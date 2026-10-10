GNW-News: Universiade-Flamme in Turin übergeben: Changchun bereitet sich auf die Winterspiele 2027 vor

^TURIN, Italien, Oct. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Turin ist am Donnerstag das

Feuer für die Winter-Universiade 2027 in Changchun entzündet worden. Die

Zeremonie setzt einen wichtigen Meilenstein in den Vorbereitungen auf die 33.

Winter World University Games, die im Januar 2027 in der nordostchinesischen

Provinz Jilin stattfinden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5695/eng)

Die feierliche Zeremonie fand an der Universität Turin statt. Gu Gang,

Bürgermeister von Changchun, und Leonz Eder, Präsident des Internationalen

Hochschulsportverbands (FISU), entzündeten das Feuer in der Schale gemeinsam

mithilfe der historischen Fackel der ersten Universiade von 1959. Anschließend

wurde die Flamme in die offizielle Sicherheitslaterne für die Spiele 2027

übertragen.

Das Rahmenprogramm umfasste einen Werbefilm zu den Spielen, die Nationalhymnen

Chinas und Italiens sowie Darbietungen, die den urbanen Charakter Changchuns und

die chinesische Kultur in den Mittelpunkt stellten. Zu den künstlerischen

Höhepunkten zählten eine von Eiskristallen inspirierte Choreografie sowie eine

Performance im traditionellen chinesischen Stil, die den winterlichen

Landschaften Nordchinas gewidmet war.

Bürgermeister Gu Gang, zugleich Vorsitzender des Organisationskomitees, betonte

in seiner Ansprache, dass die Übergabe der Flamme als Brücke für den kulturellen

Austausch zwischen Ost und West diene. Der Wintersport könne dazu beitragen, das

gegenseitige Verständnis und die Freundschaft unter jungen Menschen aus

verschiedenen Ländern und Regionen zu stärken.

Im Anschluss an die Zeremonie wurde die Flamme im Rahmen eines Fackellaufs durch

Turin getragen. Die Route führte vorbei am Ägyptischen Museum und den Murazzi

del Po bis zum Castello del Valentino, dem historischen Sitz der Polytechnischen

Universität Turin. Zu den Fackelträgern gehörten FISU-Präsident Leonz Eder,

Cristina Prandi, Rektorin der Universität Turin, und Elena Maria Baralis,

Vizerektorin der Polytechnischen Universität Turin. Nach dem Lauf wurde die

Laterne sicher verwahrt.

Wie das Organisationskomitee mitteilte, ist die offizielle Begrüßungszeremonie

für die Flamme in Changchun für den 14. Oktober geplant.

Die Winter World University Games Changchun 2027 finden vom 15. bis 25. Januar

2027 statt. Changchun richtet die Eis- und Schneewettbewerbe gemeinsam mit der

Nachbarstadt Jilin aus. Auf dem Programm stehen 97 Wettbewerbe in zwölf

Sportarten, darunter die neu aufgenommene Disziplin Winter-Crosslauf.

Turin nimmt in der Geschichte der Spiele eine besondere Stellung ein. Die Stadt

war 1959 Gastgeberin der ersten Sommer-Universiade und ist seither die

dauerhafte Heimat der FISU-?Flamme des Wissens". Seit 2018 reisen die jeweiligen

Gastgeberstädte nach Turin, um die Flamme entgegenzunehmen und anschließend zu

ihren eigenen Spielen zu bringen.

Mit den Spielen 2027 kehrt die Winter-Universiade erstmals seit der Ausgabe

2009 in Harbin wieder nach China zurück. Die Vorbereitungen in Changchun und

Jilin laufen auf Hochtouren. Sie umfassen die Fertigstellung der

Wettkampfstätten, die operative Ablaufplanung sowie die Bereitstellung von

Serviceangeboten.

FISU-Präsident Leonz Eder erklärte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur

Xinhua, dass die Vorbereitungen planmäßig verliefen. Zugleich äußerte er die

Hoffnung, dass die Winter-Universiade Changchun 2027 eine Rekordzahl an

teilnehmenden Delegationen begrüßen werde.

Kontaktperson: Herr Han, Tel.: 86-10-63074558Â°