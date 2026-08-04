GNW-News: Univar Solutions übernimmt H.M. Royal und baut seine Marktpräsenz im Bereich Additive für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe in den USA weiter aus

^Stärkt Service und Versorgung in den wichtigsten US-Märkten durch die Bündelung

von über 100 Jahren technischer Expertise und gewachsenen Kundenbeziehungen

DOWNERS GROVE, Illinois, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen für Anwender von Spezialchemikalien und Spezialinhaltsstoffen, hat

heute die Übernahme von H.M. Royal bekannt gegeben. Das traditionsreiche

Unternehmen ist seit 101 Jahren als spezialisierter Distributor von Additiven

für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe am Markt etabliert und genießt in der

Branche ein hohes Ansehen. Mit der Übernahme stärkt Univar Solutions den

Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb der Division Ingredients +

Specialties from Univar Solutions. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen den

Zugang zu Spezialprodukten, technischem Know-how und langjährigen

Kundenbeziehungen - insbesondere an der Ost- und Westküste der USA, wo H.M.

Royal seit vielen Jahren über eine starke Marktpräsenz verfügt. Im Zuge des

Zusammenschlusses profitieren die Kunden von H.M. Royal von der Größe und

Reichweite von Univar Solutions, einem leistungsfähigen Logistiknetzwerk sowie

modernen digitalen Lösungen. Gleichzeitig können die Kunden auch künftig auf die

technische Expertise und die vertrauensvollen Beziehungen bauen, für die H.M.

Royal seit Jahrzehnten bekannt ist.

?Wir freuen uns sehr, H.M. Royal als Teil von Ingredients + Specialties from

Univar Solutions willkommen zu heißen", sagt Nick Powell, CEO von Ingredients +

Specialties from Univar Solutions.?H.M. Royal verfügt über eine

außergewöhnliche technische Kompetenz in den Bereichen Gummi, Kunststoffe und

Klebstoffe sowie über langjährig gewachsene Beziehungen zu Kunden und

Lieferanten. Gemeinsam können wir unseren Kunden in den USA ein noch breiteres

Portfolio, umfassendere Expertise und ein starkes Team von Spezialisten bieten.

Auf der Grundlage unseres gemeinsamen Anspruchs an exzellenten Service und

höchste Qualität vereint diese strategische Partnerschaft die kundenorientierten

Traditionen und gemeinsamen Werte beider Unternehmen."

?H.M. Royal ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner in den Bereichen

Gummi, Kunststoffe, Klebstoffe, Dichtstoffe und Schutzbeschichtungen. Die

Übernahme ist deshalb ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung unseres

Geschäftsbereichs Performance Materials", sagt Matthew Oliver, Senior Vice

President Performance Materials bei Univar Solutions.?Mit dem Zusammenschluss

schaffen wir eine noch leistungsfähigere Plattform für den Gummi- und

Kunststoffmarkt, intensivieren die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und

erschließen neue Wachstumspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Gleichzeitig werden wir das technische Know-how, die gewachsenen

Lieferantenbeziehungen und die konsequente Marktorientierung bewahren und

gezielt weiterentwickeln, die H.M. Royal zu einem erfolgreichen Unternehmen

gemacht haben - insbesondere in Anwendungsbereichen, in denen gleichbleibende

Qualität, gute Verarbeitungseigenschaften und eine zuverlässige Versorgung

entscheidend sind."

Von dem Zusammenschluss werden Kunden und Lieferanten gleichermaßen profitieren:

Sie erhalten Zugang zu einem erweiterten Produktportfolio, umfassenderer

technischer Unterstützung und einer noch höheren Versorgungssicherheit. Damit

knüpft das gemeinsame Unternehmen an die mehr als hundertjährige Tradition

beider Unternehmen in Bezug auf Service und Fachkompetenz an.

?Seit mehr als 100 Jahren basiert der Erfolg von H.M. Royal auf starken

Partnerschaften, Integrität, technischer Kompetenz und einem konsequenten

Engagement für unsere Kunden und Lieferanten", sagt Joseph Royal, President von

H.M. Royal.?Wir freuen uns sehr, Teil von Univar Solutions zu werden, einem

Unternehmen, das dieselben Grundwerte teilt. Gemeinsam möchten wir die

erfolgreiche Tradition von H.M. Royal fortführen und neue Perspektiven für

unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten schaffen."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

Über H.M. Royal

H.M. Royal ist ein traditionsreicher Distributor von Spezialrohstoffen und

Chemikalien mit 101 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen stützt sich auf

langjährig gewachsene Lieferantenbeziehungen und verfügt über umfassende

Marktkenntnisse. Mit einem Sortiment von mehr als 1.000 Chemikalienqualitäten

unterstützt H.M. Royal seine Kunden durch eine zuverlässige Versorgung sowie

bedarfsgerechte Leistungen in den Bereichen Umpackung und Bestandsmanagement.

Dank zehn strategisch gelegener Lagerstandorte in den Vereinigten Staaten

gewährleistet H.M. Royal eine termingerechte Belieferung - von Kleinmengen bis

hin zu kompletten Lkw-Ladungen. Das Produktportfolio bedient ein breites

Spektrum an Branchen, darunter Transport, Elektronik, Medizintechnik, Bauwesen,

Landwirtschaft, Bergbau sowie weiteren industriellen Anwendungen. Als

familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation stehen für H.M. Royal

persönlicher Service, verlässliche Betreuung und wirtschaftliche Lösungen für

Kunden in Nordamerika im Mittelpunkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen

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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

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Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

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Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

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