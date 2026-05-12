GNW-News: Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026...

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen

einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026

bestätigt

Männedorf, Schweiz, 12. Mai 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute ein Update zum Geschäftsgang im ersten Quartal 2026 veröffentlicht und

ein Umsatzwachstum von 3.4% in Lokalwährungen gemeldet. Der Auftragseingang

stieg um 6.7% in Lokalwährungen, wobei das Book-to-Bill-Verhältnis in beiden

Geschäftssegmenten über 1 lag.

Auf Segmentebene stieg der Umsatz im Life Sciences Business um 1.3% in

Lokalwährungen, getrieben durch Wachstum bei Biopharma-Kunden, während der

Umsatz mit akademischen und staatlichen Kunden wie erwartet zurückging.

Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg um 4.9% in

Lokalwährungen. Hierbei verzeichneten die Bereiche Diagnostik und Medtech ein

solides Wachstum, während der Umsatz in der Life-Science-Forschung wie erwartet

rückläufig war.

Das «Rewired»-Programm, das auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und

operative Exzellenz ausgerichtet ist, verläuft planmässig, wie anlässlich des

Capital Markets Update vom 16. März dargestellt.

Prognose für 2026 und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Tecan bestätigt die Prognose für 2026, wie zuletzt am 16. März 2026

kommuniziert, mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

in Lokalwährungen und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.5% bis 16.5% des

Umsatzes¹.

Das Unternehmen bekräftigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wie er zuletzt am

Capital Markets Update vorgestellt wurde, einschliesslich der Ziele, bis 2028

einen Umsatz von CHF 1 Milliarde¹ und eine bereinigte EBITDA-Marge¹ von 20% zu

erreichen.

(1) Unter der Annahme der am 31. Dezember 2025 geltenden Zölle. Änderungen der

Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für

2026 und die Erwartungen für den mittelfristige Ausblick für den Umsatz und die

bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose von 1 Euro zu CHF 0.92 und 1 US-Dollar zu CHF 0.80.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

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