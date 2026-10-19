GNW-News: Total Metals beginnt mit Bohrungen auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten Ontarios

^TORONTO, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"

oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass

die Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt High Lake

begonnen haben. Das Projekt liegt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario,

nahe der Grenze zu Manitoba und direkt am Trans-Canada Highway.

Mit allen Bohrlöchern des aktuellen Bohrprogramms sollen die Strukturen

untersucht werden, in denen die Purdex-Zone liegt. Die Bohrungen zielen dabei

auf Bereiche in mehr als 230 Metern Tiefe ab. Die Arbeiten schreiten gut voran;

bislang wurde ein Bohrloch fertiggestellt. Dabei wurden erfolgreich Quarzadern

durchteuft, die mit den anvisierten Strukturen in Verbindung stehen. Das

Bohrloch erreichte eine Tiefe von 416 Metern. Das zweite Bohrloch soll

voraussichtlich am 19. Oktober 2026 fertiggestellt werden.

Weitere Updates folgen, sobald die Bohrlöcher fertiggestellt und geologisch

dokumentiert, die Proben entnommen und die Analyseergebnisse verfügbar sind.

Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich eine LiDAR-Vermessung des westlichen

Grundstücksteils abgeschlossen. Sie umfasste die Zonen W, P, D, C, R, B und A,

die früher unter der Bezeichnung Electrum-Zonen zusammengefasst wurden, sowie

die Porphyr-Zone. Die Vermessung soll dazu beitragen, historische Bohrungen und

Schürfgräben sowie frühere Ressourcenschätzungen räumlich genauer zu erfassen.

Dies bildet eine Grundlage für die präzise Planung eines Bohrprogramms in diesem

Grundstücksteil.

Abbildung 1. Geologische Karte des High Lake-Grundstücks mit den Zielzonen,

interpretierten strukturellen Trends und weiteren Mineralvorkommen*. (*Quelle:

Ontario Mineral Inventory (OMI), Ontario Geological Survey)

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des

Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat

die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen

Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals ist zu 100 % Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-Projekts,

das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada Highway

beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone Purdex

auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches Explorationspotenzial

auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten sowie potenzieller

zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake

besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von Manitoba. Das

Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das

strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden

an die Rainy-River-Claims grenzt, die von Coeur Mining, Inc. (?Coeur") im Zuge

der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erworben werden. Der jüngste

Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake, das aus 75

Claims und einer Mineralkonzession mit einer Fläche von mehr als 5.260 Hektar

besteht und über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada

Highway angebunden ist. Die Kritische-Metalle-Lagerstätte Pick Lake weist eine

durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m und eine erkundete

Tiefenerweiterung zwischen 300 und 1.200 m auf. Total Metals Corp. konzentriert

sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und

Vorkommen kritischer Mineralien im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt

auf vielversprechende Ressourcen und Zielgebiete für kritische Mineralien und

Gold in drei günstigen geologischen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender

Minen im Red Lake Gold-Camp befinden und strategisch günstig zwischen dem Great

Bear-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold

liegen. Das Projekt Electrolode beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen

mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erprobte Ziele, die

für die weitere Exploration bereitstehen.

www.totalmetalscorp.com

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