|
04.08.2026 18:22:38
GNW-News: Univar Solutions übernimmt H.M. Royal und baut seine Marktpräsenz im Bereich Additive für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe in den USA weiter aus
^Stärkt Service und Versorgung in den wichtigsten US-Märkten durch die Bündelung
von über 100 Jahren technischer Expertise und gewachsenen Kundenbeziehungen
DOWNERS GROVE, Illinois, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialchemikalien und Spezialinhaltsstoffen, hat
heute die Übernahme von H.M. Royal bekannt gegeben. Das traditionsreiche
Unternehmen ist seit 101 Jahren als spezialisierter Distributor von Additiven
für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe am Markt etabliert und genießt in der
Branche ein hohes Ansehen. Mit der Übernahme stärkt Univar Solutions den
Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb der Division Ingredients +
Specialties from Univar Solutions. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen den
Zugang zu Spezialprodukten, technischem Know-how und langjährigen
Kundenbeziehungen - insbesondere an der Ost- und Westküste der USA, wo H.M.
Royal seit vielen Jahren über eine starke Marktpräsenz verfügt. Im Zuge des
Zusammenschlusses profitieren die Kunden von H.M. Royal von der Größe und
Reichweite von Univar Solutions, einem leistungsfähigen Logistiknetzwerk sowie
modernen digitalen Lösungen. Gleichzeitig können die Kunden auch künftig auf die
technische Expertise und die vertrauensvollen Beziehungen bauen, für die H.M.
Royal seit Jahrzehnten bekannt ist.
?Wir freuen uns sehr, H.M. Royal als Teil von Ingredients + Specialties from
Univar Solutions willkommen zu heißen", sagt Nick Powell, CEO von Ingredients +
Specialties from Univar Solutions.?H.M. Royal verfügt über eine
außergewöhnliche technische Kompetenz in den Bereichen Gummi, Kunststoffe und
Klebstoffe sowie über langjährig gewachsene Beziehungen zu Kunden und
Lieferanten. Gemeinsam können wir unseren Kunden in den USA ein noch breiteres
Portfolio, umfassendere Expertise und ein starkes Team von Spezialisten bieten.
Auf der Grundlage unseres gemeinsamen Anspruchs an exzellenten Service und
höchste Qualität vereint diese strategische Partnerschaft die kundenorientierten
Traditionen und gemeinsamen Werte beider Unternehmen."
?H.M. Royal ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner in den Bereichen
Gummi, Kunststoffe, Klebstoffe, Dichtstoffe und Schutzbeschichtungen. Die
Übernahme ist deshalb ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung unseres
Geschäftsbereichs Performance Materials", sagt Matthew Oliver, Senior Vice
President Performance Materials bei Univar Solutions.?Mit dem Zusammenschluss
schaffen wir eine noch leistungsfähigere Plattform für den Gummi- und
Kunststoffmarkt, intensivieren die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und
erschließen neue Wachstumspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Gleichzeitig werden wir das technische Know-how, die gewachsenen
Lieferantenbeziehungen und die konsequente Marktorientierung bewahren und
gezielt weiterentwickeln, die H.M. Royal zu einem erfolgreichen Unternehmen
gemacht haben - insbesondere in Anwendungsbereichen, in denen gleichbleibende
Qualität, gute Verarbeitungseigenschaften und eine zuverlässige Versorgung
entscheidend sind."
Von dem Zusammenschluss werden Kunden und Lieferanten gleichermaßen profitieren:
Sie erhalten Zugang zu einem erweiterten Produktportfolio, umfassenderer
technischer Unterstützung und einer noch höheren Versorgungssicherheit. Damit
knüpft das gemeinsame Unternehmen an die mehr als hundertjährige Tradition
beider Unternehmen in Bezug auf Service und Fachkompetenz an.
?Seit mehr als 100 Jahren basiert der Erfolg von H.M. Royal auf starken
Partnerschaften, Integrität, technischer Kompetenz und einem konsequenten
Engagement für unsere Kunden und Lieferanten", sagt Joseph Royal, President von
H.M. Royal.?Wir freuen uns sehr, Teil von Univar Solutions zu werden, einem
Unternehmen, das dieselben Grundwerte teilt. Gemeinsam möchten wir die
erfolgreiche Tradition von H.M. Royal fortführen und neue Perspektiven für
unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten schaffen."
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
Über H.M. Royal
H.M. Royal ist ein traditionsreicher Distributor von Spezialrohstoffen und
Chemikalien mit 101 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen stützt sich auf
langjährig gewachsene Lieferantenbeziehungen und verfügt über umfassende
Marktkenntnisse. Mit einem Sortiment von mehr als 1.000 Chemikalienqualitäten
unterstützt H.M. Royal seine Kunden durch eine zuverlässige Versorgung sowie
bedarfsgerechte Leistungen in den Bereichen Umpackung und Bestandsmanagement.
Dank zehn strategisch gelegener Lagerstandorte in den Vereinigten Staaten
gewährleistet H.M. Royal eine termingerechte Belieferung - von Kleinmengen bis
hin zu kompletten Lkw-Ladungen. Das Produktportfolio bedient ein breites
Spektrum an Branchen, darunter Transport, Elektronik, Medizintechnik, Bauwesen,
Landwirtschaft, Bergbau sowie weiteren industriellen Anwendungen. Als
familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation stehen für H.M. Royal
persönlicher Service, verlässliche Betreuung und wirtschaftliche Lösungen für
Kunden in Nordamerika im Mittelpunkt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",
?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen
Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen
und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des
Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl
die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die
Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in
dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie
für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.
Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,
finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen
Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"
dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben
ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung
wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem
späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:
Media Relations
Dwayne Roark
+1 331-777-6031
mediarelations@univarsolutions.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9bb0270-0253-4491-bae2-
351ba1147ad6
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.