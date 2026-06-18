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18.06.2026 07:30:38
GNW-News: Univar Solutions erweitert exklusive Partnerschaft mit American Distilling im Bereich Inhaltsstoffe für Kosmetik, Körperpflege und Pharmazeutika in...
^ROTTERDAM, Niederlande, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions B.V.,
eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC (?Univar Solutions" oder?das
Unternehmen"), einem weltweit führenden Lösungsanbieter für Anwender von
Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute eine erweiterte
Vertriebspartnerschaft mit American Distilling über seinen Geschäftsbereich
?Ingredients + Specialties from Univar Solutions" bekannt gegeben. Im Rahmen der
neuen Vereinbarung wird Univar Solutions das Portfolio hochwertiger, natürlicher
Spezialinhaltsstoffe von American Distilling vertreiben. Die Vereinbarung
umfasst klassische Hamamelis (alkoholfreie Varianten und kundenspezifisch
anpassbare Qualitätsstufen) für Anwendungen in den Bereichen Körperpflege,
Kosmetik und Pharmazie in ausgewählten Märkten Europas, des Nahen Ostens und
Afrikas (EMEA)*.
?Die Partnerschaft mit American Distilling in der EMEA-Region stärkt unsere
Position als führender und vertrauenswürdiger Vertriebspartner für diese
Produktkategorie und erweitert zugleich unser Angebot an pflanzlichen
Extrakten", erklärt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties from Univar
Solutions.?In Nordamerika unterstützen wir unsere Kunden bereits seit vielen
Jahren mit diesen Spezialinhaltsstoffen. Dank einer leistungsfähigen Lieferkette
und erfahrener technischer Teams vor Ort können wir lokale Lagerbestände
bereitstellen und eine schnellere Versorgung unserer Kunden gewährleisten."
Hamamelis ist ein vielseitig einsetzbarer pflanzlicher Extrakt, der in
Gesichtspflegeprodukten, Reinigungsprodukten, Duschgels, Haarpflegeprodukten,
Augengels und Körperpflegeprodukten eingesetzt wird. Der aus der Hamamelis-
Pflanze gewonnene Inhaltsstoff stammt ursprünglich aus den Waldgebieten im
Nordosten der Vereinigten Staaten und besitzt natürliche adstringierende,
entzündungshemmende, antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften. Als
sanfte, pflanzenbasierte Alternative zu synthetischen Adstringenzien eignet sich
Hamamelis für ein breites Spektrum an Anwendungen - von Gesichtswässern und
Feuchtigkeitscremes über Pads, Salben, Cremes und Sprays bis hin zu
therapeutischen Formulierungen. Der Extrakt trägt sowohl zu einem höheren Anteil
natürlicher Inhaltsstoffe als auch zu einer verbesserten Produktleistung bei.
?Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um Kunden in der gesamten EMEA-
Region hochwertige Hamamelis-Produkte gemäß den Standards der United States
Pharmacopeia (USP) zugänglich zu machen", sagt Bryan Jackowitz, Vice President
von American Distilling, Inc.?Durch die Zusammenarbeit mit Univar Solutions
können wir nun unser vollständiges Portfolio an kosmetischen und
pharmazeutischen Hamamelis-Extrakten vermarkten. Dadurch erhalten Kunden mehr
Flexibilität bei der Auswahl der für ihre Anwendung am besten geeigneten Lösung.
Gleichzeitig profitieren sie von einer leistungsfähigen Vertriebsinfrastruktur,
die zur Stärkung ihrer Lieferketten beiträgt. Wir freuen uns über das
langfristige Potenzial dieser Zusammenarbeit und blicken den gemeinsamen
Wachstumsmöglichkeiten mit Zuversicht entgegen."
Mit der Aufnahme dieses Portfolios festigt Univar Solutions seine Position als
führender Vertriebspartner für hochwertige Inhaltsstoffe für Marken, die
zukunftsweisende Produkte in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und
Pharmazeutika entwickeln. Kunden profitieren von der umfassenden Unterstützung
des Unternehmens bei der Formulierung, fortschrittlichen Laborkapazitäten,
fundierten Marktkenntnissen und einem robusten Vertriebsnetz. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen Zugang zu seinem globalen Solution Center in Essen, das
regionale Unterstützung bei Produktentwicklung und Scale-up-Prozessen
bereitstellt.
Weitere Informationen zum Portfolio und zu den technischen Kompetenzen
(https://www.univarsolutions.co.uk/) von Ingredients + Specialties from Univar
Solutions.
*Zu den vertraglich vereinbarten Märkten gehören: Albanien, Algerien, Belgien,
Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Herzegowina, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Monaco, die Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine und das
Vereinigte Königreich.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifendem Markt- und Regulierungswissen,
umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen
Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen
und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen
bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit,
Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die
Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen
Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com
(https://www.univarsolutions.com/).
Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions
Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte,
Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die
moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft,
Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio
unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die
Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie
mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).
Über American Distilling
American Distilling ist bestrebt, seine Position als Branchenführer zu behaupten
und die Gesundheits-, Kosmetik- und Pharmaindustrie mit nachhaltigen,
destillierten Hamamelis-Inhaltsstoffen von höchster Qualität zu beliefern. Das
hochqualifizierte und engagierte Team legt größten Wert auf erstklassigen
Kundenservice, persönliche Integrität und einen hohen Mehrwert für den
Verbraucher. Jeden Tag stellen sie ihre Expertise unter Beweis, indem sie
Inhaltsstoffe mit?garantierter Exzellenz" für Formulierungen herstellen und bei
der Entwicklung neuer Produkte unterstützen, um langfristige Partnerschaften mit
ihren geschätzten Kunden aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter
americandistilling.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",
?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder
ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen
und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des
Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflussen. Obwohl die
zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Unternehmensleitung
für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung
dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige
Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser
Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können. Weitere Informationen
zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten
Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich
der unter der Überschrift?Risikofaktoren" dargelegten Informationen. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Einschätzung des
Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als
Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt
herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Media Relations
Dwayne Roark
+1 331-777-6031
mediarelations@univarsolutions.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0f125e-9860-41fc-bd5d-
3e4b878928a1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c253a85c-ac7c-
4f0e-9eac-36644f8af1e8
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