GNW-News: TIME geht eine Partnerschaft mit Contentstack ein, um seine digitale Publishing-Plattform weiterzuentwickeln

^AUSTIN, Texas, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-contentstack-

migration&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-

release), der CMS-Pionier, der agentische digitale Erlebnisse neu definiert, gab

heute bekannt, dass TIME, eine der weltweit vertrauenswürdigsten und

einflussreichsten Medienmarken, die Contentstack Agentic Experience Platform

nutzt, um seinem erstklassigen Journalismus eine moderne digitale Grundlage zu

geben, die neue Erlebnisse für die Leserschaft, eine schnellere Bereitstellung

von Inhalten und kontinuierliche Innovation ermöglicht.

?Wir brauchten eine Plattform, die sowohl für unsere Technik- als auch für

unsere Redaktionsteams funktioniert, ohne dass wir Kompromisse eingehen müssen",

sagte Michael Mraz, General Manager für den B2C-Bereich und Chief Product

Officer bei TIME.?Contentstack hat uns diese Balance verschafft. Unsere

Entwickler profitieren von der Flexibilität einer API-First-Architektur, während

unsere Redaktionsteams einen Arbeitsablauf erhalten, der tatsächlich dazu passt,

wie Inhalte in der Praxis erstellt und veröffentlicht werden. Das verschafft uns

schon heute sofortige betriebliche Effizienz und unterstützt uns gleichzeitig

dabei, unsere nächsten Schritte in Richtung Personalisierung, Echtzeitdaten und

intelligentere, KI-gesteuerte Erlebnisse zu gehen."

Die kürzlich erfolgte Umstellung von TIME auf Contentstack hat die

Arbeitsabläufe der Redaktionsteams bereits verbessert, ohne dass die

Abhängigkeit von technischen Ressourcen für alltägliche Aktualisierungen

zugenommen hat. Außerdem ermöglichte sie die Einführung neuer, auf die

Leserschaft ausgerichteter Funktionen, darunter die Registrierung auf der

Website zur Förderung der Personalisierung, den kürzlichen Start von TIME Games

(https://time.com/games/), eine Reihe neuer Newsletter sowie ein verbessertes

Videoerlebnis.

?In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie Unternehmen sich darauf

gestürzt haben, KI einzuführen, ohne zuvor die zugrunde liegenden grundlegenden

Herausforderungen anzugehen", sagte Neha Sampat, Gründerin und CEO von

Contentstack.?Die Unternehmen, die dies richtig umsetzen, verfolgen einen

gezielteren Ansatz: Zunächst schnelle Erfolge, dann eine solide Grundlage und

schließlich die schrittweise Erweiterung der Möglichkeiten im Laufe der Zeit.

TIME spiegelt diese Denkweise wider. Ihre Migration ist eine pragmatische

Weiterentwicklung, die unmittelbare Wirkung zeigt und gleichzeitig Raum für den

Ausbau zu fortgeschritteneren Funktionen schafft."

Michael Mraz wird auf der ContentCon

(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-

contentstack-migration&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) im Laufe dieses

Jahres über die Strategie hinter der inhaltlichen Neuausrichtung von TIME sowie

über die nächste Generation KI-gestützter Erlebnisse sprechen.

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und

verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint

Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),

Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie

autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre

Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten

Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen,

diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander

verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher

verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce &

Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf

Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte,

skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist

bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die

Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter contentstack.com

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-contentstack-

migration&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-

release) und folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

Pressekontakt

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com

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