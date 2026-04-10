GNW-News: Umsetzungsfahrplan zur Fusion

^QUÉBEC CITY, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited

(ASX: PDI) (?PDI") und Robex Resources Inc. (ASX: RXR, TSX-V: RBX) (?Robex")

geben den detaillierten Umsetzungsfahrplan für die Fusion der beiden Unternehmen

bekannt (die?Transaktion").

Die Transaktion wird im Rahmen eines gesetzlich vorgesehenen Arrangement-Plans

in der Provinz Québec, Kanada, gemäß dem Business Corporations Act (Québec)

(?Arrangement") auf der Grundlage der Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober

2025 (in der geänderten Fassung) durchgeführt.

Wie am 8. April 2026 bekannt gegeben, sind alle aufschiebenden Bedingungen

erfüllt oder (soweit zutreffend) aufgehoben worden. Die Transaktion ist

bedingungslos und wird zum Abschluss und zur Umsetzung (?Umsetzung") gebracht,

wobei das Datum des Inkrafttretens auf den 15. April 2026 (?Datum des

Inkrafttretens") festgelegt ist.

Im Rahmen der Umsetzung der Transaktion werden die Aktionäre von Robex sowie die

Inhaber von CDIs ihre Robex-Aktien bzw. -CDIs am Tag der Umsetzung gemäß den

Bedingungen des Arrangements gegen neu ausgegebene Stammaktien von PDI

umtauschen.

Jede Robex-Aktie und jeder Robex-CDI wird gegen 7,862 PDI-Aktien umgetauscht

(das?Umtauschverhältnis"), wobei Bruchteile auf die nächste ganze PDI-Aktie

abgerundet werden.

Mit Umsetzung gilt:

* Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber halten keine Robex-Aktien bzw. -CDIs mehr;

* Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber erhalten PDI-Aktien über das jeweilige

kanadische bzw. australische PDI-Aktienregister; und

* ausstehende Robex-Wertpapiere, die ausgeübt oder in Robex-Aktien umgetauscht

werden können, bleiben gemäß ihren jeweiligen Bedingungen bestehen, sind

jedoch in eine entsprechend dem Umtauschverhältnis angepasste Anzahl von

PDI-Aktien und - soweit zutreffend - zu einem angepassten Ausübungspreis

ausübbar bzw. umtauschbar.

Inhaber von Robex-CDIs müssen keine Maßnahmen ergreifen, um ihre PDI-Aktien zu

erhalten. Eingetragene Robex-Aktionäre müssen ein Übermittlungsschreiben

zusammen mit dem Aktienzertifikat oder DRS-Beleg (Direct Registration System),

die ihre Robex-Aktien repräsentieren, an die Verwahrstelle für das Arrangement,

Computershare Investor Services Inc. (?Verwahrstelle"), an die im

Übermittlungsschreiben angegebene Adresse senden, um ihre PDI-Aktien zu

erhalten. Das Übermittlungsschreiben wurde allen eingetragenen Robex-Aktionären

wie vorgeschrieben zugesandt und ist unter dem SEDAR+-Profil von Robex auf

sedarplus.ca abrufbar. Nicht-eingetragene Robex-Aktionäre wenden sich bei Fragen

zum Erhalt ihrer PDI-Aktien bitte an ihren Intermediär. Depotauszüge werden nach

der Umsetzung gemäß dem nachstehenden vorläufigen Zeitplan versandt.

Nach der Umsetzung gilt:

* Delisting der Robex-Aktien von der TSX Venture Exchange (?TSX-V");

* Streichung der Robex-CDIs vom Handel an der Australian Securities Exchange

(?ASX"); und

* PDI wird weiterhin an der ASX unter dem Kürzel?PDI" gehandelt; die Aufnahme

des Handels an der Toronto Stock Exchange (?TSX") wird voraussichtlich kurz

nach der Umsetzung unter dem Tickersymbol?PDI" beginnen.

Der vorläufige Zeitplan für die Umsetzung der Transaktion ist nachstehend

aufgeführt.

