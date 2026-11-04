|
04.11.2026 22:24:38
GNW-News: Univar Solutions erweitert sein Portfolio an pflanzlichen Inhaltsstoffen durch eine strategische Zusammenarbeit mit Roquette in Nordamerika
^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender
Lösungsanbieter für Anwender von Spezial- und Grundzutaten, gab eine neue
Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar
Solutions und Roquette, einem weltweit führenden Anbieter pflanzlicher Zutaten,
bekannt. Der Vertrag umfasst ein erweitertes Portfolio an Zelluloseprodukten
sowie die pflanzlichen Proteine NUTRALYS(®) und die löslichen Ballaststoffe
NUTRIOSE(®), wodurch das Angebot an pflanzlichen Produkten von Foodology by
Univar Solutions für Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada gestärkt wird.
?Gemeinsam mit Roquette, einem weltweit führenden Pionier im Bereich
pflanzlicher Inhaltsstoffe, lösen wir unser Versprechen ein, unseren Kunden
innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten", sagte Aaron Lee, Senior Vice
President für den Bereich Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions.?Indem
wir unsere Zusammenarbeit in Nordamerika über Zelluloseprodukte hinaus auf
pflanzliche Proteine und Fasern ausweiten, verbinden wir die Führungsrolle von
Roquette im Bereich der Lebensmittelinnovation mit unserer unübertroffenen
Lieferkette und unseren Marktkenntnissen, um die Zukunft der Ernährung
mitzugestalten. Durch diese Zusammenarbeit setzen wir Feeding Healthy Tomorrows
in die Tat um - ein Projekt nach dem anderen."
NUTRALYS(®) Erbsenprotein ist eine Produktreihe vielseitiger pflanzlicher
Proteinzutaten, die aus gentechnikfreien gelben Erbsen mithilfe des von Roquette
patentierten wasserbasierten Verfahrens gewonnen werden. Der lösliche
Ballaststoff NUTRIOSE(®), der aus gentechnikfreiem Weizen oder Mais gewonnen
wird, zeichnet sich durch einen neutralen Geschmack aus, der den ursprünglichen
Geschmack bewahrt, sowie durch eine klinisch nachgewiesene Verträglichkeit und
eine außergewöhnliche Verarbeitungsstabilität. Das Portfolio an
Zelluloseprodukten umfasst METHOCEL(TM), WELLENCE(TM), ETHOCEL(TM), TABULOSE(®) und
MICROCEL(®), wodurch Kunden in der Lage sind, in einer Vielzahl von
Lebensmittelanwendungen für Textur, Stabilität, Verarbeitbarkeit und ein
positives Verbrauchererlebnis zu sorgen. Mit über 90 Jahren Erfahrung steht
Roquette an der Spitze der Innovation im Bereich Lebensmittel und Ernährung und
leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung gesünderer, nachhaltigerer und
pflanzlicher Ernährungslösungen.
?Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Univar Solutions über
Zelluloseprodukte hinaus auf pflanzliche Proteine und Fasern auszuweiten", sagte
Gaetan Fauvarque, Leiter des globalen Vertriebsmanagements im Geschäftsbereich
Ernährung und Bioindustrie bei Roquette.?Durch diese erweiterte Zusammenarbeit
werden unseren Kunden in Nordamerika mehr unserer Produkte zur Verfügung stehen.
Gemeinsam können wir auf unseren jeweiligen Stärken aufbauen, um innovativen,
pflanzlichen Lösungen für mehr Kunden zugänglich zu machen und besser auf die
sich wandelnden Bedürfnisse in der gesamten Lebensmittel- und Ernährungsbranche
einzugehen."
Das Portfolio wird eine Reihe von Anwendungen im Lebensmittel- und
Getränkebereich unterstützen, darunter Proteingetränke, angereicherte Snacks,
pflanzliche Ernährungsformen, Backwaren und Fleischalternativen - ganz im
Einklang mit wichtigen Markttrends wie der Proteinanreicherung, pflanzlichen
Ernährungsformen, Therapeutika zur Gewichtsregulierung und einer erhöhten
Ballaststoffzufuhr. Mit einem starken Schwerpunkt auf Nutrazeutika und
Sporternährung tragen die innovativen Inhaltsstoffe des Portfolios zudem dazu
bei, dass Verbraucher einen gesünderen Lebensstil annehmen und beibehalten
können.
Erfahren Sie, wie Foodology by Univar Solutions
(https://www.univarsolutions.com/industries/food-ingredients) Marken dabei
unterstützt, den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen immer einen Schritt
voraus zu sein, indem es hochwertige Zutaten und innovative Rezepturen
bereitstellt.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien
und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit
führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der
Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender
Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer
Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen
digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,
Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen
Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert
Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im
Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com
(https://www.univarsolutions.com/).
Über Roquette
Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen
und treibt Innovationen voran, die die Zukunft der Ernährung, der Gesundheit und
der Bioindustrie prägen. Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen,
Mais, Algen und Zellulose, um hochwirksame Inhaltsstoffe herzustellen, die in
alltäglichen Lebensmitteln, oralen Arzneimitteln, hochentwickelten
Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen. Als
Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient
Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem
Mehrwert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.
Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.
Erfahren Sie hier (https://www.roquette.com/) mehr über Roquette.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",
?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder
ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen
und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des
Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl
die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die
Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in
dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie
für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.
Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,
finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen
Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"
dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben
ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung
wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem
späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:
Media Relations
Dwayne Roark
+1 331-777-6031
mediarelations@univarsolutions.com
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95fc7562-dfa4-45df-aadc-
19e1feb4b5c5
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!