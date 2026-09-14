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14.09.2026 08:04:38
GNW-News: Unilabs treibt mit Proscia die digitale Pathologie in ganz Europa voran und gestaltet die Zukunft der Präzisionsmedizin
^PHILADELPHIA, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscia
(https://proscia.com/?utm_campaign=415206099-
FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_hp&utm_content=PR_unilabs_hp) gab
heute bekannt, dass Unilabs, einer der führenden Anbieter medizinischer
Diagnostik in Europa, die Concentriq (https://proscia.com/platform/concentriq-
digital-pathology-platform?utm_campaign=415206099-
FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_platform&utm_content=PR_unilabs_platf
orm)-Plattform nutzt, um die Weiterentwicklung der digitalen Pathologie in
seinem Netzwerk voranzutreiben. Mehrere Ländergesellschaften von Unilabs setzen
Concentriq AP-Dx* bereits in der routinemäßigen Befundung ein; weitere werden
die Lösung voraussichtlich noch vor Jahresende einführen.
?Hinter jedem Test steht ein Mensch mit einer Geschichte voller Ungewissheit,
Mut und Hoffnung", sagt Badhri Srinivasan, Group CEO von Unilabs.?Es liegt in
unserer Verantwortung, diese Ungewissheit in Klarheit zu verwandeln, um den
bestmöglichen Behandlungsweg zu bestimmen. Proscia ermöglicht es uns, die
gebündelte Expertise unseres Netzwerks noch besser zu nutzen, die Versorgung auf
ein neues Niveau zu heben, die Zukunft der Präzisionsmedizin mitzugestalten und
für Patientinnen und Patienten spürbare Verbesserungen zu bewirken."
Das Pathologienetzwerk von Unilabs umfasst mehr als 350 Experten und Expertinnen
und 400 Labormitarbeiter in 12 Ländern und analysiert jährlich 9 Millionen
Gewebeschnitte. Concentriq vereint diese Teams, Laborstandorte, diagnostischen
Daten und KI-Funktionen in einer zentralen, unternehmensweiten Umgebung. Anstatt
Expertise auf einen einzelnen Standort zu beschränken, ermöglicht Concentriq
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen den einfachen Zugriff auf das
umfassendere Unilabs-Netzwerk.
Gemeinsam mit Proscia stärkt Unilabs zudem die zunehmend wichtigere Rolle der
Pathologie in der Präzisionsmedizin. Dank nahtloser Interoperabilität verschafft
Concentriq den Pathologen und Pathologinnen von Unilabs einen einfachen Zugriff
auf ihre KI-Anwendungen. Da sich KI in der Pathologie zunehmend zu
fortschrittlichen Tests weiterentwickelt - darunter bildbasierte Companion
Diagnostics -, kann Unilabs auf sein digitales Fundament und die Expertise von
Proscia aufbauen, um diese Ansätze in die Praxis zu integrieren.
?Unilabs gehört dank jahrzehntelanger klinischer und wissenschaftlicher
Exzellenz seit Langem zu den vertrauenswürdigsten Diagnostikanbietern in
Europa", sagt David West, CEO von Proscia.?Genau diese Werte prägen nun auch
die Art und Weise, wie Unilabs die Pathologie weiterentwickelt und die
Präzisionsmedizin in seinem gesamten Netzwerk vorantreibt. Gemeinsam mit Proscia
etabliert Unilabs eine Blaupause für die Zukunft, an der sich Labore weltweit
orientieren werden."
Weitere Informationen erhalten Sie am Stand 521 von Proscia auf dem 38. European
Congress of Pathology sowie im Blogbeitrag (auf Englisch)?How Unilabs is
Advancing Digital Pathology and Precision Medicine with Proscia
(https://proscia.com/blog/how-unilabs-is-advancing-digital-pathology-and-
precision-medicine-with-proscia?utm_campaign=415206099-
FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_blog&utm_content=PR_unilabs_blog)".
Über Proscia
Proscia ist das Pathologie-KI-Unternehmen, das die Pathologie für die
Präzisionsmedizin in den Bereichen Wirkstoffforschung, -entwicklung und
Diagnostik neu gestaltet. Die Concentriq-Plattform stellt Wissenschaftlern,
Pathologen und Laborleitungen bei wichtigen medizinischen Entscheidungen
intelligente Technologien zur Seite und trägt dazu bei, dass mehr Durchbrüche
die Patienten erreichen, für die sie entwickelt wurden. Proscia genießt das
Vertrauen von 16 der 20 führenden Pharmaunternehmen und wurde als?Global 2026
Best in KLAS" für digitale Pathologie in Europa ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr
unter proscia.com (https://proscia.com/?utm_campaign=415206099-
FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_hp&utm_content=PR_unilabs_hp) und
folgen Sie Proscia auf LinkedIn (http://linkedin.com/company/proscia/) und X
(https://x.com/proscia).
Über Unilabs
Unilabs ist einer der führenden Anbieter diagnostischer Dienstleistungen in
Europa und bietet Patienten auf vier Kontinenten ein umfassendes Spektrum an
Labor-, Pathologie-, Genetik- und bildgebenden Verfahren. Mit mehr als 13.000
Mitarbeitern, 1.300 Laboren und über 2.100 Probenentnahmestellen versorgt das
Unternehmen jährlich rund 250 Millionen Patienten, führt 237 Millionen
Labortests und 6 Millionen bildgebende Untersuchungen durch und analysiert 9
Millionen pathologische Schnitte. Auf diese Weise unterstützt Unilabs Hunderte
Millionen Patienten und ihre Ärzte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.unilabs.com
(https://www.unilabs.com).
Kontakt
Sydney Fenkell
VP, Marketing Communications
sydney@proscia.com (mailto:sydney@proscia.com)
215.816.3436
(*Concentriq AP-Dx dient dem Pathologen als Hilfsmittel zur Betrachtung,
Verwaltung, Überprüfung und Interpretation digitaler Bilder von gescannten
chirurgisch-pathologischen Objektträgern, die aus FFPE-Gewebe hergestellt
wurden, zum Zweck der pathologischen Primärdiagnostik bei der Nutzung mit
spezifizierten interoperablen Komponenten. Concentriq AP-Dx ist nicht für die
Verwendung bei Gefrierschnitten, Zytologie oder Nicht-FFPE-Hämatopathologie-
Proben bestimmt. Concentriq AP-Dx verfügt über eine FDA-Clearance, ist von
Health Canada lizenziert und gemäß der EU-IVDR CE-gekennzeichnet für die
pathologische Primärdiagnostik. Das Concentriq-Portfolio umfasst
unterschiedliche Konfigurationen. Concentriq AP-Dx ist für die klinische
Primärdiagnostik zugelassen. Concentriq AP und Concentriq LS sind nur für
Forschungszwecke bestimmt; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. In
einigen Regionen können bestimmte KI-Anwendungen mit Concentriq AP-Dx
interoperabel sein. Kontaktieren Sie die Hersteller der KI-Anwendungen bezüglich
des regulatorischen Zulassungsstatus und der Indikationen.)
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