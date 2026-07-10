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10.07.2026 09:51:38
GNW-News: UREVO gewinnt Red Dot Award 2026 für intelligente Recovery Boots
^ESSEN, Deutschland, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO
(https://www.urevo.com/) wurde für seine KI-gestützten kabellosen Recovery Boots
(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots) mit dem
Red Dot Award: Product Design 2026 in der Kategorie Innovative Design
ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 7. Juli 2026 im Rahmen der Red Dot
Gala im Aalto-Theater in Essen statt.
Das Aalto-Theater in Essen während der Red Dot Award Verleihung 2026
Ausgezeichnet für Innovation und Design
Der Red Dot Award gehört zu den weltweit angesehensten Auszeichnungen für
Produktdesign. Eine unabhängige Jury aus internationalen Designexperten bewertet
die eingereichten Produkte unter anderem nach Innovationsgrad, Funktionalität
und Nutzerfreundlichkeit.
Mit dem Red Dot Award erhält UREVO bereits die dritte internationale
Designauszeichnung in diesem Jahr. Nach dem Gewinn des iF Design Awards und des
Platinum Awards der American Good Design Awards unterstreicht die erneute
Auszeichnung den konsequenten Fokus des Unternehmens auf Forschung, Entwicklung
und hochwertiges Produktdesign. Die Auszeichnung spiegelt zugleich den
Entwicklungsansatz von UREVO wider: Moderne KI-Technologie wird mit einem
mobilen und benutzerfreundlichen Design kombiniert, um Muskelregeneration
flexibel in den Alltag zu integrieren.
Muskelregeneration mit KI-Unterstützung
KI-gestützte kabellose Recovery Boots
Der Regenerationsbedarf verändert sich je nach Trainingsintensität,
Reisebelastung oder Wettkampfsituation. Herkömmliche Kompressionssysteme
arbeiten meist mit festen Druckstufen und lassen sich nur manuell anpassen.
Die Recovery Boots bieten mehr als 32 Regenerationsprogramme - von sanfter
Durchblutungsförderung bis hin zu intensiver Kompression. Dank OTA-Updates
(Over-the-Air) wird die Software kontinuierlich erweitert und optimiert. Über
die UREVO App können Nutzer zudem individuelle Programme für verschiedene
Muskelgruppen und Druckzonen erstellen.
Für den mobilen Einsatz verfügen die Recovery Boots über ein abnehmbares,
kabelloses Bedienelement sowie einen 5.000-mAh-Akku. Die Recovery Boots sind in
vier Größen erhältlich und eignen sich für Körpergrößen von etwa 160 bis 210 cm,
sodass sie von unterschiedlichen Nutzern verwendet werden können.
?Die Auszeichnung in der Kategorie Innovative Design bestätigt, dass wir die
richtige Balance zwischen künstlicher Intelligenz und benutzerfreundlichem
Design gefunden haben", erklärt James Yao, Chief Product Officer von UREVO.
?Unser Ziel war es, dass die Technologie im Hintergrund arbeitet und sich der
Kompressionsdruck automatisch anpasst, ohne dass Nutzer darüber nachdenken
müssen. Nach einem intensiven Training oder einem langen Tag auf der Skipiste
wird Regeneration dadurch einfacher und intuitiver."
Die UREVO Recovery Boots sind in den USA, Deutschland sowie weiteren
europäischen Ländern über den UREVO Onlineshop
(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots)
erhältlich und werden derzeit zu einem vergünstigten Einführungspreis angeboten.
Über UREVO
UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich
Smart Fitness. UREVO entwickelt intelligente Fitness- und Recovery-Lösungen, die
Hardware, Software und digitale Services miteinander verbinden.
Heute nutzen über zwei Millionen Menschen in mehr als 60 Ländern die Produkte
des Unternehmens. Mit über 200 Patenten und mehreren internationalen
Designauszeichnungen zählt UREVO zu den führenden Innovatoren im Bereich smarter
Fitness- und Recovery-Technologien.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website
(https://de.urevo.com/).
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab402f3e-1342-4c1e-9c4f-
fcf4075f7847/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8288b71c-
2711-4170-9a5c-4e6c365530a6/de
Pressekontakt
Ansprechpartner: Vincent Wang
E-Mail: marketing@urevo.comÂ°
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