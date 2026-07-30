Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
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30.07.2026 04:15:38
GNW-News: Über den Schlusspfiff hinaus: LEPAS treibt elegante Mobilität mit seiner globalen Modellpalette voran
^WUHU, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die NEV-Marke von Chery
Auto im mittleren bis gehobenen Segment, treibt ihre internationale Expansion
mit einer umfassenden Modellpalette konsequent voran. Zum Portfolio gehören der
LEPAS L4 EV, der LEPAS L6 EV sowie der LEPAS L8 PHEV. Mit der neuen
Modellpalette unterstreicht LEPAS seinen Anspruch an elegante Mobilität.
Stilvolles Design, intelligente Technologien und ein hochwertiges Raumkonzept
bilden die Grundlage für ein Fahrerlebnis, das den vielfältigen Anforderungen
internationaler Märkte gerecht wird.
Das kürzlich zu Ende gegangene Turnier machte einmal mehr deutlich, wie
entscheidend Souveränität, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit für
nachhaltigen Erfolg sind - Werte, die mit dem Mobilitätskonzept von LEPAS im
Einklang stehen. Durch die Verbindung von Design, innovativer Technologie und
Nutzerorientierung schafft LEPAS weltweit Mobilitätserlebnisse, die Eleganz und
Souveränität vereinen.
LEPAS L4 EV: Souveräne Reichweite für entspannte Mobilität in der Stadt
Auf dem Spielfeld entscheiden Konstanz und die Fähigkeit, sich flexibel auf neue
Situationen einzustellen, über den Erfolg. Genau diesem Anspruch folgt auch der
LEPAS L4 EV. Er wurde für urbane Fahrer entwickelt, die Wert auf ein
intelligentes und besonders komfortables NEV-Fahrerlebnis legen. Mit seiner
hohen Reichweite, effizienter Leistung und praktischen Ladelösungen bietet der
LEPAS L4 EV souveräne Mobilität sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für
längere Fahrten.
Der LEPAS L4 EV wird von einem hochintegrierten 12-in-1-Elektroantriebssystem
angetrieben, das eine gleichmäßige, leise und effiziente Leistungsentfaltung
ermöglicht. Mit einer maximalen DC-Schnellladeleistung von über 120 kW kann die
Batterie beim Anschluss an eine 200-kW-Ladesäule in nur 20 Minuten von 30 % auf
80 % geladen werden und unterstützt damit sowohl den täglichen Pendelverkehr als
auch Langstreckenfahrten.
Ergänzt wird das Gesamtpaket durch ein Fahrerassistenzsystem (ADAS) der Stufe 2
sowie eine 540°-HD-Panoramaansicht. Beide Systeme erleichtern unter anderem das
Fahren auf engen Straßen und das Einparken und sorgen für ein entspannteres und
souveräneres Fahrerlebnis im urbanen Umfeld.
LEPAS L6 EV: Intelligente Weiterentwicklungen für einen anspruchsvollen
Lebensstil
Neben Wettkampfgeist prägen vor allem Präzision, Souveränität und überlegene
Leistung das Geschehen auf dem Spielfeld. Diese Verbindung aus
Leistungsfähigkeit und Stil verkörpert der LEPAS L6 EV - ein?Intelligent &
Exquisite Life SUV", das für Menschen entwickelt wurde, die ein besonders
hochwertiges und anspruchsvolles Mobilitätserlebnis suchen.
Die markentypische Designsprache?Leopard Aesthetics" verleiht dem LEPAS L6 EV
eine elegante und zugleich dynamische Linienführung. Sein hochwertiges,
minimalistisches Design überzeugt in den unterschiedlichsten Alltagssituationen
- vom täglichen Pendelverkehr über Familienausflüge bis hin zu
Freizeitaktivitäten und gesellschaftlichen Anlässen.
Im dichten Stadtverkehr tragen intelligente Technologien und moderne
Fahrerassistenzsysteme dazu bei, den Fahrstress im Alltag spürbar zu reduzieren.
