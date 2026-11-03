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03.11.2026 15:04:38
GNW-News: Univar Solutions schließt Übernahme des Geschäftsbereichs Lavo Bulk in Kanada ab
^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, hat die
Übernahme bestimmter Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Lavo Bulk von KIK
Consumer Products in Kanada abgeschlossen (?Lavo Bulk").
Mit der Übernahme baut Univar Solutions seine Präsenz in Ostkanada aus und
erweitert das Angebot an ergänzenden Chemielösungen sowie die Kompetenzen, die
das Unternehmen seinen Kunden in der Region zur Verfügung stellen kann.
?Lavo Bulk ergänzt unser Geschäft in strategisch sinnvoller Weise und
unterstützt unser Ziel, gemeinsam mit wichtigen Kunden und strategischen
Lieferanten in Kanada weiter zu wachsen", sagt Bob Craycraft, CEO des
Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services von Univar Solutions.?Wir
freuen uns, das Team von Lavo Bulk bei Univar Solutions willkommen zu heißen.
Gemeinsam wollen wir auf der langjährigen Erfahrung, den gewachsenen
Geschäftsbeziehungen und den Kompetenzen des Teams aufbauen und unseren Kunden
weiterhin den sicheren und zuverlässigen Service bieten, den sie von uns
erwarten."
Die Führungskräfte und das Vertriebsteam von Lavo Bulk, die bislang für das
Lavo-Bulk-Geschäft tätig waren, sind zu Univar Solutions gewechselt. Damit
bleiben wertvolles Fachwissen, bestehende Kunden- und Lieferantenbeziehungen
sowie Kenntnisse der betrieblichen Abläufe und Beschaffungsanforderungen
erhalten.
?Wir sehen vielfältige Möglichkeiten, auf den Stärken des Geschäfts aufzubauen
und unsere Beziehungen zu Kunden und Lieferanten in der gesamten Region weiter
zu vertiefen", ergänzt Chris Halberg, Senior Regional Vice President für Kanada
und EMEA im Geschäftsbereich Chemical Distribution & Services von Univar
Solutions.?Unser unmittelbares Ziel ist es, den Übergang reibungslos zu
gestalten, unsere neuen Kollegen bestmöglich zu unterstützen und das hohe
Serviceniveau aufrechtzuerhalten, das unsere Kunden gewohnt sind."
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",
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Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl
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wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem
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Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d823816-a6cf-48d6-a4f2-
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