^* Erste Bohrungen in der Purdex-Zone abgeschlossen: In der Purdex-Zone auf dem

zu 100 % unternehmenseigenen Goldgrundstück?High Lake" wurden vier

Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.718,5 Metern fertiggestellt.

* Gezielte Infill-Bohrungen: Fächerförmig angeordnete Bohrlöcher, deren

Bohrungen von einer einzigen Bohrplattform aus gestartet wurden, dienten der

Erkundung eines vorrangigen Trends innerhalb der Purdex-Zone, in der bei

früheren Bohrungen sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte

gemeldet worden waren.

* Kernuntersuchungen und Analysen laufen derzeit: Die detaillierten

geologischen Untersuchungen, das Schneiden der Bohrkerne und die Probenahme

schreiten voran; die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Überprüfung im

Rahmen der Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) bekannt gegeben.

TORONTO, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"

oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, den

Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem zu 100 %

unternehmenseigenen Goldgrundstück?High Lake" (das?Projekt" oder?High Lake")

bekannt zu geben, das sich im Nordwesten von Ontario angrenzend an den Trans-

Canada Highway nahe der Grenze zwischen Ontario und Manitoba befindet und

bereits am 19. Oktober 2026 angekündigt worden war. Insgesamt wurden 1.718,5

Meter in vier Diamantbohrlöchern (HL-26-082 bis HL-26-085) absolviert, die

darauf ausgelegt waren, einen wichtigen Abschnitt der Purdex-Zone zu verdichten,

in dem zuvor sowohl hochgradige als auch niedriggradige Goldabschnitte erzielt

worden waren.

?Der Abschluss dieser 1.718,5 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne in der

Purdex-Zone ist ein wichtiger technischer Schritt für die Weiterentwicklung des

?High-Lake"-Projekts. Durch die systematische Erkundung eines Abschnitts der

Lagerstätte, in dem sowohl bei historischen als auch bei jüngeren Bohrungen

hochgradige und niedriggradige Goldintervalle nachgewiesen wurden, liefern diese

vier fächerförmig angeordneten Bohrlöcher wichtige strukturelle und

lithologische Messpunkte, die zur Verfeinerung unseres dreidimensionalen

Mineralisierungsmodells und zur Bewertung der Kontinuität der Gehalte auf kurze

Distanz erforderlich sind. Die Kernbohrungen und Probenahmen schreiten gut

voran, und wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse bekannt zu geben,

sobald die Laboranalysen und die QA/QC-Prüfung abgeschlossen sind", erklärte

Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.

Abbildung 1. Satellitenbild des Gebiets der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück

?High Lake", auf dem die Lage des Bohrkragens sowie die Trassen der 2026

durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen (HL-26-082 bis HL-26-085) zu sehen

sind.

Zusammenfassung des Bohrprogramms von Purdex für das Jahr 2026

Das?High-Lake"-Grundstück befindet sich im Greenstone-Gürtel?Lake of the

Woods" im Nordwesten Ontarios und umfasst mehrere vielversprechende Gold - und

Kupfervorkommen, darunter insbesondere die Purdex-Zone, in der derzeit eine

Goldressource nachweisbar ist. Die Goldmineralisierung in der Purdex-Zone tritt

innerhalb übereinanderliegender Quarzadern und alterierter Scherzonen auf, die

sich in der Nähe von lithologischen Kontakten zwischen Quarzporphyr-Intrusionen

und mafischen Vulkangesteinen befinden. Frühere Bohrungen innerhalb des

angestrebten subvertikalen Trends in der Purdex-Zone lieferten außergewöhnlich

hochgradige Ergebnisse über mächtige Abschnitte - die stellenweise sichtbares

Gold enthielten - sowie niedriggradige Abschnitte innerhalb angrenzender oder

nahegelegener Durchbohrpunkte.

