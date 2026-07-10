GNW-News: UREVO gewinnt Red Dot Award 2026 für intelligente Recovery Boots

^ESSEN, Deutschland, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO

(https://www.urevo.com/) wurde für seine KI-gestützten kabellosen Recovery Boots

(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots) mit dem

Red Dot Award: Product Design 2026 in der Kategorie Innovative Design

ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 7. Juli 2026 im Rahmen der Red Dot

Gala im Aalto-Theater in Essen statt.

Das Aalto-Theater in Essen während der Red Dot Award Verleihung 2026

Ausgezeichnet für Innovation und Design

Der Red Dot Award gehört zu den weltweit angesehensten Auszeichnungen für

Produktdesign. Eine unabhängige Jury aus internationalen Designexperten bewertet

die eingereichten Produkte unter anderem nach Innovationsgrad, Funktionalität

und Nutzerfreundlichkeit.

Mit dem Red Dot Award erhält UREVO bereits die dritte internationale

Designauszeichnung in diesem Jahr. Nach dem Gewinn des iF Design Awards und des

Platinum Awards der American Good Design Awards unterstreicht die erneute

Auszeichnung den konsequenten Fokus des Unternehmens auf Forschung, Entwicklung

und hochwertiges Produktdesign. Die Auszeichnung spiegelt zugleich den

Entwicklungsansatz von UREVO wider: Moderne KI-Technologie wird mit einem

mobilen und benutzerfreundlichen Design kombiniert, um Muskelregeneration

flexibel in den Alltag zu integrieren.

Muskelregeneration mit KI-Unterstützung

KI-gestützte kabellose Recovery Boots

Der Regenerationsbedarf verändert sich je nach Trainingsintensität,

Reisebelastung oder Wettkampfsituation. Herkömmliche Kompressionssysteme

arbeiten meist mit festen Druckstufen und lassen sich nur manuell anpassen.

Die Recovery Boots bieten mehr als 32 Regenerationsprogramme - von sanfter

Durchblutungsförderung bis hin zu intensiver Kompression. Dank OTA-Updates

(Over-the-Air) wird die Software kontinuierlich erweitert und optimiert. Über

die UREVO App können Nutzer zudem individuelle Programme für verschiedene

Muskelgruppen und Druckzonen erstellen.

Für den mobilen Einsatz verfügen die Recovery Boots über ein abnehmbares,

kabelloses Bedienelement sowie einen 5.000-mAh-Akku. Die Recovery Boots sind in

vier Größen erhältlich und eignen sich für Körpergrößen von etwa 160 bis 210 cm,

sodass sie von unterschiedlichen Nutzern verwendet werden können.

?Die Auszeichnung in der Kategorie Innovative Design bestätigt, dass wir die

richtige Balance zwischen künstlicher Intelligenz und benutzerfreundlichem

Design gefunden haben", erklärt James Yao, Chief Product Officer von UREVO.

?Unser Ziel war es, dass die Technologie im Hintergrund arbeitet und sich der

Kompressionsdruck automatisch anpasst, ohne dass Nutzer darüber nachdenken

müssen. Nach einem intensiven Training oder einem langen Tag auf der Skipiste

wird Regeneration dadurch einfacher und intuitiver."

Die UREVO Recovery Boots sind in den USA, Deutschland sowie weiteren

europäischen Ländern über den UREVO Onlineshop

(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots)

erhältlich und werden derzeit zu einem vergünstigten Einführungspreis angeboten.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich

Smart Fitness. UREVO entwickelt intelligente Fitness- und Recovery-Lösungen, die

Hardware, Software und digitale Services miteinander verbinden.

Heute nutzen über zwei Millionen Menschen in mehr als 60 Ländern die Produkte

des Unternehmens. Mit über 200 Patenten und mehreren internationalen

Designauszeichnungen zählt UREVO zu den führenden Innovatoren im Bereich smarter

Fitness- und Recovery-Technologien.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website

(https://de.urevo.com/).

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab402f3e-1342-4c1e-9c4f-

fcf4075f7847/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8288b71c-

2711-4170-9a5c-4e6c365530a6/de

Pressekontakt

Ansprechpartner: Vincent Wang

E-Mail: marketing@urevo.comÂ°