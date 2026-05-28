|
28.05.2026 15:04:39
GNW-News: Ultimo präsentiert neue Digital Workers für industrielle Instandhaltungsteams
^WESEL, Germany, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ultimo
(https://www.ultimo.com/de), ein führender Anbieter von KI-augmentiertem
Enterprise Asset Management (EAM), hat drei neue Digital Workers für
industrielle Instandhaltungsteams auf den Markt gebracht. Sie basieren auf
agierender KI und unterstützen die Instandhaltungsplanung, Techniker sowie den
Bereich Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (HSE). Verfügbar sind sie
über Microsoft Teams sowie die Plattform von Ultimo.
Die Digital Workers markieren den nächsten großen Schritt beim Ausbau von
Ultimos intelligentem Asset-Management-Angebot. Bereits im Juli 2025 hatte
Ultimo einen ersten Digital Worker für HSE-Vorfallmeldungen eingeführt, durch
die Erweiterung stehen nun allen zentralen Aufgabenträgern in
Instandhaltungsorganisationen - von Planern über Techniker bis hin zu
Sicherheitsmanagern - Digital Workers zur Verfügung, die direkt in ihre
täglichen Arbeitsabläufe integriert sind.
Jeder Digital Worker wurde gezielt auf die Anforderungen der industriellen
Instandhaltung zugeschnitten. Sie verfügen über eine Intelligenz, die gemeinsam
mit operativen Teams entwickelt wurde und sind mit Enterprise-Asset-Management-
Datenstrukturen, Instandhaltungs-Workflows und Sicherheitsprotokollen vertraut.
KI verstärkt dabei die menschliche Expertise überall dort, wo Urteilsvermögen
gefragt ist, und agiert autonom, wo Skalierbarkeit, Geschwindigkeit oder
Sicherheit dies erfordern.
Der aktuelle Maintenance Trend Report (https://www.ultimo.com/de/trendbericht-
zur-industriellen-instandhaltung-2025) von Ultimo zeigt, dass 63 Prozent der
Industrieunternehmen mit einer alternden Belegschaft zu kämpfen haben und dass
das Datenvolumen, das im modernen Anlagenbetrieb generiert wird, längst die
Menge übersteigt, die Instandhaltungsteams manuell verarbeiten können. Die
Digital Workers adressieren diese Herausforderungen direkt. Durch die
Automatisierung von Aufgaben mit hohem Arbeitsaufkommen wie die Erstellung
täglicher Berichte, die Arbeitsvorbereitung und die Wartungsplanung werden
qualifizierte Fachkräfte für komplexe und entscheidungsintensive Aufgaben
freigesetzt, die einen echten betrieblichen Mehrwert schaffen.
Zu den Unternehmen, die die neuen Digital Workers bereits erfolgreich einsetzen,
zählt das niederländische Industrieunternehmen für Türlösungen Berkvens
Doorsystems.?Mit KI werden alle relevanten Informationen automatisch
zusammengefasst und kombiniert", berichtet Stefan van Bussel, Teamleiter
Technical Services bei Berkvens.?Das spart jedem Teamleiter zu Beginn jedes
Arbeitstags 30 bis 60 Minuten. Inhaltlich stimmen die Ergebnisse zu über 95
Prozent mit unseren eigenen Analysen überein."
?Die Unternehmen, die derzeit die Nase vorn haben, warten ihre Anlagen nicht
besser, sondern denken darüber nach, was möglich ist, wenn KI im Kern von
Enterprise Asset Management verankert wird", erklärt Steven Elsham, CEO von
Ultimo.?Wir waren der erste Anbieter, der agierende KI in die industrielle
Instandhaltung gebracht hat und unsere drei neuen Digital Workers bauen auf
diesem Fundament auf. Für jede zentrale Rolle in einer
Instandhaltungsorganisation steht nun eine direkt in die Arbeitsabläufe
eingebettete Intelligenz zur Verfügung."
Digital Workers sind so konzipiert, dass sie unter menschlicher Kontrolle und
Aufsicht arbeiten: Sie übernehmen unkritische Aufgaben selbstständig, während
bei Entscheidungen mit höherem Risiko ein menschliches Eingreifen ausgelöst
wird. Umfassende Telemetriedaten sorgen dabei für Transparenz und
Nachvollziehbarkeit. Das Angebot von Ultimo für agierende KI ist unabhängig von
eingesetzten Enterprise-Asset-Management- und Computerized-Maintenance-
Management-Systemen nutzbar. Weitere Funktionen, unter anderem für die autonome
Arbeitsvorbereitung und die Analyse von Schichtprotokollen sind für Sommer 2026
geplant.
Diese Presseinformation kann auch unter https://pr-com.de/companies/ultimo/
abgerufen werden.
Über Ultimo
Ultimo, ein Unternehmen der IFS-Gruppe, zählt zu den führenden Anbietern im
Bereich Intelligent Asset Management: einer KI-nativen Software, die die
Arbeitsweise von Industrieunternehmen in Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen
und Versorgungswirtschaft neu definiert.
Während traditionelle Enterprise-Asset-Management-Plattformen (EAM) primär zur
Datenspeicherung entwickelt wurden, ermöglicht Ultimo konkretes Handeln. Mit
integrierter Intelligenz in den Workflows aller relevanten Rollen verstärkt
Ultimo menschliche Expertise dort, wo sie entscheidend ist, und setzt Digital
Workers autonom ein, wo Skalierung, Geschwindigkeit oder Sicherheit dies
erfordern. Als erster EAM-Anbieter mit agierender KI im produktiven Betrieb
verschafft Ultimo Industrieunternehmen einen klaren First-Mover-Vorteil: Sie
können heute KI-gestützte Entscheidungen treffen und schrittweise zu autonomen
Prozessen übergehen - ohne Plattformwechsel. Ultimo unterstützt weltweit mehr
als 150.000 Techniker bei der Verwaltung von über 22 Millionen Anlagen für mehr
als 2.500 Unternehmen.
Weitere Informationen finden sich unter ultimo.com (https://www.ultimo.com/de).
Pressekontakt Ultimo
Havva Kele?
Demand Gen Marketing Manager
T: +49 281 942 69 938
E: havva.keles@ultimo.com (mailto:havva.keles@ultimo.com)
Pressekontakt Agentur
Natalie Burkhart
Account Manager
T: +49 89-59997-804
E: natalie.burkhart@pr-com.de (mailto:natalie.burkhart@pr-com.de)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27ef1353-
7392-4957-8579-42779c6bcda5/de
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27ef1353-
7392-4957-8579-42779c6bcda5)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.