Total Metals Aktie
WKN DE: A41B79 / ISIN: CA8919571023
|
23.11.2026 20:43:38
GNW-News: Total Metals schließt erstes Diamantbohrprogramm in der Purdex-Zone des hochgradigen Goldprojekts "High Lake" im Nordwesten Ontarios ab
^* Erste Bohrungen in der Purdex-Zone abgeschlossen: In der Purdex-Zone auf dem
zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück?High Lake" wurden vier
Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.718,5 Metern fertiggestellt.
* Gezielte Infill-Bohrungen: Fächerförmig angeordnete Bohrlöcher, deren
Bohrungen von einer einzigen Bohrplattform aus gestartet wurden, dienten der
Erkundung eines vorrangigen Trends innerhalb der Purdex-Zone, in der bei
früheren Bohrungen sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte
gemeldet worden waren.
* Kernuntersuchungen und Analysen laufen derzeit: Die detaillierten
geologischen Untersuchungen, das Schneiden der Bohrkerne und die Probenahme
schreiten voran; die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Überprüfung im
Rahmen der Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) bekannt gegeben.
TORONTO, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, den
Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem zu 100 %
unternehmenseigenen Goldgrundstück?High Lake" (das?Projekt" oder?High Lake")
bekannt zu geben, das sich im Nordwesten von Ontario angrenzend an den Trans-
Canada Highway nahe der Grenze zwischen Ontario und Manitoba befindet und
bereits am 19. Oktober 2026 angekündigt worden war. Insgesamt wurden 1.718,5
Meter in vier Diamantbohrlöchern (HL-26-082 bis HL-26-085) absolviert, die
darauf ausgelegt waren, einen wichtigen Abschnitt der Purdex-Zone zu verdichten,
in dem zuvor sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte erzielt
worden waren.
?Der Abschluss dieser 1.718,5 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne in der
Purdex-Zone ist ein wichtiger technischer Schritt für die Weiterentwicklung des
?High-Lake"-Projekts. Durch die systematische Erkundung eines Abschnitts der
Lagerstätte, in dem sowohl bei historischen als auch bei jüngeren Bohrungen
hochgradige und niedriggradige Goldintervalle nachgewiesen wurden, liefern diese
vier fächerförmig angeordneten Bohrlöcher wichtige strukturelle und
lithologische Messpunkte, die zur Verfeinerung unseres dreidimensionalen
Mineralisierungsmodells und zur Bewertung der Kontinuität der Gehalte auf kurze
Distanz erforderlich sind. Die Kernbohrungen und Probenahmen schreiten gut
voran, und wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse bekannt zu geben,
sobald die Laboranalysen und die QA/QC-Prüfung abgeschlossen sind", erklärte
Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.
Abbildung 1. Satellitenbild des Gebiets der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück
?High Lake", auf dem die Lage des Bohrkragens sowie die Trassen der 2026
durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen (HL-26-082 bis HL-26-085) zu sehen
sind.
Zusammenfassung des Bohrprogramms von Purdex für das Jahr 2026
Das?High-Lake"-Grundstück befindet sich im Greenstone-Gürtel?Lake of the
Woods" im Nordwesten Ontarios und umfasst mehrere vielversprechende Gold- und
Kupfervorkommen, darunter insbesondere die Purdex-Zone, in der derzeit eine
Goldressource nachweisbar ist. Die Goldmineralisierung in der Purdex-Zone tritt
innerhalb übereinanderliegender Quarzadern und alterierter Scherzonen auf, die
sich in der Nähe von lithologischen Kontakten zwischen Quarzporphyr-Intrusionen
und mafischen Vulkangesteinen befinden. Frühere Bohrungen innerhalb des
angestrebten subvertikalen Trends in der Purdex-Zone lieferten außergewöhnlich
hochgradige Ergebnisse über mächtige Abschnitte - die stellenweise sichtbares
Gold enthielten - sowie niedriggradige Abschnitte innerhalb angrenzender oder
nahegelegener Durchbohrpunkte.
