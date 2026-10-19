|
19.10.2026 12:37:38
GNW-News: "TURN UP WITH HAYATI®": Hayati® blickt auf erfolgreiche Kooperation mit elrow beim Edinburgh Festival zurück
^LONDON, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September 2026 war die
britische Technologiemarke Hayati(®) gemeinsam mit dem Event-Label elrow beim
elrow Edinburgh im Royal Highland Centre vertreten. elrow gilt weltweit als
feste Größe für aufwendig inszenierte Themenfestivals, die an wechselnden
Veranstaltungsorten stattfinden und ein vollständig immersives Erlebnis bieten.
Mit seinen Events erreicht elrow mehr als sechs Millionen Menschen in 200
Städten und 45 Ländern.
Festivalstimmung beim elrow Edinburgh 2026
Die Kooperation mit elrow ist ein weiterer Schritt für Hayati(®), um seine
Präsenz in der britischen Musik- und Kulturszene auszubauen. Unter dem Motto
?TURN UP WITH HAYATI®" gestaltete die Marke einen eigenen Festival-Bereich mit
markanten visuellen Elementen, interaktiven Aktivitäten und einer vielseitigen
Produktauswahl. So wurde die Markenphilosophie von Hayati(®)?Enjoy Hayati,
Enjoy Life" in einem Umfeld erlebbar, das von Musik und Kreativität geprägt war.
Besucher feiern beim elrow Festival mit Hayati(®)
Zu den Highlights zählten die speziellen Festival-Editionen der Modelle Pro Max+
und Pro Ultra+ von Hayati(®). Ergänzt wurde das Angebot durch Editionen mit
Schottland-Bezug, deren Design lokale kulturelle Einflüsse und die besondere
Atmosphäre des Festivals aufgriff. Darüber hinaus stellte Hayati® mit Liora,
Moxy und Finebar weitere Marken und Designs aus seinem Portfolio vor.
Auch abseits der Produktpräsentationen warteten Aktivitäten auf die
Festivalgäste: Beim Glücksrad konnten sie exklusive Produkte und Fanartikel von
Hayati® gewinnen. Eine Fotostation mit Sofortdruck hielt unvergessliche
Festivalmomente fest. An einer Wand für persönliche Botschaften konnten die
Besucher zudem eigene Nachrichten hinterlassen.
Gemeinsame Festivalmomente, die in Erinnerung bleiben
Viele Gäste teilten ihre Erlebnisse online und trugen so dazu bei, die Aktion
auch über das Festivalgelände hinaus bekannt zu machen. Für die Zukunft plant
Hayati®, weitere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Musik, Kultur und
Lifestyle auszuloten.
Über Hayati(®)
Die britische Technologiemarke Hayati(®) entwickelt persönliche Geräte, deren
Gestaltung und Funktionalität vom Alltag der Menschen inspiriert sind.
Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie
nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati(®)-Gerät so konzipiert, dass es
intuitiv und zuverlässig ist und ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis
bietet. Von sorgfältig durchdachtem Industriedesign bis hin zu moderner
Technologie verfolgt Hayati(®) ein klares Ziel: Produkte zu schaffen, die im
Alltag überzeugen und deren Nutzung Freude bereitet.
Inzwischen gehört Hayati(®) zu den wachstumsstarken Vape-Marken Großbritanniens
und baut seine internationale Präsenz kontinuierlich aus. Auch das
Markenportfolio wächst weiter: Zu den neuen Submarken zählen Quokka, Moxy,
Liora, Finebar und Philia. Jede von ihnen richtet sich an unterschiedliche
Lebensstile, Bedürfnisse und Nutzungssituationen.
Unternehmen: PAX Group Holdings Limited
Ansprechpartner: INFO HE
E-Mail: info@pax-in.com
Land: Vereinigtes Königreich
Stadt: London
Website: https://hayativapor.com/
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://hayativapor.com/pages/linkhub
Fotos finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81cf1dd4-e06a-4867-b8db-
df72c4ea5fca
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7110ccbb-
69d2-4ebb-88e0-49c654229c99
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3289eb-db9e-
4829-9de8-69242c59ebf3
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.