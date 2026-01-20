GNW-News: Titanbay richtet Schweizer Beirat zur Unterstützung des regionalen Wachstums ein

^ZÜRICH, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, die Infrastrukturplattform

für Privatmärkte, die es Privatbanken, Vermögensverwaltern und Asset Managern

ermöglicht, Private-Market-Programme in großem Umfang zu konzipieren,

einzuführen und zu betreiben, hat einen Schweizer Beirat ins Leben gerufen.

Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Schweizer

Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Markt.

Der Schweizer Beirat wird als strategisches Beratungsgremium im Land fungieren

und lokale Marktkenntnisse und Branchenexpertise einbringen, um die weitere

Expansion von Titanbay in der Schweiz und in der weiteren EMEA-Region zu

unterstützen.

Zu den Mitgliedern des Beirats gehören:

Stefan Mächler, ehemaliger Chief Investment Officer der Swiss Life Group, der

mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Investment Management, Asset

Allocation und Unternehmensführung mitbringt:

?Titanbay hat eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die ein echtes

strukturelles Bedürfnis in den Privatmärkten bedient. Ich freue mich darauf, das

Unternehmen bei seiner weiteren Skalierung in der Schweiz zu unterstützen."

Yves Robert Charrue, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des

Geschäftsbereichs Schweiz & EMEA bei Julius Bär, mit über 20 Jahren Erfahrung im

Private Banking:

?Da Privatmärkte eine immer wichtigere Rolle in den Kundenportfolios spielen,

sind eine robuste operative Infrastruktur und Governance unerlässlich. Titanbay

ist gut aufgestellt, um diese Entwicklung verantwortungsvoll zu begleiten. Ich

freue mich, meine Expertise in die ehrgeizigen Pläne von Titanbay einbringen zu

können."

Sie werden von Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, unterstützt, der mehr als

20 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung mitbringt, einschließlich

einer umfassenden Zusammenarbeit mit Schweizer Privatbanken und

Vermögensverwaltern:

?Mit der Einrichtung eines Schweizer Beirats stellen wir sicher, dass wir uns

eng an der lokalen Marktdynamik und den Kundenbedürfnissen orientieren, da die

Nachfrage nach privatem Marktzugang wächst."

Vorsitzender des Schweizer Beirat ist Timo Paul, Leiter des Geschäftsbereichs

Schweiz bei Titanbay. Timo Paul ist in Zürich ansässig und bringt

Führungserfahrung von Natixis Investment Managers, UBS Asset Management und

Credit Suisse Asset Management mit.

Über Titanbay

Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für

Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay

kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative

Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende

Expansion in den Private-Wealth-Markt - und bietet Vertriebsgesellschaften

nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen

erhalten Sie auf Titanbay.com (https://titanbay.com/)

Medienkontakt

Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66eaa3a3-b45f-47b9-ba04-

b6804f035a72