Das Purdex-Diamond-Bohrprogramm 2026 wurde speziell als gezielte Infill-Kampagne

innerhalb dieses Gebiets konzipiert, um die Geometrie und die geologischen

Einflussfaktoren besser zu verstehen. Alle vier Bohrlöcher - HL-26-082, HL-

26-083, HL-26-084 und HL-26-085 - wurden von einer einzigen genehmigten

Bohrplattform an der Oberfläche aus gebohrt, um Eingriffe in die Oberfläche so

gering wie möglich zu halten. Die Längen der einzelnen Bohrlöcher lagen zwischen

416,5 Metern und 456,0 Metern, was einer Gesamtlänge des Bohrprogramms von

1.718,5 Metern entspricht. Die Einzelheiten und Ausrichtungen der Bohrlochkragen

sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1. Standorte, Ausrichtungen und Bohrlochlängen der Bohrungen im Rahmen

des Diamantbohrprogramms 2026 in der Purdex-Zone auf dem Goldgrundstück?High

Lake".

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

| |Ostkoordinate|Nordkoordinate| Höhe (Z) | | | |

|Bohrloch-| (X) | (Y) | (m über dem |Kragenazimut|Kragenneigung| Länge |

| ID | (m) | (m) |Meeresspiegel)| (°) | (°) | (m) |

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

|HL-26-082| 350262 | 5509154 | 357 | 213,0 | -49,0 | 416,5 |

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

|HL-26-083| 350262 | 5509154 | 357 | 220,0 | -48,0 | 423,0 |

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

|HL-26-084| 350262 | 5509154 | 357 | 217,0 | -46,0 | 423,0 |

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

|HL-26-085| 350262 | 5509154 | 357 | 218,5 | -44,6 | 456,0 |

+---------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------+

| Gesamtlänge in Metern|1.718,5|

+--------------------------------------------------------------------------------+-------+

Koordinatenbezugssystem: UTM NAD83, Zone 15 Nord. Die Koordinaten der Markierung

werden als Ostkoordinate (X), Nordkoordinate (Y) und Höhe über dem Meeresspiegel

(Z) in Metern angegeben.

Abbildung 2. 3D-Schnittansicht der Purdex-Zone mit Blick nach Osten auf das

Goldvorkommen?High Lake", aus der die Lage und der Verlauf der 2026

durchgeführten Verdichtungs-Diamantbohrungen im Verhältnis zu den Strukturen der

Aderzone ersichtlich sind.

Abbildung 3. Vertikaler Längsschnitt des unteren Abschnitts der Purdex-Zone auf

dem Goldgrundstück?High Lake", der die Einstichpunkte der Diamantbohrungen aus

dem Jahr 2026 im Vergleich zu den von dem früheren Betreiber für das Zielgebiet

ermittelten Analyseabschnitten entlang der Kernlänge zeigt.

Alle Bohrlöcher durchquerten erfolgreich die angestrebten Strukturen, wobei bei

den vor Ort durchgeführten Schnellmessungen bedeutende Quarzadern mit lokalen

Sulfidmineralisierungen festgestellt wurden, die mit den Zielgebieten in

Zusammenhang stehen. Derzeit werden detaillierte Kernuntersuchungen

durchgeführt, um die Aderbildung und die Mineralisierung genauer zu

charakterisieren. Die Bohrarbeiten wurden bis zum Ablaufdatum der derzeitigen

Genehmigung für fortgeschrittene Explorationsbohrungen abgeschlossen, wodurch

die Anzahl der Meter, die gebohrt werden konnten, begrenzt war. Es wurden neue

Genehmigungsanträge eingereicht, die sich derzeit im Prüfungs- und

Genehmigungsverfahren beim Ministerium für Bergbau und Energie von Ontario

befinden.

