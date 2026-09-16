GNW-News: Univar Solutions erweitert durch Partnerschaft mit Dow in Nordamerika sein Portfolio für Haushalts- und Industriereinigung

^DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA

LLC (?Univar Solutions" oder?das Unternehmen") gab über seinen Geschäftsbereich

?Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine erweiterte

Vereinbarung mit Dow (NYSE: DOW) über den Vertrieb fortschrittlicher

Spezialinhaltsstoffe für die Haushalts- und Industriereinigung in den

Vereinigten Staaten und Kanada bekannt. Die Vereinbarung verbessert den Zugang

zu Dows SupraCare(TM)-Produktlinie aus Polymeren und Spezialadditiven und stellt

Formulierern innovative, multifunktionale Inhaltsstoffe zur Verfügung, die die

Reinigungsleistung und Flexibilität bei der Formulierung verbessern und dazu

beitragen, sich wandelnden Markterwartungen gerecht zu werden.

?Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Dow in Nordamerika um das SupraCare(TM)-

Portfolio stärkt unsere Fähigkeit, differenzierte Chemielösungen anzubieten, die

die Reinigungswirkung und die Flexibilität bei der Formulierung verbessern und

die Entwicklung von Haushalts- und Industriereinigungsprodukten der nächsten

Generation unterstützen", so Danny Kenyon, Sales Director, Homecare & Industrial

Cleaning bei Univar Solutions.?Unser Team von I+S from Univar Solutions setzt

sich dafür ein, unsere Kunden mit leistungsstarken, nachhaltigen

Spezialinhaltsstoffen dabei zu unterstützen, schneller Innovationen zu

entwickeln und die Reinigungsbranche weiter voranzubringen."

Die SupraCare(TM)-Polymere und fortschrittlichen Additive von Dow wurden für

Anwendungen wie Geschirrspülen und Wäschepflege entwickelt und bieten

Leistungsvorteile wie eine verbesserte Schaumbildung und Reinigung harter

Oberflächen, ein verbessertes sensorisches Empfinden sowie eine optimierte

Weichspülwirkung. Zudem verbessern sie die Kompatibilität innerhalb der

Formulierung und ermöglichen dadurch effizientere flüssige und pulverförmige

Wasch- und Reinigungsmittelsysteme.

?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Univar Solutions, um dem

nordamerikanischen Markt für Wäschepflege und Geschirrspülen zuverlässigere,

hochwertige Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel anzubieten", so Juan Pablo Watty,

Global Cleaning Platform Director bei Dow.?Verbraucher wünschen sich Produkte

mit höherer und länger anhaltender Leistung, während Unternehmen schnell und in

großem Maßstab hochwertige Ergebnisse erzielen müssen. Gemeinsam geben wir

unseren Kunden innovative Lösungen an die Hand, die multifunktionale Vorteile

bieten und zugleich den Anforderungen an Wachstum, Geschwindigkeit und

Nachhaltigkeit gerecht werden."

Dank der technischen Ressourcen unseres Teams für Spezialinhaltsstoffe

profitieren Kunden von einer Kombination aus fundierten Marktkenntnissen,

technischer Expertise und anwendungsorientierter Unterstützung bei der

Formulierung. Über sein globales Netzwerk von Solution Centern, darunter ein

Vorzeigelabor für Haushalts- und Industriereinigung in Houston, Texas, arbeitet

das Unternehmen eng mit Kunden zusammen, um die Produktentwicklung zu

beschleunigen und fortschrittliche Reinigungstechnologien auf den Markt zu

bringen. In Verbindung mit der Expertise von Dow, einem weltweit führenden

Unternehmen in der Materialwissenschaft und im Bereich nachhaltiger,

leistungsstarker Chemielösungen, wird diese Zusammenarbeit Kunden dabei

unterstützen, fortschrittliche Reinigungslösungen schneller auf den Markt zu

bringen.

Entdecken Sie unsere Lösungen für Haushalts- und Industriereinigung

(https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning) sowie

unser gesamtes Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,

Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen

Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert

Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im

Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com

(https://www.univarsolutions.com/).

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und

Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte,

Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation

und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio

unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die

Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie

mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

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ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

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und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt oder die

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