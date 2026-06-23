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23.06.2026 13:30:38
GNW-News: UREVO-Mid-Year-Sale bringt das größte Schnäppchen 2026 auf Amazon und die offizielle Website
^BERLIN, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der sommerlichen Shopping-
Hochsaison hat UREVO heute seinen Mid-Year Sale 2026 angekündigt - mit den
besten Angeboten des bisherigen Jahres. Die Aktion läuft parallel in den
wichtigsten internationalen Amazon-Stores von UREVO sowie im offiziellen UREVO
(https://www.amazon.com/urevo)Online-Shop und bietet Gesundheits- und
Fitnessbegeisterten eine einmalige Gelegenheit, ihre Wellness-Routine mit
kräftigen Rabatten aufzuwerten.
Amazon Prime Day Sale: Weltweiter Zugang in den wichtigsten Stores
Vom 23. bis 26. Juni dreht sich bei UREVO alles um den Amazon Prime Day. Vier
Tage lang sichern sich Prime-Mitglieder exklusive Rabatte von bis zu 40 % - und
sparen damit bis zu 130 EUR auf ausgewählte Smart-Fitness- und Wellness-Produkte
von UREVO.
Der Flash Sale startet weltweit zeitgleich auf allen internationalen UREVO-
Plattformen - für alle, die ihr Heim-Fitnessstudio aufs nächste Level bringen
wollen.
* UREVO US Amazon Store (https://www.amazon.com/urevo)
* UREVO CA Amazon Store (https://www.amazon.ca/stores/UREVO/page/A517CFCC-
FE24-4D32-A841-A7A9E4D7AE00)
* UREVO DE Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/page/137E3252-
2156-4759-80CF-B6AA9D76980D)
* UREVO UK Amazon Store (https://www.amazon.co.uk/stores/page/429E42A9-
932A-4C64-B458-B74FED5C53BE)
* UREVO FR Amazon Store (https://www.amazon.fr/stores/page/5160D664-
08F8-494B-8325-659A0DCD4ED6)
* UREVO IT Amazon Store (https://www.amazon.it/stores/page/BA965789-29CD-4C2A-
A38E-FF8311FAF1C5)
Aktionszeiten können je nach lokaler Zeitzone des jeweiligen Amazon-Marktplatzes
geringfügig abweichen.
Exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop: Rabattaktion in drei Phasen
Für alle, die sich ein längeres Sparfenster wünschen, veranstaltet UREVO vom
12. Juni bis 6. Juli eine verlängerte Rabattaktion direkt im offiziellen Online-
Shop. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten und sowohl Frühentschlossene als auch
Spätkäufer anzusprechen, ist die Shop-Aktion strategisch in drei klar
abgegrenzte Phasen unterteilt:
Early Access (12.-22. Juni): Schon vor der Hauptaktion erhalten Kunden Zugang zu
ausgewählten Angeboten und damit einen Vorsprung vor dem großen Ansturm.
Prime Week Sale (23.-29. Juni): Profitieren Sie von maximalen Preissenkungen,
abgestimmt auf das weltweite Shopping-Festival.
Extended Sale (30. Juni-6. Juli): Die letzte Gelegenheit, sich verbleibende
Deals und Restposten zu sichern, bevor die Rabattaktion schließt.
Während des gesamten Aktionsmonats erzielen Kunden im Online-Shop direkte
Ersparnisse von bis zu 180 EUR auf Premium-Produkte. Obendrein erhalten sie bei
qualifizierten Bestellungen über den Livestream des offiziellen Online-Shops
gratis Geschenke dazu.
* UREVO US Official Store (https://www.urevo.com/)
* UREVO CA Official Store (https://ca.urevo.com/)
* UREVO EU Official Store (https://eu.urevo.com/)
* UREVO UK Official Store (https://uk.urevo.com/)
Innovationen im Fokus: Mehr aus Fitness und Regeneration
Der Aktionskatalog umfasst die beliebtesten Produkte von UREVO, die Bewegung
nahtlos in den Alltag integrieren. Im Mittelpunkt des Sale stehen die Cyber-
Serie, die Foldi-Serie, die SpaceWalk-Serie und die Wellness-Serie. Die Recovery
Boots sind exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop erhältlich - zu einem
Sonderpreis über den gesamten Aktionszeitraum hinweg.
