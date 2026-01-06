|
GNW-News: Trading 212 bietet ab sofort automatische Steuerabführung in Deutschland an
^BERLIN, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 hat die automatische
Steuerabwicklung in Deutschland eingeführt und bietet deutschen Anlegern damit
ein lang erwartetes Feature an.
Die neue Funktion vereinfacht die steuerliche Handhabung, indem relevante
Besteuerung automatisch und in Echtzeit angewendet wird. Notwendige
Informationen und Daten zu sämtlichen Investmentaktivitäten stehen in Echtzeit
zur Verfügung.
Parallel zu diesem Update baut Trading 212 sein Produktangebot in Europa weiter
aus. Die Trading 212 Card bietet nun 2 % Cashback, und Kunden erhalten 2,5 %
Zinsen auf Euro Guthaben. Damit positioniert sich Trading 212 als All-in-One-App
fürs Investieren, Sparen und Bezahlen. Kundenservice-Agenten stehen bei Fragen
rund um die Uhr zur Verfügung.
Über Trading 212
Trading 212 ist ein Fintech-Unternehmen mit der Mission, den Vermögensaufbau für
alle zugänglich zu machen. Bekannt dafür, die Investmentbranche durch den
Verzicht auf unnötige Gebühren, intuitive Technologie und innovative
Finanzprodukte revolutioniert zu haben, bietet die Plattform Millionen von
Kunden Zugang zu Aktien, ETFs, Sparkonten und Debitkarten.
www.trading212.com (https://www.trading212.com)
Hinweis: Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie die Bedingungen und
Gebühren (https://www.trading212.com/de/terms/invest). 212 Cards werden von
Paynetics herausgegeben.
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
press@trading212.com
