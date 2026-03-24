GNW-News: Titanbay ernennt Julius Kolberg zum Head of Germany

^LONDON, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas führender Anbieter

von Infrastruktur für Private Markets, hat Julius Kolberg zum Head of Germany

(Leiter Deutschland) ernannt und schärft damit sein Engagement in einem Markt,

in dem Banken und Vermögensverwalter bestrebt sind, Private Markets skalierbar

und regelkonform in ihre bestehenden Systeme zu integrieren.

Julius Kolberg wechselt zum Wealth-Solutions-Team von Titanbay. Dort wird er die

Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit Banken, Vermögensverwaltern

und digitalen Anlageplattformen in ganz Deutschland leiten. Sein Fokus liegt

klar auf der Vertriebsseite: Er unterstützt Vermögensinstitutionen dabei, über

die integrierte Plattform von Titanbay Zugang zu Private Markets zu erhalten und

diesen effizient zu nutzen. Die Plattform bildet den gesamten Investmentprozess

ab - von Anleger-Onboarding und Fondsstrukturierung bis hin zu Kapitalflüssen,

Reporting und Compliance.

Er wechselt von der portagon GmbH zu Titanbay, wo er zehn Jahre lang

Technologiepartnerschaften im Bereich Private Markets in ganz Deutschland

aufgebaut hat. Dabei hat er tiefgehende Expertise in MiFID II und ELTIF 2.0

aufgebaut und eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen, wenn es darum geht,

Vermögensverwalter bei der Übersetzung komplexer operativer Anforderungen in

skalierbare digitale Infrastrukturen zu unterstützen.

Die integrierte Plattform von Titanbay deckt den gesamten Investment-Lifecycle

ab - von Fondsstrukturierung und Transaktionsabwicklung bis hin zu Reporting und

Compliance. Sie ist rund um den hauseigenen AIFM aufgebaut und unterstützt

ELTIFs, Evergreen- Fonds , Feeder-Strukturen und Co-Investments - ergänzt durch

eine speziell entwickelte Trading-Engine, die auf die operative Komplexität von

Evergreen-Strukturen zugeschnitten ist. Über standardisierte Schnittstellen via

API, FIX oder SWIFT lässt sich Titanbay nahtlos in bestehende Infrastrukturen

von Vermögensverwaltern und Banken integrieren - ganz ohne Neuaufbau.

|?Julius hat seine Karriere damit verbracht, genau die Herausforderungen

| zu lösen, mit denen unsere Wealth-Kunden konfrontiert sind", so Michael

| Gruener, Co-CEO von Titanbay.?Er versteht, wie deutsche Banken und

| Vermögensverwalter arbeiten - und wie sich Infrastrukturpartnerschaften

| aufbauen lassen, die Private Markets skalierbar machen. Wir freuen uns

| sehr, ihn im Team zu haben."

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|?Deutschland hat eine echte Dynamik in den Private Markets, doch die

| Infrastruktur bleibt für viele Vermögensverwalter und Banken der zentrale

| Engpass", ergänzte Julius Kolberg, Head of Germany.?Titanbay liefert das

| technologische und operative Rückgrat, um mit Zuversicht voranzugehen. Ich

| freue mich darauf, unsere Partner beim Aufbau und der Skalierung zu

| unterstützen."

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Die Ernennung von Kolberg folgt auf die jüngste Expansion von Titanbay in die

Schweiz und unterstreicht die übergeordnete Strategie, globale Infrastruktur mit

starker lokaler Expertise in ganz Europa zu verzahnen.

Über Titanbay

Titanbay ist Europas führender Infrastrukturanbieter für Private Markets mit dem

Ziel, diese Anlageklasse einfacher und zugänglicher zu gestalten. Als Fonds- und

Handelsinfrastruktur bringt Titanbay Vermögensverwalter und -berater auf einer

zentralen Plattform zusammen und stellt die Technologie, operativen Prozesse

sowie den regulatorischen Rahmen bereit, die für Fondsauflage,

Transaktionsabwicklung und das Management des gesamten Investment-Lifecycles

erforderlich sind. Mit einem bereits etablierten Fondsgeschäft in Deutschland

erweitert Titanbay seine Präsenz im Wealth-Management-Segment auf dem deutschen

Markt.

Medienanfragen:

Danielle Wilde, Head of Marketing

danielle.wilde@titanbay.com (mailto:danielle.wilde@titanbay.com)

+4479 4007 1515

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