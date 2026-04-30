GNW-News: UREVO gewinnt den iF Design Award 2026 für KI-gestützte kabellose Erholungsstiefel

^BERLIN, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO (https://de.urevo.com/) wurde

mit dem iF Design Award 2026 für seine KI-gestützten kabellosen Erholungsstiefel

(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots)

ausgezeichnet. Die Auszeichnung hebt insbesondere das Produktdesign sowie die

technologische Umsetzung im Bereich der muskulären Regeneration hervor.

Der iF Design Award zählt zu den international anerkannten Designpreisen und

bewertet Produkte nach den Kriterien Innovation, Funktionalität und

Nutzererlebnis.

Mit den UREVO Recovery Boots bringt das Unternehmen ein KI-gestütztes

Therapiegerät auf den Markt. Die zugrunde liegende Technologie wurde bislang vor

allem im professionellen Umfeld eingesetzt und ist nun auch für den privaten

Gebrauch verfügbar.

Professionelle Regeneration für zu Hause

Viele Sportlerinnen, Sportler und aktive Menschen kennen das Problem: Die

Regeneration nach dem Training ist oft unregelmäßig und bringt nicht den

gewünschten Effekt. Professionelle Systeme sind teuer, kompliziert oder schlicht

nur im Leistungssport zu finden. Und wer kein Fachmann ist, verliert sich

schnell in den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Das System wurde

entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Das KI-gesteuerte System

analysiert den Muskelzustand in Echtzeit und regelt den Luftdruck automatisch

für optimale Ergebnisse, ganz ohne Einarbeitung oder Expertenwissen.

Intelligent, personalisiert, durchdacht

Hinter dem kompakten, kabellosen Design steckt eine Menge Technologie. Das

Massagesystem passt sich in Echtzeit an die individuellen Bedürfnisse an und mit

32 verschiedenen Modi ist für jeden etwas dabei, ob leichte Entspannung nach

einem langen Tag oder intensive Massage nach hartem Training. Das System wird

zudem regelmäßig per OTA-Update aktualisiert.

Die Steuerung läuft über die UREVO-App - intuitiv und ohne jegliches Fachwissen.

Druckzonen und Muskelgruppen lassen sich gezielt auswählen und Routinen ganz

nach persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der Luftdruck reicht von 80 bis 180

mmHg und fördert so die Durchblutung, lindert Muskelkater und verkürzt die

Erholungszeit spürbar. Vier einstellbare Größen sorgen für einen komfortablen

Sitz bei unterschiedlichen Körpergrößen von 160 bis 210 cm.

Von Profis getestet, von Athleten empfohlen

Die Boots überzeugen nicht nur mit preisgekröntem Design, sondern haben sich

auch im echten Wettkampfeinsatz bewährt. Bei den USASA Nationals 2026 kamen die

UREVO Recovery Boots als Teil der KI-gestützten Regenerationsstationen der Marke

vielfach zum Einsatz. Olympiaathlet Lucas Foster, mehrfacher US-Meister im

Snowboard, bringt es auf den Punkt: Die Recovery Boots gehören für ihn zur

unverzichtbaren Wettkampfausrüstung.

Für UREVO-Mitgründer Davis hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung.

?Dieser Award steht für unsere Designphilosophie: Mehr erreichen mit weniger",

sagt er.?Unser Ziel ist es, professionelle Regeneration durch KI in die eigenen

vier Wände zu bringen. Kein kompliziertes Setup, kein Expertenwissen nötig -

einfach einrichten, einmal in der App tippen und jederzeit effektiv erholen."

Die UREVO Recovery Boots sind ab sofort auf der offiziellen UREVO-Website

(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots) zum

Preis von 779,99 EUR erhältlich.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich

Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und

digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven

Lebensstil unterstützen.

Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des

Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter

der America Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt

UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website

(https://de.urevo.com/).

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cf25063-356e-420b-84bf-

a5d02b205b29/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dbc1d7e6-afd4-4750-8bab-

f29170cdc2d7/de

Pressekontakt

Ansprechpartner: Vincent Wang

E-Mail: marketing@urevo.comÂ°