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|Ereignis | Voraussichtliches Datum |

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|Letzter Handelstag für Robex-CDIs an der ASX | Freitag, 10. April 2026 |

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|Letzter Tag für grenzüberschreitende Transaktionen | |

|zur Umbuchung von Wertpapieren zwischen dem Robex- | |

|Aktien- und dem CDI-Register | Freitag, 10. April 2026 |

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|Stichtag für Robex-CDIs | Dienstag, 14. April 2026 |

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|Datum des Inkrafttretens | Mittwoch, 15. April 2026 |

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|Ausgabe von PDI-Aktien an die Verwahrstelle zur | |

|Durchführung des Umtauschs für ehemalige Robex- | |

|Aktionäre (mit Ausnahme von Robex-CDI-Inhabern) | Mittwoch, 15. April 2026 |

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|Delisting der Robex-Aktien von der TSX-V |Donnerstag, 16. April 2026|

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|Aufnahme des Handels mit PDI-Aktien an der TSX | Freitag, 17. April 2026 |

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|Ausgabe von PDI-Aktien an ehemalige Robex-CDI- | |

|Inhaber | Dienstag, 21. April 2026 |

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|Beginn des regulären Handels an der ASX (PDI- | |

|Aktien) | Mittwoch, 22. April 2026 |

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|Versand von Bestandsaufstellungen und | |

|Umsetzungsschreiben an ehemalige Robex-CDI-Inhaber | Mittwoch, 22. April 2026 |

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STEUERLICHE HINWEISE: STEUERSTUNDUNG BEI AKTIENTAUSCH (SCRIP-FOR-SCRIP CGT ROLL-

OVER RELIEF)

Robex hat beim Commissioner of Taxation einen Antrag auf eine verbindliche

Steuerauskunft für eine Gruppe von Steuerpflichtigen (Class Ruling) bezüglich

der Inanspruchnahme der Steuerstundung beim Aktientausch für in Australien

ansässige Aktionäre gestellt. Der Commissioner wird eine solche verbindliche

Steuerauskunft erst nach Abschluss der Transaktion erteilen. Jede erlangte

verbindliche Steuerauskunft wird nach Erlass durch den Commissioner über die

Offenlegungen von PDI an der ASX verfügbar sein.

Sollte die Steuerstundung bestätigt werden, können berechtigte Robex-Aktionäre

diese für den Umtausch ihrer Robex-Aktien oder -CDIs in PDI-Aktien in Anspruch

nehmen. Die Entscheidung darüber treffen die Aktionäre bei der Erstellung ihrer

australischen Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr, in dem die

Transaktion umgesetzt wird. Den Aktionären wird empfohlen, unabhängige

steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-

Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition

dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für

die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie von/unter:

PDI-Anlegeranfragen PDI-Medienanfragen (UK/Global)

Andrew Pardey Bobby Morse/George Pope

CEO & Managing Director Burson Buchanan

E: info@predictivediscovery.com E: predictive@buchanancomms.co.uk

(mailto:info@predictivediscovery.com) (mailto:predictive@buchanancomms.co.uk)

T: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808

667035

PDI-Medienanfragen (Australien)

Sam Macpherson/John Gardner

VECTOR Advisors

E: smacpherson@vectoradvisors.au

(mailto:smacpherson@vectoradvisors.au)

/ jgardner@vectoradvisors.au

(mailto:jgardner@vectoradvisors.au)

T: +61 401 392 925 / +61 413 355 997

Robex-Anlegeranfragen Robex-Medienanfragen

Matthew Wilcox Nathan Ryan

CEO & Managing Director NWR Communications

E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

E: investor@robexgold.com (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.c

(mailto:investor@robexgold.com) om.au)

T: +61 420 582 887

KEIN ANGEBOT

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum

Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt

dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-

Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-

Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die

diesen Vorschriften nicht unterliegt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der

erwarteten Umsetzung und des Zeitpunkts des Inkrafttretens der Transaktion, der

Erfüllung der verbleibenden Verfahrensschritte vor und nach dem Wirksamwerden

der Transaktion sowie der Erwartungen hinsichtlich der Dekotierung und des

Handels und des Zeitpunkts derselben. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf

Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",

?antizipieren",?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche

Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten

Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges

Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden

kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren

Informationen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und

Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf

zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und

Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang

mit dem Abschluss der Transaktion, Schwankungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage sowie geopolitische,

soziale und regulatorische Risiken, Betriebs- und Kostenrisiken, den

spekulativen Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich

der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen,

Lizenzen und Zulassungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der

Reserven, Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen,

unter denen PDI und Robex tätig sind oder in Zukunft tätig sein könnten,

Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalbeschaffung

und -bindung, arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere

Risiken, die in den von PDI bei der ASX eingereichten öffentlichen

Offenlegungsdokumenten und den von Robex bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen

Offenlegungsdokumenten beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern

nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und Robex keine Verpflichtung,

die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem

obigen Vorbehalt.

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