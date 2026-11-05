Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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05.11.2026 07:04:40
GNW-News: Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3. Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3.
Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an
Männedorf, Schweiz, 5. November 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:
TECN) hat heute ein Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal 2026
veröffentlicht und berichtet von einer Beschleunigung des Umsatzwachstums auf
6.9% in Lokalwährungen. Der Auftragseingang stieg in Lokalwährungen um 3.1%,
dies trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum. Angesichts der
starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan den Ausblick sowohl für den
Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 an.
Auf Segmentebene stieg der Umsatz im Life Sciences Business um 5.6% in
Lokalwährungen, getrieben durch starkes Wachstum bei den Biopharma-Kunden. Dabei
erhöhten sich insbesondere die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten
deutlich. Auch die wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen,
Verbrauchsmaterialien und Reagenzien verzeichneten weiterhin ein solides
Wachstum.
Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg in Lokalwährungen um
7.8%. Wesentliche Treiber waren ein starkes Wachstum bei den In-vitro-
Diagnostik-Systemen innerhalb der Synergence-Produktlinie und eine robuste
Entwicklung der Paramit-CDMO-Fertigungsdienstleistungen, unterstützt durch eine
breite Kundenbasis.
Das Transformationsprogramm «Rewired», das auf Portfoliodisziplin sowie auf
kommerzielle und operative Exzellenz ausgerichtet ist, verläuft planmässig.
Prognose für 2026 angehoben und mittelfristiger Ausblick bestätigt
Aufgrund der starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan die Prognose
sowohl für den Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das
Gesamtjahr 2026 an.
+--------------------------+-------------------------+-------------------------+
|Prognose für das | | |
|Gesamtjahr 2026 | | |
|(angehoben) | Bisher | Neu |
+--------------------------+-------------------------+-------------------------+
| |Wachstum im niedrigen |Wachstum im niedrigen bis|
|Umsatz in Lokalwährungen |einstelligen |mittleren einstelligen |
| |Prozentbereich |Prozentbereich |
+--------------------------+-------------------------+-------------------------+
|Bereinigte EBITDA-Marge(1)|15.5% bis 16.5% des |16.5% bis 16.8% des |
| |Umsatzes |Umsatzes |
+--------------------------+-------------------------+-------------------------+
Im zweiten Halbjahr 2026 erhielt Tecan Rückerstattungen in Höhe von CHF 6 Mio.
im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic
Powers Act entrichtet worden waren. Diese werden in den ausgewiesenen
Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie
berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige
Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht
berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf
die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben.
Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er
erstmals am 16. März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt
wurde.
+-----------------------------------------------+
| Ausblick für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) |
+----------------------------+------------------+
| Umsatz(1) | CHF 1 Milliarde |
+----------------------------+------------------+
| Bereinigte EBITDA-Marge(1) | 20% des Umsatzes |
+----------------------------+------------------+
(1) Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die
Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz
und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen
Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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