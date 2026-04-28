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28.04.2026 14:04:39
GNW-News: TrueCommerce ernennt Sean Flynn zum Chief Revenue Officer, um das Wachstum im Bereich der vernetzten Lieferkette voranzutreiben
^MÜNCHEN und PITTSBURGH, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=Sean+Flynn&utm_id=Corporate+News), ein weltweit tätiger Anbieter von
Lösungen für die Vernetzung von Lieferketten und Handelspartnern, für
Integration sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von Sean
Flynn zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Diese Ernennung stellt einen
bedeutenden Schritt nach vorne dar, da TrueCommerce seine produktorientierte und
auf KI ausgerichtete Wachstumsstrategie vorantreibt, um der steigenden Nachfrage
nach einer vernetzten Lieferketteninfrastruktur in Echtzeit gerecht zu werden.
Die Lieferketten weltweit stehen unter zunehmendem Druck. Die zunehmende
Komplexität der Märkte, der Übergang zu Echtzeitprozessen sowie der Bedarf an
mehr Geschwindigkeit und Kontrolle veranlassen Unternehmen dazu, ihre
Verbindungen zu Handelspartnern zu überdenken. TrueCommerce treibt diesen Wandel
aktiv voran, wobei die Ernennung von Flynn das Engagement des Unternehmens für
weiteres Wachstum unterstreicht.
?Wir freuen uns sehr, Herrn Flynn im Führungsteam von TrueCommerce willkommen zu
heißen", sagte Bill Glass, CEO von TrueCommerce.?Herr Flynn kann in genau
diesem Bereich auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung eines
mehrjährigen Umsatzwachstums und der Einhaltung operativer Disziplin auf
globaler Ebene verweisen. Seine umfassende Expertise im Bereich der
Lieferkettentechnologie, gepaart mit seinem Engagement für Kunden und Partner,
macht ihn zur richtigen Führungskraft zum richtigen Zeitpunkt. Wir unterstützen
Unternehmen dabei, ihre Prozesse entlang der gesamten Lieferkette intelligenter
und schneller zu gestalten, und Sean spielt dabei eine entscheidende Rolle."
Flynn wechselt von Avalara zu TrueCommerce, wo er gerade eine ähnliche Phase des
transformativen Wachstums abgeschlossen und das Unternehmen zu neuen Höhen
geführt hat. Zuvor war er viele Jahre in leitender Position bei der IBM-Sparte
Sterling Commerce tätig, wo er eine tiefe Leidenschaft für das Ökosystem der
Lieferkettentechnologie sowie für die Kunden und Partner, die davon profitieren,
entwickelte.
?TrueCommerce befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Das Unternehmen
verfügt über solide Grundlagen und hat die klare Chance, in einer zunehmend
komplexen Lieferkettenlandschaft einen größeren Mehrwert zu schaffen", sagte
Flynn.?Unter der Führung von Bill Glass konzentrieren wir uns auf Innovationen,
die unseren Kunden und Partnern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, ihnen
helfen, schneller voranzukommen, und ihnen ein selbstbewusstes Wachstum
ermöglichen."
TrueCommerce genießt das Vertrauen Tausender Kunden und Partner weltweit aus den
Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Vertrieb und Logistik und unterstützt diese
dabei, Kontakte zu knüpfen, Geschäfte abzuwickeln und ihr Geschäft auszubauen.
Die durchgängige Plattform des Unternehmens ermöglicht eine nahtlose
Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette - von EDI und Auftragsmanagement
bis hin zu Fulfillment und Direktvertrieb an den Verbraucher.
Die Ernennung von Sean Flynn erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem TrueCommerce
weiterhin in KI-gestützte Innovationen investiert, unterstützt von Welsh,
Carson, Anderson & Stowe (WCAS), einer der erfahrensten technologieorientierten
Private-Equity-Gesellschaften der Branche.
Über TrueCommerce
Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit
ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales
Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang
zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,
Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere
cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,
ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und
vereinfachte Abläufe zu realisieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten
Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial
in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit
unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor. Deshalb vertrauen
uns Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-
Unternehmen - aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden
Sie unter www.truecommerce.com
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=Sean+Flynn&utm_id=Corporate+News).
TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c74884c-238c-4800-b692-
7c2cda3b87da
Pressekontakt
Tara Lefave Stred
truecommerce@threeringsinc.comÂ°
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