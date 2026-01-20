|
GNW-News: Titanbay richtet Schweizer Beirat zur Unterstützung des regionalen Wachstums ein
^ZÜRICH, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, die Infrastrukturplattform
für Privatmärkte, die es Privatbanken, Vermögensverwaltern und Asset Managern
ermöglicht, Private-Market-Programme in großem Umfang zu konzipieren,
einzuführen und zu betreiben, hat einen Schweizer Beirat ins Leben gerufen.
Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Schweizer
Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Markt.
Der Schweizer Beirat wird als strategisches Beratungsgremium im Land fungieren
und lokale Marktkenntnisse und Branchenexpertise einbringen, um die weitere
Expansion von Titanbay in der Schweiz und in der weiteren EMEA-Region zu
unterstützen.
Zu den Mitgliedern des Beirats gehören:
Stefan Mächler, ehemaliger Chief Investment Officer der Swiss Life Group, der
mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Investment Management, Asset
Allocation und Unternehmensführung mitbringt:
?Titanbay hat eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die ein echtes
strukturelles Bedürfnis in den Privatmärkten bedient. Ich freue mich darauf, das
Unternehmen bei seiner weiteren Skalierung in der Schweiz zu unterstützen."
Yves Robert Charrue, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des
Geschäftsbereichs Schweiz & EMEA bei Julius Bär, mit über 20 Jahren Erfahrung im
Private Banking:
?Da Privatmärkte eine immer wichtigere Rolle in den Kundenportfolios spielen,
sind eine robuste operative Infrastruktur und Governance unerlässlich. Titanbay
ist gut aufgestellt, um diese Entwicklung verantwortungsvoll zu begleiten. Ich
freue mich, meine Expertise in die ehrgeizigen Pläne von Titanbay einbringen zu
können."
Sie werden von Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, unterstützt, der mehr als
20 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung mitbringt, einschließlich
einer umfassenden Zusammenarbeit mit Schweizer Privatbanken und
Vermögensverwaltern:
?Mit der Einrichtung eines Schweizer Beirats stellen wir sicher, dass wir uns
eng an der lokalen Marktdynamik und den Kundenbedürfnissen orientieren, da die
Nachfrage nach privatem Marktzugang wächst."
Vorsitzender des Schweizer Beirat ist Timo Paul, Leiter des Geschäftsbereichs
Schweiz bei Titanbay. Timo Paul ist in Zürich ansässig und bringt
Führungserfahrung von Natixis Investment Managers, UBS Asset Management und
Credit Suisse Asset Management mit.
Über Titanbay
Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für
Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay
kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative
Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende
Expansion in den Private-Wealth-Markt - und bietet Vertriebsgesellschaften
nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen
erhalten Sie auf Titanbay.com (https://titanbay.com/)
Medienkontakt
Danielle Wilde
Head of Marketing, Titanbay
danielle.wilde@titanbay.com
+44 7940 071515
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66eaa3a3-b45f-47b9-ba04-
b6804f035a72
