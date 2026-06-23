GNW-News: Univar Solutions veröffentlicht den Nachhaltigkeitsbericht 2025 und stellt neue Nachhaltigkeitsziele für 2030 vor

^DOWNERS GROVE, Illinois, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute die

Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 sowie die Einführung der

nächsten Phase seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Strategie

für 2030 mit dem Titel?Growth Through Purpose" bekannt gegeben. Der jüngste

Bericht des Unternehmens hebt bedeutende weltweite Fortschritte bei der

Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2025 hervor und skizziert einen

erweiterten, in die Geschäftstätigkeit integrierten Fahrplan, der darauf

abzielt, langfristigen Wert zu schaffen, Risiken zu mindern und den sich

wandelnden Erwartungen der Interessengruppen gerecht zu werden.

?Aufbauend auf fast zwei Jahrzehnten des Fortschritts richten wir unseren Blick

nun auf die nächste Phase unserer Reise im Rahmen unserer Strategie 2030", so

David Jukes, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions.?Diese

langfristigen Ziele konzentrieren sich auf die Messung des Unternehmenswerts,

das Management wesentlicher Risiken und die Berücksichtigung der Bedürfnisse

unserer Stakeholder."

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 spiegelt ein Jahrzehnt globaler

Nachhaltigkeitsberichterstattung wider und belegt kontinuierliche Fortschritte

bei den wichtigsten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten.

Zu den Höhepunkten gehören:

* Die Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien konnten um 32 Prozent

gesenkt werden, womit das Unternehmensziel von 20 Prozent deutlich

übertroffen wurde.

* Die Wasserverschwendung wurde im Vergleich zum Ausgangswert um 30 Prozent

reduziert, womit das Ziel übertroffen wurde.

* Verstärkte Einbindung der Lieferkette in Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wobei

über 89 Prozent der Ausgaben für direkte Lieferanten bewertet wurden.

* Beibehaltung eines hohen Mitarbeiterengagements (81 Prozent) und guter

Inklusionskennzahlen, darunter ein Wert von 100 im Corporate Equality Index.

?Diese Ergebnisse unterstreichen, wie sehr sich Nachhaltigkeit als zentraler

Faktor für betriebliche Effizienz, Risikomanagement und Kundenpartnerschaften in

unserem gesamten Unternehmen weiterentwickelt", sagt Alexa Colin, Chief Legal

and Administrative Officer und Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Univar

Solutions.?Wir haben bei unseren Zielen für 2025 erhebliche Fortschritte

erzielt, was unsere Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreibt, während wir die

Einführung unserer Ziele der nächsten Generation vorbereiten."

Vorstellung der Strategie 2030:?Growth Through Purpose"

Auf dieser Dynamik aufbauend hat Univar Solutions seine neue

Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 vorgestellt, die auf dem Grundsatz?Growth

Through Purpose" (?Wachstum durch Zielstrebigkeit") basiert.

Die Strategie zielt auf Folgendes ab:

* Durch Effizienz, Innovation und Wachstum einen nachweisbaren Mehrwert

schaffen.

* Messbare Risiken im gesamten Betrieb und in den Lieferketten mindern.

* Den Bedürfnissen der Stakeholder gerecht werden, während sich Erwartungen

und gesetzliche Anforderungen weiterentwickeln.

?Diese Ziele spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz wider, der Nachhaltigkeit in

unsere Arbeitsweise, unser Wachstum und unsere Wertschöpfung weltweit

integriert", so Dr. Liam McCarroll, Senior Director für globale Nachhaltigkeit

und soziale Auswirkungen.?Diese Initiative stellt ein vollständig integriertes,

am Geschäft orientiertes Rahmenwerk dar, das auf der doppelten

Wesentlichkeitsanalyse, der Kundennachfrage und regulatorischen Entwicklungen

basiert."

Die Ziele 2030 von Univar Solutions konzentrieren sich auf acht globale

Schwerpunktbereiche in den Bereichen Umwelt, kommerzieller Bereich und soziale

Aspekte, darunter:

Umwelt

* Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz mit dem Ziel, die

Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2030 um 43 Prozent zu

senken (im Vergleich zum Basisjahr 2019).

* Die Ressourceneffizienz verbessern und die Intensität des betrieblichen

Sondermüllaufkommens um 20 Prozent senken.

* Stärkung des Umweltschutzes durch eine verbesserte Wasserwirtschaft und die

Verringerung von Chemikalienfreisetzungen.

Kommerzieller Bereich

* Das Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen ausbauen, um die

Kundennachfrage zu unterstützen und das Wachstum voranzutreiben.

* Stärkung nachhaltiger Lieferketten, einschließlich einer verbesserten

Lieferanten-Due Diligence und einer verstärkten Einbindung der Lieferanten.

* Darüber hinaus wird Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie integriert, um

die Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden mithilfe des Sortiments an

nachhaltigen und natürlichen Produkten zu unterstützen.

Soziale Aspekte

* Förderung von Integration und Zugehörigkeit in allen Geschäftsabläufen und

im gesamten Erfahrungsbereich der Mitarbeitenden.

* Ausweitung des gesellschaftlichen Engagements mit dem Ziel, bis 2030 45.000

ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zu erreichen.

* Die Arbeitssicherheit weiter verbessern und dabei eine Gesamtunfallrate von

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