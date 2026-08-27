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27.08.2026 10:04:39
GNW-News: TVCMALL präsentiert auf der IFA 2026 Komplettlösungen für den Mobilfunkzubehör-Großhandel und den Markenvertrieb
^BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IFA Berlin 2026 bringt globale
Technologiemarken, Händler und Branchenexperten zusammen, um die neuesten
Innovationen im Bereich der Unterhaltungselektronik zu entdecken, neue
Geschäftschancen zu erschließen und sich auf die nächste Wachstumsphase des
Marktes vorzubereiten.
Auf der IFA 2026 zeigt TVCMALL, ein führender One-Stop-Anbieter für
Mobilfunkzubehör in Europa, wie das Unternehmen in 18 Jahren B2B-
Großhandelserfahrung umfassende Kompetenzen in der Beschaffung und
Lieferkettenoptimierung aufgebaut hat. Damit unterstützt TVCMALL Händler
weltweit dabei, ihre Beschaffungsprozesse effizienter, flexibler und
zuverlässiger zu gestalten und gleichzeitig ihre gesamten Betriebskosten zu
senken.
Ein besonderes Highlight der Präsentation ist die One-Stop-Großhandelslösung
(https://www.tvcmall.com/wholesale) von TVCMALL, die weltweit unabhängige
Online-Händler, Marketplace-Verkäufer, Einzelhandelsketten und professionelle
Einkäufer unterstützt. Durch die Zentralisierung verschiedener
Beschaffungsfunktionen auf einer einzigen Plattform hilft die Lösung Kunden
dabei, ihren Beschaffungsprozess zu vereinfachen und die Effizienz ihrer
Einkäufe zu steigern. TVCMALL pflegt langfristige Partnerschaften mit Kunden in
Märkten wie der Schweiz, Dänemark, Schweden und den Niederlanden sowie in
weiteren aufstrebenden Märkten weltweit.
Mit Zugriff auf mehr als 1,2 Mio. SKUs aus den Bereichen Mobilzubehör,
Unterhaltungselektronik und aufstrebende Technologiekategorien ermöglicht
TVCMALL Händlern, über eine einzige Plattform neue Produktchancen zu entdecken.
Mit mehr als 10.000 neu hinzugefügten Produkten pro Woche und 95 % des
Sortiments ohne Mindestbestellmenge (MOQ) können Kunden neue Kategorien testen,
schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Beschaffung
durch Individualisierung (https://www.tvcmall.com/oem-odm-custom-products),
Qualitätskontrolle, Auftragskonsolidierung, Logistikunterstützung und dedizierte
VIP-Services vereinfachen.
TVCMALL stellt außerdem seine Lösung für den Markenvertrieb vor, die führende
Marken für Mobilzubehör wie RHINOSHIELD
(https://www.tvcmall.com/brands/rhinoshield/), TORRAS
(https://www.tvcmall.com/brands/torras/), JOYROOM, AULUMU, CASEME, CASEKOO und
DUX DUCIS unterstützt. Durch die Bündelung vertrauenswürdiger Markenressourcen
auf einer Plattform ermöglicht TVCMALL B2B-Einkäufern den Zugang zu stärker
differenzierten Produkten, die Erweiterung ihres Sortiments und die Erschließung
neuer Geschäftsmöglichkeiten - und das mit höherer Effizienz.
Da KI zunehmend Einfluss auf Konsumtechnologien und Kauftrends nimmt, entwickelt
TVCMALL derzeit KI-gestützte Produktempfehlungsdienste, die Kunden dabei
unterstützen sollen, neue Marktchancen zu erkennen, relevante Produkte zu
entdecken und ihre Beschaffungseffizienz zu steigern.
Besucher können außerdem eine kuratierte Auswahl an Mobilzubehör und
Unterhaltungselektronik entdecken, darunter Schutzhüllen und andere Produkte zum
Schutz von Smartphones, Ladelösungen, Kabel, smarte Accessoires und weitere
trendbasierte Produkte für kommende Geräte wie die iPhone-18-Serie
(https://www.tvcmall.com/c/iphone-18-pro-c124028/).
Besuchen Sie TVCMALL am Stand H3.2-159 auf der IFA 2026.
Unternehmenskontakt: TVCMALL
Ansprechpartner: Kim Shi
E-Mail: sales@tvcmall.com
Adresse: Shenzhen China
Website: www.tvcmall.com (https://www.tvcmall.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1648bc19-5304-4660-
b898-0d8bb5d3598b
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