Das Purdex-Diamond-Bohrprogramm 2026 wurde speziell als gezielte Infill-Kampagne
innerhalb dieses Gebiets konzipiert, um die Geometrie und die geologischen
Einflussfaktoren besser zu verstehen. Alle vier Bohrlöcher - HL-26-082, HL-
26-083, HL-26-084 und HL-26-085 - wurden von einer einzigen genehmigten
Bohrplattform an der Oberfläche aus gebohrt, um Eingriffe in die Oberfläche so
gering wie möglich zu halten. Die Längen der einzelnen Bohrlöcher lagen zwischen
416,5 Metern und 456,0 Metern, was einer Gesamtlänge des Bohrprogramms von
1.718,5 Metern entspricht. Die Einzelheiten und Ausrichtungen der Bohrlochkragen
sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Tabelle 1. Standorte, Ausrichtungen und Bohrlochlängen der Bohrungen im Rahmen
des Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück?High
Lake".
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
| |Ostkoordinate|Nordkoordinate| Höhe (Z) | | | |
|Bohrloch-| (X) | (Y) | (m über dem |Kragenazimut|Kragenneigung| Länge |
| ID | (m) | (m) |Meeresspiegel)| (°) | (°) | (m) |
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
|HL-26-082| 350262 | 5509154 | 357 | 213,0 | -49,0 | 416,5 |
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
|HL-26-083| 350262 | 5509154 | 357 | 220,0 | -48,0 | 423,0 |
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
|HL-26-084| 350262 | 5509154 | 357 | 217,0 | -46,0 | 423,0 |
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
|HL-26-085| 350262 | 5509154 | 357 | 218,5 | -44,6 | 456,0 |
+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+
| Gesamtlänge in Metern|1.718,5|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+
Koordinatenbezugssystem: UTM NAD83, Zone 15 Nord. Die Koordinaten der Markierung
werden als Ostkoordinate (X), Nordkoordinate (Y) und Höhe über dem Meeresspiegel
(Z) in Metern angegeben.
Abbildung 2. 3D-Schnittansicht der Purdex-Zone mit Blick nach Osten auf das
Goldvorkommen?High Lake", aus der die Lage und der Verlauf der 2026
durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen im Verhältnis zu den Strukturen der
Aderzone ersichtlich sind.
Abbildung 3. Vertikaler Längsschnitt des unteren Abschnitts der Purdex-Zone auf
dem Goldgrundstück?High Lake", der die Einstichpunkte der Diamantbohrungen aus
dem Jahr 2026 im Vergleich zu den von dem früheren Betreiber für das Zielgebiet
ermittelten Analyseabschnitten entlang der Kernlänge zeigt.
Alle Bohrlöcher durchquerten erfolgreich die angestrebten Strukturen, wobei bei
den vor Ort durchgeführten Schnellmessungen bedeutende Quarzadern mit lokalen
Sulfidmineralisierungen festgestellt wurden, die mit den Zielgebieten in
Zusammenhang stehen. Derzeit werden detaillierte Kernuntersuchungen
durchgeführt, um die Aderbildung und die Mineralisierung genauer zu
charakterisieren. Die Bohrarbeiten wurden bis zum Ablaufdatum der derzeitigen
Genehmigung für fortgeschrittene Explorationsbohrungen abgeschlossen, wodurch
die Anzahl der Meter, die gebohrt werden konnten, begrenzt war. Es wurden neue
Genehmigungsanträge eingereicht, die sich derzeit im Prüfungs- und
Genehmigungsverfahren beim Ministerium für Bergbau und Energie von Ontario
befinden.
Laufende Arbeiten und nächste Schritte
Nach Abschluss der Diamantbohrungen in der Purdex-Zone umfasst der
voraussichtliche kurzfristige technische Arbeitsablauf für das Goldgrundstück
?High Lake" Folgendes:
* Führen Sie die detaillierte Kernprotokollierung, das Zerschneiden der
Bohrkerne sowie den Versand der Proben aus den Bohrlöchern HL-26-082 bis HL-
26-085 für die Gold-Feuerprobe und die geochemische Mehrfachelementanalyse
durch.
