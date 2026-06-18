GNW-News: Univar Solutions erweitert exklusive Partnerschaft mit American Distilling im Bereich Inhaltsstoffe für Kosmetik, Körperpflege und Pharmazeutika in...

^ROTTERDAM, Niederlande, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions B.V.,

eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC (?Univar Solutions" oder?das

Unternehmen"), einem weltweit führenden Lösungsanbieter für Anwender von

Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute eine erweiterte

Vertriebspartnerschaft mit American Distilling über seinen Geschäftsbereich

?Ingredients + Specialties from Univar Solutions" bekannt gegeben. Im Rahmen der

neuen Vereinbarung wird Univar Solutions das Portfolio hochwertiger, natürlicher

Spezialinhaltsstoffe von American Distilling vertreiben. Die Vereinbarung

umfasst klassische Hamamelis (alkoholfreie Varianten und kundenspezifisch

anpassbare Qualitätsstufen) für Anwendungen in den Bereichen Körperpflege,

Kosmetik und Pharmazie in ausgewählten Märkten Europas, des Nahen Ostens und

Afrikas (EMEA)*.

?Die Partnerschaft mit American Distilling in der EMEA-Region stärkt unsere

Position als führender und vertrauenswürdiger Vertriebspartner für diese

Produktkategorie und erweitert zugleich unser Angebot an pflanzlichen

Extrakten", erklärt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties from Univar

Solutions.?In Nordamerika unterstützen wir unsere Kunden bereits seit vielen

Jahren mit diesen Spezialinhaltsstoffen. Dank einer leistungsfähigen Lieferkette

und erfahrener technischer Teams vor Ort können wir lokale Lagerbestände

bereitstellen und eine schnellere Versorgung unserer Kunden gewährleisten."

Hamamelis ist ein vielseitig einsetzbarer pflanzlicher Extrakt, der in

Gesichtspflegeprodukten, Reinigungsprodukten, Duschgels, Haarpflegeprodukten,

Augengels und Körperpflegeprodukten eingesetzt wird. Der aus der Hamamelis-

Pflanze gewonnene Inhaltsstoff stammt ursprünglich aus den Waldgebieten im

Nordosten der Vereinigten Staaten und besitzt natürliche adstringierende,

entzündungshemmende, antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften. Als

sanfte, pflanzenbasierte Alternative zu synthetischen Adstringenzien eignet sich

Hamamelis für ein breites Spektrum an Anwendungen - von Gesichtswässern und

Feuchtigkeitscremes über Pads, Salben, Cremes und Sprays bis hin zu

therapeutischen Formulierungen. Der Extrakt trägt sowohl zu einem höheren Anteil

natürlicher Inhaltsstoffe als auch zu einer verbesserten Produktleistung bei.

?Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um Kunden in der gesamten EMEA-

Region hochwertige Hamamelis-Produkte gemäß den Standards der United States

Pharmacopeia (USP) zugänglich zu machen", sagt Bryan Jackowitz, Vice President

von American Distilling, Inc.?Durch die Zusammenarbeit mit Univar Solutions

können wir nun unser vollständiges Portfolio an kosmetischen und

pharmazeutischen Hamamelis-Extrakten vermarkten. Dadurch erhalten Kunden mehr

Flexibilität bei der Auswahl der für ihre Anwendung am besten geeigneten Lösung.

Gleichzeitig profitieren sie von einer leistungsfähigen Vertriebsinfrastruktur,

die zur Stärkung ihrer Lieferketten beiträgt. Wir freuen uns über das

langfristige Potenzial dieser Zusammenarbeit und blicken den gemeinsamen

Wachstumsmöglichkeiten mit Zuversicht entgegen."

Mit der Aufnahme dieses Portfolios festigt Univar Solutions seine Position als

führender Vertriebspartner für hochwertige Inhaltsstoffe für Marken, die

zukunftsweisende Produkte in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und

Pharmazeutika entwickeln. Kunden profitieren von der umfassenden Unterstützung

des Unternehmens bei der Formulierung, fortschrittlichen Laborkapazitäten,

fundierten Marktkenntnissen und einem robusten Vertriebsnetz. Darüber hinaus

bietet das Unternehmen Zugang zu seinem globalen Solution Center in Essen, das

regionale Unterstützung bei Produktentwicklung und Scale-up-Prozessen

bereitstellt.

Weitere Informationen zum Portfolio und zu den technischen Kompetenzen

(https://www.univarsolutions.co.uk/) von Ingredients + Specialties from Univar

Solutions.

*Zu den vertraglich vereinbarten Märkten gehören: Albanien, Algerien, Belgien,

Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Herzegowina, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Monaco, die Niederlande, Norwegen,

Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine und das

Vereinigte Königreich.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifendem Markt- und Regulierungswissen,

umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen

Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen

und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen

bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit,

Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die

Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen

Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com

(https://www.univarsolutions.com/).

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte,

Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die

moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft,

Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio

unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die

Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie

mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).

Über American Distilling

American Distilling ist bestrebt, seine Position als Branchenführer zu behaupten

und die Gesundheits-, Kosmetik- und Pharmaindustrie mit nachhaltigen,

destillierten Hamamelis-Inhaltsstoffen von höchster Qualität zu beliefern. Das

hochqualifizierte und engagierte Team legt größten Wert auf erstklassigen

Kundenservice, persönliche Integrität und einen hohen Mehrwert für den

Verbraucher. Jeden Tag stellen sie ihre Expertise unter Beweis, indem sie

Inhaltsstoffe mit?garantierter Exzellenz" für Formulierungen herstellen und bei

der Entwicklung neuer Produkte unterstützen, um langfristige Partnerschaften mit

ihren geschätzten Kunden aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter

americandistilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder

ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflussen. Obwohl die

zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Unternehmensleitung

für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung

dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige

Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser

Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können. Weitere Informationen

zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten

Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich

der unter der Überschrift?Risikofaktoren" dargelegten Informationen. Alle

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Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als

Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt

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Dwayne Roark

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mediarelations@univarsolutions.com

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