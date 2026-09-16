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16.09.2026 10:08:38
GNW-News: Univar Solutions erweitert durch Partnerschaft mit Dow in Nordamerika sein Portfolio für Haushalts- und Industriereinigung
^DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA
LLC (?Univar Solutions" oder?das Unternehmen") gab über seinen Geschäftsbereich
?Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine erweiterte
Vereinbarung mit Dow (NYSE: DOW) über den Vertrieb fortschrittlicher
Spezialinhaltsstoffe für die Haushalts- und Industriereinigung in den
Vereinigten Staaten und Kanada bekannt. Die Vereinbarung verbessert den Zugang
zu Dows SupraCare(TM)-Produktlinie aus Polymeren und Spezialadditiven und stellt
Formulierern innovative, multifunktionale Inhaltsstoffe zur Verfügung, die die
Reinigungsleistung und Flexibilität bei der Formulierung verbessern und dazu
beitragen, sich wandelnden Markterwartungen gerecht zu werden.
?Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Dow in Nordamerika um das SupraCare(TM)-
Portfolio stärkt unsere Fähigkeit, differenzierte Chemielösungen anzubieten, die
die Reinigungswirkung und die Flexibilität bei der Formulierung verbessern und
die Entwicklung von Haushalts- und Industriereinigungsprodukten der nächsten
Generation unterstützen", so Danny Kenyon, Sales Director, Homecare & Industrial
Cleaning bei Univar Solutions.?Unser Team von I+S from Univar Solutions setzt
sich dafür ein, unsere Kunden mit leistungsstarken, nachhaltigen
Spezialinhaltsstoffen dabei zu unterstützen, schneller Innovationen zu
entwickeln und die Reinigungsbranche weiter voranzubringen."
Die SupraCare(TM)-Polymere und fortschrittlichen Additive von Dow wurden für
Anwendungen wie Geschirrspülen und Wäschepflege entwickelt und bieten
Leistungsvorteile wie eine verbesserte Schaumbildung und Reinigung harter
Oberflächen, ein verbessertes sensorisches Empfinden sowie eine optimierte
Weichspülwirkung. Zudem verbessern sie die Kompatibilität innerhalb der
Formulierung und ermöglichen dadurch effizientere flüssige und pulverförmige
Wasch- und Reinigungsmittelsysteme.
?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Univar Solutions, um dem
nordamerikanischen Markt für Wäschepflege und Geschirrspülen zuverlässigere,
hochwertige Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel anzubieten", so Juan Pablo Watty,
Global Cleaning Platform Director bei Dow.?Verbraucher wünschen sich Produkte
mit höherer und länger anhaltender Leistung, während Unternehmen schnell und in
großem Maßstab hochwertige Ergebnisse erzielen müssen. Gemeinsam geben wir
unseren Kunden innovative Lösungen an die Hand, die multifunktionale Vorteile
bieten und zugleich den Anforderungen an Wachstum, Geschwindigkeit und
Nachhaltigkeit gerecht werden."
Dank der technischen Ressourcen unseres Teams für Spezialinhaltsstoffe
profitieren Kunden von einer Kombination aus fundierten Marktkenntnissen,
technischer Expertise und anwendungsorientierter Unterstützung bei der
Formulierung. Über sein globales Netzwerk von Solution Centern, darunter ein
Vorzeigelabor für Haushalts- und Industriereinigung in Houston, Texas, arbeitet
das Unternehmen eng mit Kunden zusammen, um die Produktentwicklung zu
beschleunigen und fortschrittliche Reinigungstechnologien auf den Markt zu
bringen. In Verbindung mit der Expertise von Dow, einem weltweit führenden
Unternehmen in der Materialwissenschaft und im Bereich nachhaltiger,
leistungsstarker Chemielösungen, wird diese Zusammenarbeit Kunden dabei
unterstützen, fortschrittliche Reinigungslösungen schneller auf den Markt zu
bringen.
Entdecken Sie unsere Lösungen für Haushalts- und Industriereinigung
(https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning) sowie
unser gesamtes Angebot an Produkten und Dienstleistungen.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,
Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen
Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert
Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im
Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com
(https://www.univarsolutions.com/).
Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions
Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und
Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte,
Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation
und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio
unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die
Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie
mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).
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Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
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