* Integrieren Sie neue Bohrprotokoll- und Untersuchungsdaten in das
dreidimensionale geologische Modell der Purdex-Zone, um die Kontinuität der
Gehalte zu bewerten und die Ziele für Folgebohrungen genauer zu definieren.
* Abschluss der objektweiten Zielrangliste auf der Grundlage der Ergebnisse
der Bestandsaufnahme, der Felduntersuchungen und der Bohrungen aus dem Jahr
2026 zur Erstellung eines umfassenden Explorationsplans für das Jahr 2027.
Hinweis zu historischen Informationen
Hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohr- und
Explorationsarbeiten früherer Betreiber bestätigt die Überprüfung der
historischen Aufzeichnungen und technischen Informationen durch das Unternehmen
in angemessener Weise die Stichhaltigkeit der dargestellten Informationen; das
Unternehmen kann jedoch die Richtigkeit aller historischen Daten, einschließlich
der von früheren Betreibern angewandten Verfahren zur Probenentnahme und
-analyse, nicht direkt überprüfen. Daher empfiehlt das Unternehmen den Anlegern,
bei der Bewertung historischer Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.
Goldprojekt?High Lake"
Total Metals hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt?High Lake" und
?West Hawk Lake", die sich über 958 Hektar erstreckt und zwei Goldgrundstücke
umfasst, die entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Ontario und
Manitoba westlich von Kenora (Ontario) liegen. Das?High-Lake"-Grundstück
befindet sich innerhalb des archaischen Greenstone-Gürtels?Lake of the Woods"
und umfasst mehrere Goldvorkommen, allen voran die Purdex-Zone, die im
Mittelpunkt der Infill- und Erweiterungsexploration steht.
Qualifizierte Person
Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen
Informationen geprüft und freigegeben.
Über Total Metals Corp.
Total Metals hält 100 % der Anteile am?High-Lake"- und?West-Hawk-Lake"-
Projekt, das sich über 958 Hektar auf zwei Goldgrundstücken erstreckt, die
entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario
liegen. Die Purdex-Zone auf dem Grundstück?High Lake" verfügt über ein
erhebliches Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten
Explorationsarbeiten sowie für mögliche künftige Bergbauaktivitäten sein. Das
Grundstück?West Hawk Lake" besteht aus einer einzigen Bergbaukonzession und
befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt über eine Option
auf das Goldgrundstück Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining
Division in Ontario gelegen ist und im Süden an die Rainy-River-Schürfrechte
grenzt, die von Coeur Mining, Inc. (?Coeur") im Zuge der Übernahme von New Gold
Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar erworben werden. Die jüngste
Erweiterung des Unternehmensportfolios ist die?Pick Lake"-Liegenschaft,
bestehend aus 75 Claims und einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von über
5.260 Hektar, die über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-
Canada Highway angebunden ist. Die Lagerstätte für kritische Mineralien?Pick
Lake" weist eine durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m sowie eine
tiefengängige Ausdehnung auf, die in einer Tiefe zwischen 300 und 1200 m
untersucht wurde. Das?Electrolode"-Projekt zielt auf vielversprechende
Vorkommen an kritischen Mineralien sowie Goldressourcen und Zielgebiete in drei
geologisch günstigen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Bergwerke im
?Red-Lake"-Goldgebiet befinden und strategisch günstig zwischen dem?Great-
Bear"-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold
gelegen sind.
www.totalmetalscorp.com
Warnhinweise
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.
Tyler Thorburn
Investor Relations
info@totalmetalscorp.com
(416) 873-7662
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen", die Annahmen,
Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle
des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein
historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen davon
ausgeht, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese
zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen
weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen
beruhen, von denen keine als sicher angesehen werden kann, und dass sie
bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Den Lesern wird empfohlen,
sich auf ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Ungewissheiten zu stützen und
sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und
Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird
keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen
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Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen oder den Vorschriften der TSX-V
erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten
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