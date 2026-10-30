GNW-News: Total Metals legt aktuellen Bericht zu Explorationsbohrungen auf dem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten Ontarios vor

^TORONTO, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"

oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass

auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake in Ontario drei vorrangige

Bohrungen erfolgreich abgeschlossen wurden.

?Der Abschluss unserer ersten drei Bohrungen in der Purdex-Zone ist ein

vielversprechender Auftakt für unsere Explorationskampagne bei High Lake", so

Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals Corp..?Da die RC-Bohrungen

kontinuierlich fortgesetzt werden, rechnen wir damit, im kommenden Monat erste

Analyseergebnisse veröffentlichen zu können. Gleichzeitig treiben wir unser

Bohrprogramm voran und werden es bis ins Jahr 2027 fortsetzen und ausweiten."

Überblick über die vorrangigen Explorationsziele

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der aktuellen Zielgebiete auf dem High-Lake-

Projektgelände, darunter die Purdex-Zone, sowie die interpretierten

strukturellen Trends. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf der Bestätigung

und Erweiterung von Vorkommen sowie auf priorisierten Bereichen struktureller

Trends, insbesondere dort, wo diese sich in lithologisch komplexen Zonen

schneiden oder umbiegen. Das Unternehmen wird weitere Aktualisierungen

veröffentlichen, sobald neue Einzelheiten und Ergebnisse vorliegen.

Abbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets High Lake mit den

Zielzonen, interpretierten strukturellen Trends und weiteren Mineralvorkommen*.

(*Quelle: Ontario Mineral Inventory (OMI), Ontario Geological Survey)

Zusammenfassung früherer bedeutender Ergebnisse

Explorationsbohrungen, die McFarlane Lake Mining in der Purdex-Zone durchgeführt

hat, belegen das Vorhandensein eines ausgeprägten Goldsystems mit hohen

Goldgehalten.

Ausgewählte Bohrkernabschnitte^ mit besonders aussagekräftigen Ergebnissen des

Bohrprogramms 2022-2023:

* Im Bohrloch MLHL-22-06 wurde zwischen 325,56 und 340,46?m eine

Mineralisierung mit einem Goldgehalt von 24,96?g/t Au über 14,90?m

durchteuft. Dieser Abschnitt umfasst 43,22?g/t Au über 7,99?m sowie

53,87?g/t Au über 3,15?m. In diesen Abschnitten mit höheren Goldgehalten

wurde sichtbares Gold festgestellt. Im Bohrloch MLHL-22-04 wurden zwischen

187,00 und 188,45?m 32,58?g/t Au über 1,45?m durchteuft. Der Abschnitt liegt

im selben Profilschnitt weiter oben innerhalb der Purdex-A-Zone.

* Das Bohrloch MLHL-22-05 durchteufte zwei mineralisierte Abschnitte. Der

erste Abschnitt wies zwischen 242,51 und 250,00?m einen Goldgehalt von

4,95?g/t Au über 7,49?m auf, einschließlich 11,18?g/t Au über 1,94?m. Der

zweite Abschnitt wies zwischen 267,45 und 273,83?m einen Goldgehalt von

4,49?g/t Au über 6,38?m auf.

* Im Bohrloch MLHL-22-17 wurden zwischen 113,20 und 114,50?m 148,37?g/t Au

über 1,3?m durchteuft, einschließlich 557?g/t Au über 0,3?m. Auch in diesem

Abschnitt wurde sichtbares Gold festgestellt. Das Bohrloch enthält zudem

einen zweiten mineralisierten Abschnitt mit 3,89?g/t Au über 4,6?m zwischen

56,00 und 60,60?m. Das Bohrloch MLHL-22-25, das etwa 100?m unterhalb von

MLM-22-17 liegt, durchteufte zwischen 202,10 und 205,07?m 6,85?g/t Au über

2,97?m, einschließlich 27,5?g/t Au über 0,60?m.

* Im Bohrloch MLHL-22-23 wurden innerhalb der Purdex-A-Zone 21,67?g/t Au über

1,75?m zwischen 171,05 und 172,8?m sowie 13,3?g/t Au über 0,70?m zwischen

74,85 und 75,55?m durchteuft. Das Bohrloch MLHL-22-28 durchteufte zwischen

29,62 und 39,00?m 9,42?g/t Au über 9,38?m, einschließlich 117?g/t Au über

0,55?m und 12?g/t Au über 1,00?m.

^Die Abschnitte wurden anhand ungekappter Goldanalysewerte berechnet. Die

hervorgehobenen Bohrlöcher sind in der aktuellen Mineralressourcenschätzung

enthalten.

