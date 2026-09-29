GNW-News: Univar Solutions stärkt nordamerikanisches Beauty- und Personal-Care-Portfolio durch exklusive Glykolsäure-Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group

^DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA

LLC (?Univar Solutions" oder?das Unternehmen") gibt über seinen

Geschäftsbereich?Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine

neue exklusive Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group bekannt. Die CABB Group

ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract

Development and Manufacturing Organizations, CDMO) und Anbieter von

Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und

hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und Agrarbranche sowie

für Spezialanwendungen spezialisiert. Die Vereinbarung erweitert den Vertrieb

von Glykolsäure über die EMEA-Region hinaus auf die USA und Kanada. Dazu gehört

auch der zentrale Inhaltsstoff GLYCOS® Clear 70.

?Unsere Zusammenarbeit mit der CABB Group ist ein wichtiger Schritt, um

hochleistungsfähige Lösungen für den Beauty- und Personal-Care-Markt in ganz

Nordamerika auszubauen", sagt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties

from Univar Solutions.?Gemeinsam bringen wir umfassendes technisches Know-how

und bewährte Kompetenzen im Bereich Glykolsäure zusammen, um unsere Kunden bei

der Entwicklung noch wirksamerer Produkte mit mehreren Produktvorteilen zu

unterstützen. Aufbauend auf unserer bestehenden Geschäftsbeziehung freuen wir

uns zudem, unsere Partnerschaft in der EMEA-Region nun auf die USA und Kanada

auszuweiten."

Glykolsäure wird häufig in Kosmetik- und Hautpflegeprodukten eingesetzt und

aufgrund ihrer peelingfördernden Eigenschaften in unterschiedlichsten

Formulierungen geschätzt. Sie kommt vor allem in Produkten zur Anwendung, die

darauf abzielen, das allgemeine Erscheinungsbild und die Textur der Haut

hinsichtlich Hautton und Ausstrahlung zu verbessern. Die Aufnahme von

Glykolsäure in das Portfolio von Univar Solutions unterstreicht die strategische

Ausrichtung des Unternehmens, gezielt in Wachstumsmärkte zu investieren, das

Angebot an Inhaltsstoffen zu erweitern und Kunden bei der Entwicklung

differenzierter, hochleistungsfähiger Produkte zu unterstützen.

?Durch die Marktreichweite und die Fachexpertise von Univar Solutions im Bereich

Spezialinhaltsstoffe ist das Unternehmen der ideale Partner, um die

Verfügbarkeit unserer Glykolsäure-Technologien auszubauen", sagt Tobias Schalow,

CEO der CABB Group.?Diese exklusive Partnerschaft bringt unsere Glykolsäure zu

Kunden in den USA und Kanada und gewährleistet eine verlässliche Lieferkette

sowie gleichbleibende Performance. Unsere Glykolsäure wird mit erneuerbarem

Strom hergestellt und unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit

ohne Kompromisse. Unser Fokus liegt darauf, verlässliche Lösungen für die

Personal-Care-Industrie und darüber hinaus zu liefern und Marken zu

unterstützen, die bei jeder Formulierung höchste Exzellenz verlangen."

?Diese Partnerschaft mit der CABB Group unterstreicht unser Ziel, Kunden mit den

Spezialinhaltsstoffen zu versorgen, die sie für Produktwachstum und

Markenentwicklung benötigen", ergänzt James Peterson, Global Senior Vice

President Care bei Univar Solutions.?Gemeinsam können wir das Wachstum in

entscheidenden Beauty- und Personal-Care-Anwendungen beschleunigen, indem wir

den Zugang zu Inhaltsstoffen erweitern, die für ihre Vielseitigkeit und

Wirksamkeit bekannt sind. Mit unseren Produkt- und Innovationskapazitäten

befähigen wir Kunden, Formulierungen der nächsten Generation in zentralen

Märkten zu entwickeln."

Entdecken Sie die Lösungen auf Basis von Glykolsäure sowie das vollständige

Portfolio (https://univar1-

my.sharepoint.com/personal/laci_theriot_univarsolutions_com/Documents/Documents/

Press%20Releases/univarsolutions.com/industries/beauty-personal-care.) an

Beauty- und Personal-Care-Produkten und -Dienstleistungen, die über I+S from

Univar Solutions verfügbar sind.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com (https://www.univarsolutions.com/).

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte,

Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die

moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft,

Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio

unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die

Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie

mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).

Über die CABB Group

Die CABB Group ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und

-herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations,

CDMO) und Anbieter von Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte

Wirkstoffe und hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und

Agrarbranche sowie für Spezialanwendungen spezialisiert. Die CABB Group

verbindet modernste Technologien mit einem globalen Netzwerk groß angelegter

Produktionsstandorte, um zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen

für komplexe chemische Prozesse und maßgeschneiderte Anwendungen

bereitzustellen. Mit rund 1.000 Mitarbeitern, ca. 494 Mio. EUR Umsatz und fünf

Produktionsstandorten ist CABB ein Partner in der Feinchemie, der komplexe

chemische Prozesse in zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen überführt.

Erfahren Sie mehr unter cabb-chemicals.com (https://cabb-chemicals.com/)

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich im Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?kann",?wird",

?sollte",?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon

aus" oder ähnlichen Fromulierungen erkennen. Alle in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden

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Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem

späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

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