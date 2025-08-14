|
14.08.2025 11:04:39
GNW-News: Titanbay ernennt ehemaligen UBS-Manager zum Leiter Schweiz
^LONDON and ZÜRICH, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, führender
Anbieter von Private-Markets-Infrastruktur in Europa, hat Timo Paul zum Leiter
Schweiz ernannt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für den Ausbau
seiner Präsenz in Europa mit einem klaren Fokus auf lokale Verankerung und
kundenorientierte Lösungen.
Timo verstärkt das Wealth Solutions Team von Titanbay und wird das Geschäft in
der Schweiz verantworten. Er arbeitet eng mit Privatbanken und
Vermögensverwaltern zusammen, um deren Private-Markets-Angebote zu stärken. Die
Plattform von Titanbay hilft, operative, regulatorische und technologische
Hürden abzubauen - und schafft so die nötige Infrastruktur für einen nahtlosen
und skalierbaren Zugang zu Private Markets.
Mit über 20 Jahren Erfahrung bei UBS und Natixis Investment Managers bringt Timo
fundiertes Wissen über das Schweizer Finanzumfeld mit sowie ein starkes Netzwerk
im institutionellen und Wholesale-Geschäft. Seine Ernennung erfolgt in einer
Phase, in der Titanbay - mit Hauptsitz in London - seine europäische Expansion
weiter forciert, um der wachsenden Nachfrage nach professioneller Private-
Markets-Infrastruktur gerecht zu werden.
Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, sagt:
?Wir heissen Timo ganz herzlich im Team willkommen. Sein Einstieg ist ein
wichtiger Schritt für unsere Strategie in Europa. Mit seiner Marktkenntnis und
seinem Gespür für Kundenbedürfnisse wird Timo wesentlich dazu beitragen, unsere
Beziehungen zu stärken und das Wachstum der Private Markets in der Region weiter
zu fördern."
Timo Paul, Leiter Schweiz bei Titanbay, ergänzt:
?Private Markets sind bei Schweizer Vermögensverwaltern ein zentrales Thema -
doch operative Hürden bremsen oft das volle Potenzial. Titanbay ist in einer
hervorragenden Position, um diese Komplexität zu reduzieren. Ich freue mich
sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu werden und unsere Partner dabei zu
unterstützen, ihren Kunden besseren Zugang und überzeugende Ergebnisse zu
bieten."
Die Schweiz ist für Titanbay ein klarer strategischer Fokus im Rahmen der
europäischen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen kombiniert globale
Infrastruktur mit regionaler Expertise - so können lokale Teams individuelle
Lösungen anbieten, gestützt auf moderne Technologie, regulatorische Sicherheit
und operative Exzellenz.
Über Titanbay
Titanbay ist führend im Bereich Private-Markets-Infrastruktur in Europa. Ziel
ist es, den Zugang zu Private Markets einfacher, effizienter und breiter
zugänglich zu machen.
Die integrierte Plattform verbindet Asset Manager mit Vertriebspartnern und
bietet die nötige Technologie, operative Prozesse und regulatorische
Rahmenbedingungen, um Private-Market-Fonds professionell zu managen.
Titanbay begleitet den gesamten Investitionsprozess - von der
Fondsstrukturierung über Onboarding, Kapitalflüsse, Reporting, Compliance bis
hin zu Drittanbieter-Integrationen.
Egal ob Kapitalbeschaffung, Fondsvertrieb oder der Ausbau eines Private-Markets-
Angebots - Titanbay hilft Kunden, Komplexität zu reduzieren, effizienter zu
arbeiten und den Fokus auf ihre Investoren und das Wachstum ihres Geschäfts zu
legen.
Medienkontakt
Danielle Wilde
marketing@titanbay.com
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba970ce6-7cb4-4cd6-
bba3-54fb627f6ec6
