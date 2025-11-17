GNW-News: UPAD lanciert "Rakija Gate" - das erste Anti-Bot-Protokoll des Balkans - während des am stärksten attackierten Konzertvorverkaufs in der Geschichte...

^ZAGREB, Kroatien, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPAD, das progressive,

Fintech -getriebene Ticketing-Infrastruktur-Start-up, hat?Rakija Pit" ausgerollt

- ein kulturell codiertes Anti-Automatisierungs­signal, das Bots während stark

nachgefragter Ticketverkäufe erkennen und isolieren soll.

Rakija Gate wurde erstmals beim Vorverkauf für ein Konzert der aktuell größten

jungen Sängerin der Region, Aleksandra Prijovi?, aktiviert. Die von Extra FM

organisierte Vorverkaufsphase verzeichnete dabei die bislang komplexeste Bot-

Aktivität in der Geschichte des regionalen Markts.

Binnen Minuten identifizierte UPADs Behaviour Engine maschinell erzeugte

Kaufmuster, die weit über den üblichen Schwellenwerten lagen. Statt

automatisierten Sessions zu erlauben, mit echten Fans zu konkurrieren, wurde der

verdächtige Traffic in eine separate Quarantäne-Lane umgeleitet - einen internen

Mechanismus, den das Engineering-Team Rakija Pit nennt.Dort können

automatisierte Sessions so lange?tanzen", wie sie möchten - erreichen jedoch

nie den Checkout. Echte Fans hingegen gelangen ganz normal bis zum Checkout.

Der Name spielt auf einen gemeinsamen Balkanhumor an:

Nur echte Menschen überstehen Rakija - automatisierte Systeme haben keine

Chance.

Hinter dem Scherz steckt jedoch eine technologisch fortgeschrittene Ebene

infrastruktureller Logik, wie sie eher in moderner Fintech-Architektur als im

regionalen Ticketing zu finden ist.

Während die meisten Plattformen in der EU Bot-Traffic als unvermeidlichen

Störfaktor hinnehmen, positioniert UPAD den Rakija Pit als Teil einer neuen

Integritätsschicht für den Zugang zu Live-Events. Da die Balkanmärkte zunehmend

globale Nachfragewellen widerspiegeln, betrachtet UPAD infrastrukturelle

Fairness als essenziell.

Um einen neuen Standard für Transparenz zu setzen, wird UPAD einen öffentlichen

Event Digest veröffentlichen - inklusive anonymisierter Metriken wie

Warteschlangen­zusammensetzung, Erfolgsraten bei Käufen, Anomalie-Quarantänen

und Gesamtscores zur Systemintegrität.

?Das ist es, was Künstler, Veranstalter und Fans verdienen", sagt M.M.?Keine

Geheimnisse. Keine Spekulationen. Echte Zahlen. Echte Fairness. Echte Präsenz."

upad.hr (https://www.upad.hr/)

Über UPAD

UPAD ist ein schnell wachsendes Ticketing-Infrastrukturunternehmen, das das

technologische Rückgrat für faire und transparente Live-Erlebnisse auf dem

Balkan und darüber hinaus aufbaut. UPAD kombiniert moderne Sitzplatzarchitektur,

Behaviour-Scoring und Presence-Tracking-Ebenen, um Künstler und Fans vor

automatisierten Eingriffen zu schützen. Mit einer visuellen Sprache, die von

minimalistischem Systemdesign inspiriert ist, und einer Philosophie, die sich um

Be Present dreht, möchte UPAD die Art und Weise weiterentwickeln, wie Live-

Events verkauft, bewertet und erlebt werden.

Mehr: upad.hr (https://www.upad.hr/)

Pressekontakt

UPAD d.o.o.

info@upad.hr

upad.hr (https://www.upad.hr/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f1569d5-c7eb-

41e6-829e-377230598c64

