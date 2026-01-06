06.01.2026 15:30:38

GNW-News: Trading 212 bietet ab sofort automatische Steuerabführung in Deutschland an

^BERLIN, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 hat die automatische

Steuerabwicklung in Deutschland eingeführt und bietet deutschen Anlegern damit

ein lang erwartetes Feature an.

Die neue Funktion vereinfacht die steuerliche Handhabung, indem relevante

Besteuerung automatisch und in Echtzeit angewendet wird. Notwendige

Informationen und Daten zu sämtlichen Investmentaktivitäten stehen in Echtzeit

zur Verfügung.

Parallel zu diesem Update baut Trading 212 sein Produktangebot in Europa weiter

aus. Die Trading 212 Card bietet nun 2 % Cashback, und Kunden erhalten 2,5 %

Zinsen auf Euro Guthaben. Damit positioniert sich Trading 212 als All-in-One-App

fürs Investieren, Sparen und Bezahlen. Kundenservice-Agenten stehen bei Fragen

rund um die Uhr zur Verfügung.

Über Trading 212

Trading 212 ist ein Fintech-Unternehmen mit der Mission, den Vermögensaufbau für

alle zugänglich zu machen. Bekannt dafür, die Investmentbranche durch den

Verzicht auf unnötige Gebühren, intuitive Technologie und innovative

Finanzprodukte revolutioniert zu haben, bietet die Plattform Millionen von

Kunden Zugang zu Aktien, ETFs, Sparkonten und Debitkarten.

www.trading212.com (https://www.trading212.com)

Hinweis: Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie die Bedingungen und

Gebühren (https://www.trading212.com/de/terms/invest). 212 Cards werden von

Paynetics herausgegeben.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

press@trading212.com

Â°