Das Projektgebiet High Lake beherbergt innerhalb der Purdex-Zone eine

Goldressource mit hohen Goldgehalten. Das Unternehmen plant, diese Ressource im

Rahmen der ersten anstehenden Bohrprogramme zu bestätigen und zu erweitern. Die

Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Purdex-Zone hat den Stichtag

14. April 2023. Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht mit Stichtag

30. November 2025 bestätigt die Aktualität dieser Mineralressourcenschätzung.

Der Bericht von English River Geoscience Ltd. trägt den Titel?Technical Report

and Initial Mineral Resource Estimate of the High Lake - West Hawk Lake Gold

Project" und ist im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.

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| Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für die Purdex-Zone |

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| Bei einem Cut-off-Gehalt von 2,6?g/t Au (1-7) |

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| Klassifizierung | Tonnage (Tsd. t) | Au (g/t) | Au (Tsd. Unzen) |

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| Angezeigt | 152 | 9,38 | 45,8 |

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| Abgeleitet | 287 | 10,43 | 96,2 |

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Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für die Purdex-Zone der Lagerstätte High

Lake

Anmerkungen:

Die Mineralressourcenschätzung wurde vom unabhängigen Geowissenschaftler Charles

Spath, P.Geo, gemäß NI 43-101 erstellt. Stichtag ist der 14. April 2023.

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene

wirtschaftliche Abbauwürdigkeit auf.

2. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltauflagen,

Genehmigungsverfahren, rechtliche Fragen, Eigentumsrechte, steuerliche Aspekte,

sozio-politische Faktoren, Vermarktungsbedingungen oder andere relevante

Sachverhalte wesentlich beeinflusst werden.

3. Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung weist eine geringere

Aussagesicherheit auf als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in

eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der

überwiegende Teil der abgeleiteten Mineralressource durch weitere Exploration

möglicherweise in eine angezeigte Mineralressource hochgestuft werden kann.

4. Die Mineralressourcen wurden gemäß den Standards und Definitionen für

Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining,

Metallurgy and Petroleum (CIM) aus dem Jahr 2014 sowie den Best-Practice-

Leitlinien von 2019 geschätzt. Diese wurden vom Ständigen Ausschuss des CIM für

Definitionen von Mineralreserven erarbeitet und vom CIM Council verabschiedet.

5. Für die Metallpreise wurden 1.800 US-Dollar je Unze Gold und ein Wechselkurs

von 0,77?C$ je US-Dollar zugrunde gelegt. Die angenommene metallurgische

Gewinnungsrate für Gold beträgt 95?%. Die angesetzten Aufbereitungskosten

beliefen sich auf 40?C$ je Tonne, die allgemeinen Verwaltungs- und Gemeinkosten

(G&A) auf 15?C$ je Tonne.

6. Die Kosten für den Untertagebau wurden mit 130?C$ je Tonne angesetzt. Die

Gehaltsblöcke der untertägigen Mineralressource wurden innerhalb der

begrenzenden mineralisierten Drahtgittermodelle oberhalb des Cut-off-Gehalts von

2,6?g/t Au erfasst. Die ausgewählten untertägigen Mineralressourcen weisen eine

Kontinuität und ein realistisches Potenzial für den Abbau mit dem Langloch-

Abbauverfahren auf.

7. Die Gehaltsschätzung erfolgte nach der Inverse-Distance-Cubed-Methode anhand

von 1,0?m langen Kompositproben mit gekappten Gehalten.

Nächste Schritte:

* Beschleunigung der Exploration - das Management treibt die Planung

zusätzlicher Bohrungen voran, um die bekannte Zone zu erweitern und

gleichzeitig neu identifizierte vorrangige Explorationsziele systematisch zu

untersuchen.

* Erweiterung des geologischen Modells - das technische Team hat ein

Bohrprogramm ausgearbeitet, mit dem die Erweiterungen der Lagerstätte

untersucht werden sollen, da diese entlang des Streichens und in der Tiefe

weiterhin offen ist.

* Wertschöpfung auf Distriktebene - das Management hat eine Strategie für die

Entwicklung des gesamten Bergbaudistrikts erarbeitet, um die Projekte

voranzubringen und ein mittelgroßes Bergbauunternehmen aufzubauen.

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des

Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat

die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen

Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals ist außerdem zu 100?% Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-

Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada

Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone

Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches

Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten

sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet

West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von

Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary,

das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im

Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die Coeur Mining, Inc. (?Coeur") nach

der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erwirbt. Der jüngste

Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake mit 75 Claims und

einer Mineralkonzession auf einer Gesamtfläche von mehr als 5.260 Hektar, das

über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway

angebunden ist. Die Lagerstätte kritischer Mineralien Pick Lake weist eine

durchschnittliche Streichlänge von etwa 250?m und eine zwischen 300 und 1.200?m

untersuchte Tiefenausdehnung auf.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung

seiner hochgradigen Goldvorkommen sowie seiner Vorkommen kritischer Mineralien

im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen

und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen

Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden

und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem

Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Electrolode-Projekt verfügt

über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und umfasst 10

historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie

neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.

Warnhinweise

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