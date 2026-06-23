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24.06.2026 01:47:38
GNW-News: Univar Solutions veröffentlicht den Nachhaltigkeitsbericht 2025 und stellt neue Nachhaltigkeitsziele für 2030 vor
^DOWNERS GROVE, Illinois, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute die
Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 sowie die Einführung der
nächsten Phase seiner Nachhaltigkeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Strategie
für 2030 mit dem Titel?Growth Through Purpose" bekannt gegeben. Der jüngste
Bericht des Unternehmens hebt bedeutende weltweite Fortschritte bei der
Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2025 hervor und skizziert einen
erweiterten, in die Geschäftstätigkeit integrierten Fahrplan, der darauf
abzielt, langfristigen Wert zu schaffen, Risiken zu mindern und den sich
wandelnden Erwartungen der Interessengruppen gerecht zu werden.
?Aufbauend auf fast zwei Jahrzehnten des Fortschritts richten wir unseren Blick
nun auf die nächste Phase unserer Reise im Rahmen unserer Strategie 2030", so
David Jukes, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Univar Solutions.?Diese
langfristigen Ziele konzentrieren sich auf die Messung des Unternehmenswerts,
das Management wesentlicher Risiken und die Berücksichtigung der Bedürfnisse
unserer Stakeholder."
Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 spiegelt ein Jahrzehnt globaler
Nachhaltigkeitsberichterstattung wider und belegt kontinuierliche Fortschritte
bei den wichtigsten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten.
Zu den Höhepunkten gehören:
* Die Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien konnten um 32 Prozent
gesenkt werden, womit das Unternehmensziel von 20 Prozent deutlich
übertroffen wurde.
* Die Wasserverschwendung wurde im Vergleich zum Ausgangswert um 30 Prozent
reduziert, womit das Ziel übertroffen wurde.
* Verstärkte Einbindung der Lieferkette in Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wobei
über 89 Prozent der Ausgaben für direkte Lieferanten bewertet wurden.
* Beibehaltung eines hohen Mitarbeiterengagements (81 Prozent) und guter
Inklusionskennzahlen, darunter ein Wert von 100 im Corporate Equality Index.
?Diese Ergebnisse unterstreichen, wie sehr sich Nachhaltigkeit als zentraler
Faktor für betriebliche Effizienz, Risikomanagement und Kundenpartnerschaften in
unserem gesamten Unternehmen weiterentwickelt", sagt Alexa Colin, Chief Legal
and Administrative Officer und Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Univar
Solutions.?Wir haben bei unseren Zielen für 2025 erhebliche Fortschritte
erzielt, was unsere Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreibt, während wir die
Einführung unserer Ziele der nächsten Generation vorbereiten."
Vorstellung der Strategie 2030:?Growth Through Purpose"
Auf dieser Dynamik aufbauend hat Univar Solutions seine neue
Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 vorgestellt, die auf dem Grundsatz?Growth
Through Purpose" (?Wachstum durch Zielstrebigkeit") basiert.
Die Strategie zielt auf Folgendes ab:
* Durch Effizienz, Innovation und Wachstum einen nachweisbaren Mehrwert
schaffen.
* Messbare Risiken im gesamten Betrieb und in den Lieferketten mindern.
* Den Bedürfnissen der Stakeholder gerecht werden, während sich Erwartungen
und gesetzliche Anforderungen weiterentwickeln.
?Diese Ziele spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz wider, der Nachhaltigkeit in
unsere Arbeitsweise, unser Wachstum und unsere Wertschöpfung weltweit
integriert", so Dr. Liam McCarroll, Senior Director für globale Nachhaltigkeit
und soziale Auswirkungen.?Diese Initiative stellt ein vollständig integriertes,
am Geschäft orientiertes Rahmenwerk dar, das auf der doppelten
Wesentlichkeitsanalyse, der Kundennachfrage und regulatorischen Entwicklungen
basiert."
Die Ziele 2030 von Univar Solutions konzentrieren sich auf acht globale
Schwerpunktbereiche in den Bereichen Umwelt, kommerzieller Bereich und soziale
Aspekte, darunter:
Umwelt
* Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz mit dem Ziel, die
Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2030 um 43 Prozent zu
senken (im Vergleich zum Basisjahr 2019).
* Die Ressourceneffizienz verbessern und die Intensität des betrieblichen
Sondermüllaufkommens um 20 Prozent senken.
* Stärkung des Umweltschutzes durch eine verbesserte Wasserwirtschaft und die
Verringerung von Chemikalienfreisetzungen.
Kommerzieller Bereich
* Das Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen ausbauen, um die
Kundennachfrage zu unterstützen und das Wachstum voranzutreiben.
* Stärkung nachhaltiger Lieferketten, einschließlich einer verbesserten
Lieferanten-Due Diligence und einer verstärkten Einbindung der Lieferanten.
* Darüber hinaus wird Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie integriert, um
die Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden mithilfe des Sortiments an
nachhaltigen und natürlichen Produkten zu unterstützen.
Soziale Aspekte
* Förderung von Integration und Zugehörigkeit in allen Geschäftsabläufen und
im gesamten Erfahrungsbereich der Mitarbeitenden.
* Ausweitung des gesellschaftlichen Engagements mit dem Ziel, bis 2030 45.000
ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitarbeitenden zu erreichen.
* Die Arbeitssicherheit weiter verbessern und dabei eine Gesamtunfallrate von
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