Auf Reisen mit der Familie wird der Innenraum zu einem mobilen Lebensraum mit
umfangreichen Entertainment- und Komfortfunktionen. Zusätzliche Flexibilität
bietet dabei die V2L-Funktion zur externen Stromversorgung.
Wer unterwegs eine Pause einlegt, profitiert von einem angenehm ruhigen
Innenraum, der Privatsphäre, eine entspannte Atmosphäre und klimatisierten
Komfort miteinander verbindet. Auch bei Outdoor-Aktivitäten und auf Fotoreisen
überzeugt der LEPAS L6 EV mit seinem markanten Design und verleiht jeder Fahrt
ihren ganz eigenen Charakter.
LEPAS L8 PHEV: Elegante Vielseitigkeit für souveränes Reisen
Im Spitzensport entscheidet nicht eine einzelne Stärke über den Erfolg, sondern
eine in jeder Hinsicht ausgewogene Gesamtleistung. Diese Philosophie spiegelt
sich im LEPAS L8 PHEV wider. Er vereint großzügigen Raumkomfort, intelligente
Technologien, ein hohes Sicherheitsniveau und eine große Reichweite zu einem
ebenso souveränen wie hochwertigen Mobilitätserlebnis für Kunden weltweit.
Dank seines Radstands von 2.800 mm bietet der LEPAS L8 PHEV ein großzügiges und
komfortables Raumangebot. Das umlaufende Cockpit verbindet eine hervorragende
Rundumsicht mit einer modernen, technologisch geprägten Gestaltung. Variable
Innenraumkonzepte sowie insgesamt 47 Ablagemöglichkeiten werden den
unterschiedlichsten Reisebedürfnissen gerecht. Zur hochwertigen Ausstattung
gehören außerdem ein AQS-Luftqualitätsüberwachungssystem, ein aktives
Beduftungssystem sowie UV-abweisende und wärmeisolierende Verglasung. Für eine
schnelle und intuitive Bedienung sorgen der 8155-Chip und ein 13,2 Zoll großer
Touchscreen im Waterfall-Design. Darüber hinaus lassen sich zahlreiche
Fahrzeugfunktionen wie Temperaturregelung, Fahrzeugentriegelung oder Klimaanlage
bequem per Smartphone aus der Ferne steuern.
Der LEPAS L8 PHEV ist mit einem Fahrerassistenzsystem (ADAS) der Stufe 2, einer
540°-Panoramakamera sowie einem APA-/RPA-Parksystem ausgestattet. Die Systeme
unterstützen den Fahrer in unterschiedlichsten Fahrsituationen und sorgen für
ein komfortables und souveränes Fahrerlebnis.
Unter NEFZ-Bedingungen erreicht der LEPAS L8 PHEV eine Gesamtreichweite von mehr
als 1.300 Kilometern. Darüber hinaus unterstützt das Fahrzeug drei verschiedene
Lademöglichkeiten - DC-Schnellladen, Laden zu Hause und mobiles Laden - und
bietet damit maximale Flexibilität für den Pendelverkehr, Langstreckenfahrten
und unterschiedlichste Ladesituationen.
Mit dem Ende der Fußballweltmeisterschaft bringt LEPAS den Geist von
Souveränität und Selbstvertrauen vom Spielfeld auf die Straße. Der LEPAS L4 EV,
der LEPAS L6 EV und der LEPAS L8 PHEV befinden sich derzeit in der weltweiten
Markteinführungsphase und werden schrittweise auf internationalen Märkten
eingeführt.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im mittleren bis gehobenen Marktsegment
und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem
Anspruch, die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint
LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und
macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist.
Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500
Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch
lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie
Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten
sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e941da6-7104-4c1d-88cf-
bf1efea5b3f9
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24504b4c-cd8a-4854-b508-
464780dbda43
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f61cc398-a0c1-
48b3-8673-008849024ed5
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