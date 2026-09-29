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29.09.2026 19:54:38
GNW-News: Univar Solutions stärkt nordamerikanisches Beauty- und Personal-Care-Portfolio durch exklusive Glykolsäure-Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group
^DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA
LLC (?Univar Solutions" oder?das Unternehmen") gibt über seinen
Geschäftsbereich?Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine
neue exklusive Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group bekannt. Die CABB Group
ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract
Development and Manufacturing Organizations, CDMO) und Anbieter von
Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und
hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und Agrarbranche sowie
für Spezialanwendungen spezialisiert. Die Vereinbarung erweitert den Vertrieb
von Glykolsäure über die EMEA-Region hinaus auf die USA und Kanada. Dazu gehört
auch der zentrale Inhaltsstoff GLYCOS® Clear 70.
?Unsere Zusammenarbeit mit der CABB Group ist ein wichtiger Schritt, um
hochleistungsfähige Lösungen für den Beauty- und Personal-Care-Markt in ganz
Nordamerika auszubauen", sagt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties
from Univar Solutions.?Gemeinsam bringen wir umfassendes technisches Know-how
und bewährte Kompetenzen im Bereich Glykolsäure zusammen, um unsere Kunden bei
der Entwicklung noch wirksamerer Produkte mit mehreren Produktvorteilen zu
unterstützen. Aufbauend auf unserer bestehenden Geschäftsbeziehung freuen wir
uns zudem, unsere Partnerschaft in der EMEA-Region nun auf die USA und Kanada
auszuweiten."
Glykolsäure wird häufig in Kosmetik- und Hautpflegeprodukten eingesetzt und
aufgrund ihrer peelingfördernden Eigenschaften in unterschiedlichsten
Formulierungen geschätzt. Sie kommt vor allem in Produkten zur Anwendung, die
darauf abzielen, das allgemeine Erscheinungsbild und die Textur der Haut
hinsichtlich Hautton und Ausstrahlung zu verbessern. Die Aufnahme von
Glykolsäure in das Portfolio von Univar Solutions unterstreicht die strategische
Ausrichtung des Unternehmens, gezielt in Wachstumsmärkte zu investieren, das
Angebot an Inhaltsstoffen zu erweitern und Kunden bei der Entwicklung
differenzierter, hochleistungsfähiger Produkte zu unterstützen.
?Durch die Marktreichweite und die Fachexpertise von Univar Solutions im Bereich
Spezialinhaltsstoffe ist das Unternehmen der ideale Partner, um die
Verfügbarkeit unserer Glykolsäure-Technologien auszubauen", sagt Tobias Schalow,
CEO der CABB Group.?Diese exklusive Partnerschaft bringt unsere Glykolsäure zu
Kunden in den USA und Kanada und gewährleistet eine verlässliche Lieferkette
sowie gleichbleibende Performance. Unsere Glykolsäure wird mit erneuerbarem
Strom hergestellt und unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit
ohne Kompromisse. Unser Fokus liegt darauf, verlässliche Lösungen für die
Personal-Care-Industrie und darüber hinaus zu liefern und Marken zu
unterstützen, die bei jeder Formulierung höchste Exzellenz verlangen."
?Diese Partnerschaft mit der CABB Group unterstreicht unser Ziel, Kunden mit den
Spezialinhaltsstoffen zu versorgen, die sie für Produktwachstum und
Markenentwicklung benötigen", ergänzt James Peterson, Global Senior Vice
President Care bei Univar Solutions.?Gemeinsam können wir das Wachstum in
entscheidenden Beauty- und Personal-Care-Anwendungen beschleunigen, indem wir
den Zugang zu Inhaltsstoffen erweitern, die für ihre Vielseitigkeit und
Wirksamkeit bekannt sind. Mit unseren Produkt- und Innovationskapazitäten
befähigen wir Kunden, Formulierungen der nächsten Generation in zentralen
Märkten zu entwickeln."
Entdecken Sie die Lösungen auf Basis von Glykolsäure sowie das vollständige
Portfolio (https://univar1-
my.sharepoint.com/personal/laci_theriot_univarsolutions_com/Documents/Documents/
Press%20Releases/univarsolutions.com/industries/beauty-personal-care.) an
Beauty- und Personal-Care-Produkten und -Dienstleistungen, die über I+S from
Univar Solutions verfügbar sind.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com (https://www.univarsolutions.com/).
Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions
Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte,
Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die
moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft,
Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio
unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die
Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie
mehr unter univarsolutions.com (http://univarsolutions.com/).
Über die CABB Group
Die CABB Group ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und
-herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations,
CDMO) und Anbieter von Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte
Wirkstoffe und hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und
Agrarbranche sowie für Spezialanwendungen spezialisiert. Die CABB Group
verbindet modernste Technologien mit einem globalen Netzwerk groß angelegter
Produktionsstandorte, um zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen
für komplexe chemische Prozesse und maßgeschneiderte Anwendungen
bereitzustellen. Mit rund 1.000 Mitarbeitern, ca. 494 Mio. EUR Umsatz und fünf
Produktionsstandorten ist CABB ein Partner in der Feinchemie, der komplexe
chemische Prozesse in zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen überführt.
Erfahren Sie mehr unter cabb-chemicals.com (https://cabb-chemicals.com/)
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich im Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?kann",?wird",
?sollte",?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon
aus" oder ähnlichen Fromulierungen erkennen. Alle in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden
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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen
und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des
Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl
die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die
Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in
dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie
für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.
Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,
finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen
Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"
dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben
ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung
wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem
späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben.
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Media Relations
Dwayne Roark
+1 331-777-6031
mediarelations@univarsolutions.com (mailto:mediarelations@univarsolutions.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3157afd1-78df-4c0d-a90b-
c2dcebcda13e
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