Total Metals Aktie
WKN DE: A41B79 / ISIN: CA8919571023
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19.10.2026 18:25:39
GNW-News: Total Metals beginnt mit Bohrungen auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten Ontarios
^TORONTO, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass
die Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt High Lake
begonnen haben. Das Projekt liegt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario,
nahe der Grenze zu Manitoba und direkt am Trans-Canada Highway.
Mit allen Bohrlöchern des aktuellen Bohrprogramms sollen die Strukturen
untersucht werden, in denen die Purdex-Zone liegt. Die Bohrungen zielen dabei
auf Bereiche in mehr als 230 Metern Tiefe ab. Die Arbeiten schreiten gut voran;
bislang wurde ein Bohrloch fertiggestellt. Dabei wurden erfolgreich Quarzadern
durchteuft, die mit den anvisierten Strukturen in Verbindung stehen. Das
Bohrloch erreichte eine Tiefe von 416 Metern. Das zweite Bohrloch soll
voraussichtlich am 19. Oktober 2026 fertiggestellt werden.
Weitere Updates folgen, sobald die Bohrlöcher fertiggestellt und geologisch
dokumentiert, die Proben entnommen und die Analyseergebnisse verfügbar sind.
Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich eine LiDAR-Vermessung des westlichen
Grundstücksteils abgeschlossen. Sie umfasste die Zonen W, P, D, C, R, B und A,
die früher unter der Bezeichnung Electrum-Zonen zusammengefasst wurden, sowie
die Porphyr-Zone. Die Vermessung soll dazu beitragen, historische Bohrungen und
Schürfgräben sowie frühere Ressourcenschätzungen räumlich genauer zu erfassen.
Dies bildet eine Grundlage für die präzise Planung eines Bohrprogramms in diesem
Grundstücksteil.
Abbildung 1. Geologische Karte des High Lake-Grundstücks mit den Zielzonen,
interpretierten strukturellen Trends und weiteren Mineralvorkommen*. (*Quelle:
Ontario Mineral Inventory (OMI), Ontario Geological Survey)
Qualifizierte Person
Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen
Informationen geprüft und freigegeben.
Über Total Metals Corp.
Total Metals ist zu 100 % Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-Projekts,
das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada Highway
beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone Purdex
auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches Explorationspotenzial
auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten sowie potenzieller
zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake
besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von Manitoba. Das
Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das
strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden
an die Rainy-River-Claims grenzt, die von Coeur Mining, Inc. (?Coeur") im Zuge
der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erworben werden. Der jüngste
Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake, das aus 75
Claims und einer Mineralkonzession mit einer Fläche von mehr als 5.260 Hektar
besteht und über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada
Highway angebunden ist. Die Kritische-Metalle-Lagerstätte Pick Lake weist eine
durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m und eine erkundete
Tiefenerweiterung zwischen 300 und 1.200 m auf. Total Metals Corp. konzentriert
sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und
Vorkommen kritischer Mineralien im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt
auf vielversprechende Ressourcen und Zielgebiete für kritische Mineralien und
Gold in drei günstigen geologischen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender
Minen im Red Lake Gold-Camp befinden und strategisch günstig zwischen dem Great
Bear-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold
liegen. Das Projekt Electrolode beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen
mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erprobte Ziele, die
für die weitere Exploration bereitstehen.
www.totalmetalscorp.com
Warnhinweise
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Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
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Tyler Thorburn
Investor Relations
info@totalmetalscorp.com
(416) 873-7662
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