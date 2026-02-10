|
10.02.2026 15:04:38
GNW-News: TransPerfect übernimmt das deutsche Postproduktionsstudio Omnimago
^Zusammenfassung:
* TransPerfect hat das deutsche Postproduktionsstudio Omnimago GmbH
übernommen.
* Die Akquisition erweitert das Studionetzwerk von TransPerfect Media, das
Filmemacher in ganz Europa unterstützt.
* Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus als Abteilung
von TransPerfect Media tätig sein.
INGELHEIM, Deutschland und NEW YORK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
TransPerfect (http://www.transperfect.com), der weltweit größte Anbieter von
Sprach- und KI-Lösungen für globale Unternehmen, gab heute bekannt, dass er die
Omnimago GmbH übernommen hat, einen führenden deutschen Anbieter für
Filmrestaurierung, Postproduktion und Services im Bereich barrierefreier Medien.
Omnimago wird Teil von TransPerfect Media
(https://www.transperfect.com/solutions/media), der Medien- und
Unterhaltungsabteilung des Unternehmens. Die finanziellen Bedingungen der
Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Omnimago wurde 1983 gegründet und ist für seine Expertise in der
Filmrestaurierung bekannt, einschließlich umfangreicher Arbeiten mit Nitrofilm,
Archivmaterialien und historischen Sammlungen. Das Unternehmen bietet auch
umfassende Postproduktions- und Barrierefreiheitsservices für Rundfunkanstalten,
Studios, Verleiher und Kulturinstitute an.
Die Übernahme stärkt die Präsenz von TransPerfect Media in Deutschland und
Europa und erweitert seinen globalen Einfluss in der Restaurierung. Mit Omnimago
kann TransPerfect jetzt Filmscanning- und Restaurierungsservices von
Einrichtungen in Frankreich, Italien, den USA und Deutschland anbieten. Dies
ermöglicht eine Unterstützung der End-to-End-Sicherung und -Postproduktion für
Kunden weltweit.
Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus agieren.
Geschäftsführer Michael Dienes wird weiterhin die Geschäfte als Teil des
Managementteams von TransPerfect Media leiten.
?Der Zusammenschluss mit TransPerfect ist ein naheliegender nächster Abschnitt
für Omnimago," so Dienes.?Mit dieser Partnerschaft können wir unsere
Restaurierungs- und Postproduktionsfertigkeiten auf ganz Europa ausweiten und
gleichzeitig den hohen Standard und die Expertise, auf die unsere Kunden setzen,
aufrechterhalten. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit."
Phil Shawe, President und Co-CEO von TransPerfect, dazu:?Omnimago hat sich das
Vertrauen von Filmemachern in ganz Europa erarbeitet. Wir freuen uns darauf, mit
ihnen zusammen unsere gemeinsame Kundenbasis zu unterstützen."
TransPerfect wurde bei der Transaktion von DLA Piper beraten. Omnimago wurde von
Dr. Johannes Hancke von Hezel, Hancke & Partner unterstützt.
Weitere Neuigkeiten zum Unternehmen und Ankündigungen finden Sie im Bereich
TransPerfect Neuigkeiten und Pressezentrum unter
www.transperfect.com/about/news-and-press
(http://www.transperfect.com/about/news-and-press).
Über Omnimago
Die Omnimago GmbH (https://www.omnimago.tv/en/) hat über 40 Jahre Erfahrung in
den Bereichen Filmrestaurierung, -postproduktion und Archivservices und betreut
einen Kundenstamm auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf
Filmscanning (einschließlich Nitratfilm), digitale Restaurierung, Kino-Services,
barrierefreie Medien (wie Untertitelung und Audiodeskription) sowie auf High-end
Post-Workflows für TV und Kino. Die Leitlinien von Omnimago sind: Der Kunde
steht im Mittelpunkt, Vertrauen ist unsere Verpflichtung, bewegte Bilder sind
unsere Leidenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.omnimago.tv
(http://www.omnimago.tv).
Über TransPerfect Media
TransPerfect Media (https://www.transperfect.com/solutions/media) hebt das
Storytelling für ein weltweites Publikum auf ein neues Niveau, indem Lösungen
zur Medienerstellung und Globalisierung über ein Netzwerk unternehmenseigener
und -betriebener Studios in 21 Ländern bereitgestellt werden. Das Hybridmodell
von TransPerfect Media kombiniert modernste KI-Technologie mit kreativer
Expertise, die alle auf der Cloud-basierten Plattform zur Inhaltserstellung
verwaltet werden und eine einfache Lokalisierung und Verteilung ermöglichen.
Durch die Zusammenführung hochkarätiger Talente mit Dolby Atmos- und Dolby HDR-
Projektionsfunktionen sowie unseren Diensten, die Bild- und Tonbearbeitung,
Untertitelung, Synchronisation, Barrierefreiheit, Voiceover,
plattformübergreifende Bereitstellung, Konservierung und Restaurierung umfassen,
ist TransPerfect Media der Ort, an dem Boutique-Expertise auf globale Reichweite
Exzellenz trifft, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geschichte zu erzählen? in
jeder Sprache. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.transperfect.com/media (https://www.transperfect.com/media).
Über TransPerfect
TransPerfect (http://www.transperfect.com/) ist der weltweit größte Anbieter von
Sprach- (http://www.transperfect.com/services/_services.html) und KI-Lösungen
(http://www.transperfect.com/about/technology_globalization.html) für weltweit
tätige Unternehmen. Mit Niederlassungen in über 150 Städten auf sechs
Kontinenten bietet TransPerfect Kunden auf der ganzen Welt ein umfangreiches
Dienstleistungsportfolio in über 200 Sprachen. Mehr als 6.000 globale
Unternehmen setzen die GlobalLink (https://www.transperfect.com/globallink/)(®)
(https://www.transperfect.com/globallink/) Technologie von TransPerfect ein, um
mehrsprachige Inhalte leichter zu verwalten. Durch seinen beispiellosen Einsatz
für Qualität und Kundenservice ist TransPerfect umfassend gemäß ISO 9001
(http://www.transperfect.com/about/quality_iso.html) und ISO 17100
(http://www.transperfect.com/about/quality_iso.html) zertifiziert. Der Stammsitz
von TransPerfect befindet sich in New York, regionale Hauptniederlassungen
befinden sich in London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website unter www.transperfect.com (http://www.transperfect.com/).
Kontakt:
Ryan Simper +1 212.689.5555
mediainquiry@transperfect.com (mailto:mediainquiry@transperfect.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.