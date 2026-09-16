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16.09.2026 09:08:38
GNW-News: UpFront Diagnostics erhält CE-Zulassung für LVOne - weltweit erster Blut-Schnelltest zur Schlaganfalldiagnose
^CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UpFront
Diagnostics hat die CE-Zulassung für LVOne bekanntgegeben - den weltweit ersten
Blut-Schnelltest zur Diagnose eines Schlaganfalls und das erste Gerät dieser
Art, das diese Zertifizierung erhalten hat. Die Zulassung bestätigt, dass LVOne
alle EU-Standards in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt erfüllt. Damit
kann UpFront Diagnostics das Gerät in der gesamten Region auf den Markt bringen
und fortschrittliche Diagnosetechnologie Millionen neuer Patienten sowie
medizinischen Fachkräften in ganz Europa zugänglich machen. Damit erhält
erstmals ein blutbasierter In-vitro-Diagnosetest zur Schlaganfalldiagnose eine
CE-Zulassung.
Eine wirksame Schlaganfall-Triage erfordert mobile und kostengünstige
Instrumente, die dort eingesetzt werden können, wo sich die Patienten befinden,
anstatt auf sperrige Geräte beschränkt zu sein, die nur in radiologischen
Abteilungen zur Verfügung stehen. LVOne schließt diese Lücke und ermöglicht eine
schnelle Schlaganfallerkennung nicht mehr nur in gut ausgestatteten
spezialisierten Zentren, sondern direkt bei Notfallteams und Rettungskräften vor
Ort. Indem LVOne die Zeit zwischen dem Erstkontakt und der Thrombektomie
verkürzt, stellt der Test sicher, dass Patienten schneller eine spezialisierte
Behandlung erhalten, unabhängig vom Standort oder davon, welcher Rettungswagen
zum Einsatz kommt.
?Ein Schlaganfall ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen", so Gonzalo
Ladreda, CEO und Mitgründer von UpFront Diagnostics.?Der LVOne-Test macht die
frühzeitige Schlaganfalldiagnostik für alle zugänglich, und die Erlangung der
CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der unsere
Mission, die Diagnosezeiten zu verkürzen, vorantreibt. Wir laden Anbieter der
Akut- und Notfallversorgung in der gesamten EU ein, von dieser Entwicklung zu
profitieren, während wir in eine Phase raschen Wachstums eintreten."
?Vor neun Jahren begannen wir mit der Suche nach Schlaganfall-Biomarkern in
einem Forschungsfeld, aus dem bis dahin noch kein für den Einsatz bei Patienten
geeignetes Produkt hervorgegangen war", sagt Dr. Edoardo Gaude, Chief Scientific
Officer und Mitgründer.?LVOne überführt diese Forschung in ein zertifiziertes
Instrument, das einen LVO-Schlaganfall erkennt, bevor der Patient das
Krankenhaus erreicht. Wir freuen uns darauf, das Produkt in Europa auf den Markt
zu bringen und in bestehende präklinische Versorgungspfade zu integrieren, damit
jeder Patient unabhängig davon, wo der Schlaganfall auftritt, die bestmögliche
verfügbare Versorgung erhält."
LVOne bietet Rettungssanitätern und Notfallteams, die vor Ort Entscheidungen in
Sekundenbruchteilen treffen müssen, diese Möglichkeit direkt beim Patienten.Der
Test nutzt Biomarker zur Schlaganfallerkennung und liefert objektive Ergebnisse
früher als herkömmliche Untersuchungen. LVOne trägt das UKCA-Kennzeichen und
ermöglicht damit den klinischen Einsatz unter realen Bedingungen im Vereinigten
Königreich. Derzeit wird der Test in Zusammenarbeit mit dem London Ambulance
Service in einem Pilotprojekt eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über eine
Zertifizierung nach ISO 13485:2016 für die Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb von LVOne.
Über UpFront Diagnostics: UpFront Diagnostics wurde 2017 in Cambridge gegründet
und ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und
Kommerzialisierung schneller Point-of-Care-Diagnosetests für zeitkritische
medizinische Erkrankungen konzentriert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens,
LVOne, ist ein blutbasierter Diagnosetest, der die frühzeitige Erkennung eines
schweren Schlaganfalls unterstützen soll. Mithilfe innovativer Biomarker
ermöglicht UpFront Diagnostics Notfallteams, Patienten schnell zu beurteilen und
diejenigen zu identifizieren, die am ehesten von fachärztlichen Maßnahmen
profitieren.
Weitere Informationen:
Ritesh S, Spezialist für Kommunikation und Marketing
UpFront Diagnostics
ritesh@upfrontdiagnostics.com
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