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27.10.2026 14:53:38
GNW-News: TrueCommerce verstärkt Führung mit neuem CFO und Managing Director EMEA und treibt KI-Strategie für sein Lieferkettennetzwerk voran
^MÜNCHEN und PITTSBURGH, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=new+execs+product+vision&utm_id=company+news), ein weltweit tätiger
Anbieter von Lösungen für die Vernetzung und Integration von Lieferketten und
Handelspartnern sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von
John Schilsky zum Chief Financial Officer und von Jonathan Bedford zum Managing
Director EMEA bekannt. Mit den Neuzugängen rundet TrueCommerce ein Jahr ab, das
von der Erweiterung des Führungsteams, Investitionen in das Produktportfolio und
der Umsetzung von KI-Initiativen geprägt war. Das Unternehmen baut dabei auf dem
bewährten Dokumentenaustausch auf, um intelligentere und automatisierte
Lieferkettenprozesse zu ermöglichen.
TrueCommerce wickelt über sein globales Lieferkettennetzwerk jährlich
600 Millionen Transaktionen ab und verbindet Unternehmen mit Handelspartnern in
mehr als 40 Ländern. Die neuen Führungskräfte verstärken das Team, das die
Produktvision des Unternehmens vorantreibt: einen zunehmend intelligenten und
automatisierten B2B-Handel, basierend auf einem Netzwerk, dem Kunden bereits
vertrauen und das von kundenseitig definierten Kontrollmechanismen gesteuert
wird.
TrueCommerce trägt heute schon dazu bei, dass geschäftskritische Transaktionen
dank zuverlässiger Vernetzung, Transaktionsvalidierung, Bestätigungen und
Prüfpfaden reibungslos ablaufen. Auf dieser Grundlage erweitert das Unternehmen
die bestehenden Abläufe seiner Kunden um Intelligenz, Transparenz und
Automatisierung und treibt zugleich die Orchestrierung über sein gesamtes
Lösungsportfolio hinweg weiter voran. Damit werden Kunden in die Lage versetzt,
Unternehmen, Systeme und Informationen miteinander zu vernetzen, manuelle
Arbeitsschritte zu automatisieren und Lieferkettenabläufe über Systeme und
Handelspartner hinweg zu koordinieren. Der Erfolg schlägt sich in Ergebnissen
wie weniger kostspielige Ausnahmefälle, gesicherte Umsätze und einer
verbesserten Leistung nieder.
?Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass unser Netzwerk ihren Geschäftsbetrieb
am Laufen hält - und daran wird sich nichts ändern", so Bill Glass, CEO von
TrueCommerce.?Neu ist, wieviel mehr das Netzwerk künftig leisten kann. Wir
ergänzen unsere bewährten Lösungen für Vernetzung um Intelligenz und
Automatisierung. So können Kunden Probleme erkennen, bevor sie hohe Kosten
verursachen, und müssen weniger Zeit für die Bearbeitung von Ausnahmefällen
aufwenden. John und Jonathan stoßen genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns, um
dieses Bestreben mit finanzieller Disziplin und starker regionaler Führung
weiter auszubauen."
John Schilsky, CFO
John Schilsky wird die globale Finanzorganisation von TrueCommerce leiten und
untersteht CEO Glass. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Chief
Financial Officer bei Technologieunternehmen und hat diese dabei unterstützt,
mit operativer Disziplin zu skalieren. Zuvor war er als Chief Financial Officer
bei Critical Start tätig, einem Anbieter für Managed Detection and Response im
Bereich Cybersicherheit.
?TrueCommerce bietet alles, was man von einem Wachstumsunternehmen erwartet: ein
etabliertes Netzwerk, auf das sich Kunden täglich verlassen, und einen klaren
Plan, auf dieser Grundlage zusätzlichen Mehrwert zu schaffen", so John Schilsky,
CFO von TrueCommerce.?Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit
verbracht, Private-Equity-finanzierten Technologieunternehmen zu nachhaltigem
Wachstum mit operativer Disziplin zu verhelfen. Ich freue mich darauf,
TrueCommerce dabei zu unterstützen, weiter in seine Plattform und die
Entwicklung seiner Produkte zu investieren."
Jonathan Bedford, Managing Director EMEA
Jonathan Bedford wird das Europageschäft von TrueCommerce leiten. Dazu gehören
der Vertrieb, der Bereich Customer Success und die Beziehungen zu Partnern im
Vereinigten Königreich, in den nordischen Ländern sowie den weiteren
europäischen Märkten des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 25 Jahre
Erfahrung in den Bereichen B2B-Software und kaufmännische Leitung, darunter mehr
als ein Jahrzehnt im Markt für B2B-Integration und EDI. Zuvor war er als Chief
Operating Officer bei ClearCourse tätig.
?Ich habe einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn im Bereich B2B-
Integration verbracht und miterlebt, wie sehr europäische Unternehmen auf ein
zuverlässiges Lieferkettennetzwerk angewiesen sind, um erfolgreich Geschäfte zu
tätigen. Lieferanten sehen sich hier strengeren Anforderungen der Händler, einer
höheren grenzüberschreitenden Komplexität und weniger Spielraum für Fehler
gegenübergestellt", so Jonathan Bedford, Managing Director EMEA bei
TrueCommerce.?TrueCommerce verbindet ein bewährtes globales Netzwerk mit
lokaler Expertise und einem klaren Plan, dieses Netzwerk noch intelligenter zu
machen. Ich freue mich darauf, Kunden in der gesamten Region dabei zu
unterstützen, damit bessere Ergebnisse zu erzielen und Prozesse autonom
abzuwickeln."
Weitere Ressourcen
* Pressemitteilung: Anthony Gallo wird Chief Product Officer bei TrueCommerce
und übernimmt die Leitung der nächsten Phase der KI-gestützten
Lieferkettenmodernisierung
(https://www.truecommerce.com/de/pressemitteilungen/truecommerce-appoints-
anthony-gallo-chief-product-
officer/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=new+execs+produ
ct+vision&utm_id=company+news)
* Pressemitteilung: TrueCommerce ernennt Sean Flynn zum Chief Revenue Officer
(https://www.truecommerce.com/de/pressemitteilungen/truecommerce-appoints-
sean-flynn-as-chief-revenue-officer-to-accelerate-connected-supply-chain-
growth/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=new+execs+produc
t+vision&utm_id=company+news)
Verbinden Sie sich mit TrueCommerce auf
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe)
Über TrueCommerce
Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit
ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales
Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang
zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,
Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere
cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,
ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine optimierte Auftragsabwicklung und
vereinfachte Abläufe zu realisieren. Unsere E-Invoicing-Lösung ermöglicht es
Unternehmen, die in Europa und weltweit tätig sind, beim Versand elektronischer
Rechnungen die geltenden lokalen Vorschriften einzuhalten. Mit über 30 Jahren
Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen
dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und
bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die
Zukunft vor. Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen - von kleinen und
mittelständischen Unternehmen bis hin zu den globalen Fortune 100 - aus den
unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.truecommerce.com
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=new+execs+product+vision&utm_id=company+news).
TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1227e25b-
729f-4b80-8ccb-11473ee2c906
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9b9e886-744d-4827-b0ce-
33ac5a834cbc
Medienkontakt
Rafael Rahn
Rafael.rahn@ruess-group.comÂ°
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