Laufende Arbeiten und nächste Schritte

Nach Abschluss der Diamantbohrungen in der Purdex-Zone umfasst der

voraussichtliche kurzfristige technische Arbeitsablauf für das Goldgrundstück

?High Lake" Folgendes:

* Führen Sie die detaillierte Kernprotokollierung, das Zerschneiden der

Bohrkerne sowie den Versand der Proben aus den Bohrlöchern HL-26-082 bis HL-

26-085 für die Gold-Feuerprobe und die geochemische Mehrfachelementanalyse

durch.

* Integrieren Sie neue Bohrprotokoll- und Untersuchungsdaten in das

dreidimensionale geologische Modell der Purdex-Zone, um die Kontinuität der

Gehalte zu bewerten und die Ziele für Folgebohrungen genauer zu definieren.

* Abschluss der objektweiten Zielrangliste auf der Grundlage der Ergebnisse

der Bestandsaufnahme, der Felduntersuchungen und der Bohrungen aus dem Jahr

2026 zur Erstellung eines umfassenden Explorationsplans für das Jahr 2027.

Hinweis zu historischen Informationen

Hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohr- und

Explorationsarbeiten früherer Betreiber bestätigt die Überprüfung der

historischen Aufzeichnungen und technischen Informationen durch das Unternehmen

in angemessener Weise die Stichhaltigkeit der dargestellten Informationen; das

Unternehmen kann jedoch die Richtigkeit aller historischen Daten, einschließlich

der von früheren Betreibern angewandten Verfahren zur Probenentnahme und

-analyse, nicht direkt überprüfen. Daher empfiehlt das Unternehmen den Anlegern,

bei der Bewertung historischer Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Goldprojekt?High Lake"

Total Metals hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt?High Lake" und

?West Hawk Lake", die sich über 958 Hektar erstreckt und zwei Goldgrundstücke

umfasst, die entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Ontario und

Manitoba westlich von Kenora (Ontario) liegen. Das?High-Lake"-Grundstück

befindet sich innerhalb des archaischen Greenstone-Gürtels?Lake of the Woods"

und umfasst mehrere Goldvorkommen, allen voran die Purdex-Zone, die im

Mittelpunkt der Infill- und Erweiterungsexploration steht.

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des

Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat

die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen

Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals hält 100 % der Anteile am?High-Lake"- und?West-Hawk-Lake"-

Projekt, das sich über 958 Hektar auf zwei Goldgrundstücken erstreckt, die

entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario

liegen. Die Purdex-Zone auf dem Grundstück?High Lake" verfügt über ein

erhebliches Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten

Explorationsarbeiten sowie für mögliche künftige Bergbauaktivitäten sein. Das

Grundstück?West Hawk Lake" besteht aus einer einzigen Bergbaukonzession und

befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt über eine Option

auf das Goldgrundstück Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining

Division in Ontario gelegen ist und im Süden an die Rainy-River-Schürfrechte

grenzt, die von Coeur Mining, Inc. (?Coeur") im Zuge der Übernahme von New Gold

Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar erworben werden. Die jüngste

Erweiterung des Unternehmensportfolios ist die?Pick Lake"-Liegenschaft,

bestehend aus 75 Claims und einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von über

5.260 Hektar, die über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-

Canada Highway angebunden ist. Die Lagerstätte für kritische Mineralien?Pick

Lake" weist eine durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m sowie eine

tiefengängige Ausdehnung auf, die in einer Tiefe zwischen 300 und 1200 m

untersucht wurde. Das?Electrolode"-Projekt zielt auf vielversprechende

Vorkommen an kritischen Mineralien sowie Goldressourcen und Zielgebiete in drei

geologisch günstigen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Bergwerke im

?Red-Lake"-Goldgebiet befinden und strategisch günstig zwischen dem?Great-

Bear"-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold

gelegen sind.

www.totalmetalscorp.com

Warnhinweise

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Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

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(416) 873-7662

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zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen

weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen

beruhen, von denen keine als sicher angesehen werden kann, und dass sie

bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der

Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Den Lesern wird empfohlen,

sich auf ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Ungewissheiten zu stützen und

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