Fachkräften

und Forschungspartnern zusammen, um evidenzbasierte Cannabinoid-Therapien

voranzutreiben.

Tilray Brands konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes, regelkonformes

Wachstum in regulierten medizinischen Märkten, wobei Patientensicherheit,

wissenschaftliche Integrität und langfristige Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des

Ansatzes stehen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde

von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem

globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,

Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum

verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent

von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten

GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal

und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten

Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,

Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical

Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=m1Az_-

tnZsDoxlCSp1pH3M7b_XWARNG39Rhp4xd_74ETPGRj-

em6EdbrJPXjQUkShShdXNmHTuUrEACd5ypVnDKFsbnrvkhk13DIfhM-B8Y=) und Tilray Medical

Australia-New Zealand (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=m1Az_-

tnZsDoxlCSp1pH3HeDgfzU3JETDxn_Mpdiawn_9p19CEaojZ8oRT7lcU-RvyLW7rZ-

zlbpHV1Op52byqeZmwj_WQtRZZZ-

kluYPvIbFvWYFney9hFXb7pRaj41qM9VasXi_RLhwyriMjmqgA==).

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern,

darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel

und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Über Molteni Farmaceutici

Molteni Farmaceutici ist ein italienisches Pharmaunternehmen und ein führender

Spezialpharma-Anbieter von therapeutischen Lösungen für die Schmerztherapie und

Drogenabhängigkeit. Das Unternehmen wurde 1892 gegründet und hat seinen

Hauptsitz in Florenz, Italien. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern und

eigenen Kapazitäten in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung,

Regulierung, Lieferkette und Vertrieb ist das Unternehmen in der Lage, ein

breites Vertriebsnetz in Europa und weltweit zu bedienen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",

?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",

?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu

erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,

Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und

innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die

dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als

unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden.

Zukunftsgerichtete-Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten auch Aussagen über

die Marktpositionierung des Unternehmens, die Fähigkeit, die sich entwickelnde

Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen

zu befriedigen, und die Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer

Partnerschaften, einschließlich der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Molteni

zur Unterstützung der Entwicklung des italienischen Marktes für medizinisches

Cannabis. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren

finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im

Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC

eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf

EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist

nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen

Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden

Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