UREVO CyberPad for Office Smartes Walking Pad
(https://de.urevo.com/products/urevo-cyberpad-for-office-smart-treadmill)
Ideal für: Remote-Arbeitende, Freelancer und Nutzer von Stehschreibtischen
Produktmerkmale:
Das CyberPad bietet ein flüsterleises Under-Desk-Format mit 2,5 PS, sodass Sie
ganz nebenbei Schritte sammeln können, während Sie E-Mails beantworten oder an
virtuellen Meetings teilnehmen. Dank MegaLift-Technologie erreicht es eine
Steigung von 14 %, passt unter 90 % aller Schreibtische und synchronisiert sich
mit dem UREVO Wellness-Hub, um Ihre Geh-Fortschritte zu erfassen.
UREVO CyberPad for Home Smartes Walking Pad
(https://de.urevo.com/products/urevo-cyberpad-for-home-smart-treadmill)
Ideal für: Balance und Kalorienverbrennung zu Hause
Produktmerkmale:
Nicht jeder möchte ins einschüchternde Fitnessstudio gehen oder bei Regen
draußen laufen. Das CyberPad for Home bietet den Komfort eines flüsterleisen
Geräts mit einer um 35 % größeren Lauffläche für mehr Bewegungsfreiheit. Mit
einer maximalen Steigung von 14 % bringt es Sie richtig ins Schwitzen, und die
Hivetech-Stoßdämpfung reduziert die Kniebelastung um 30 % - ideal für alle, die
gerade erst einsteigen.
UREVO FoldiMix 5L Smartes Laufband (https://de.urevo.com/products/urevo-
foldimix-5l-smart-treadmill)
Ideal für: Flexibles Fitnesstraining und das Homeoffice
Produktmerkmale:
Wer zu Hause trainiert, möchte gelegentlich trotzdem ein Cross-Training-Gerät
nutzen. Mit dem FoldiMix 5L können Sie gehen, joggen oder laufen, ohne viel
Platz in Ihrem Wohnraum zu beanspruchen. Die beiden bürstenlosen Motoren liefern
bis zu 3,0 PS, und ein höhenverstellbarer Multifunktionstisch steht bereit,
falls Sie während des Trainings noch etwas nebenbei erledigen möchten. Das
Profi-Laufband bietet außerdem 9 automatische Steigungsstufen.
UREVO SpaceWalk 5L Smartes Walking Pad (https://de.urevo.com/products/urevo-
spacewalk-5l-smart-walking-pad)
Ideal für: kleinere Wohnungen
Produktmerkmale:
Nicht jeder hat genügend Platz für ein Heim-Fitnessstudio. Das SpaceWalk 5L ist
eine praktische Lösung, die sich problemlos in vielseitig genutzte Wohnräume und
kleinere Wohnungen einfügt. Mit der 8-Punkt-Silikon-Stoßdämpfung und schwebend
gelagerter Lauffläche schont es Ihre Gelenke - und über die UREVO App passen Sie
Ihr Training mit den Programmen World Tour, RhythmFit, HIIT und Competitive Mode
individuell an.
UREVO AI-Powered Wireless Recovery Boots (https://de.urevo.com/products/urevo-
ai-powered-wireless-recovery-boots)
Ideal für: Regeneration nach dem Training
Produktmerkmale:
UREVO geht noch einen Schritt weiter, damit auch Sportbegeisterte zu Hause ein
zuverlässiges Cooldown und eine echte Regenerationsmöglichkeit erhalten. Die
Recovery Boots setzen auf KI-gestützte Smart-Massage-Technologie mit 32
Regenerationsmodi, die für eine intensive, individuell abgestimmte
Muskelentspannung sorgen. Der Luftdruck fördert die Durchblutung und lindert
Muskelkater; die Boots passen sich bis zu 4 verschiedenen Beingrößen sowie
Körpergrößen von 160 cm bis 210 cm an. So wird Regeneration zu einem festen
Bestandteil der Wellness-Routine.
Smart Wellness für alle zugänglich machen
Während UREVO sein Smart-Wellness-Ökosystem weiter ausbaut, bleibt die Marke
ihrem Anspruch treu, Menschen den Zugang zu täglicher Fitness, Bewegung und
Regeneration zu erleichtern.
?Bei UREVO sind wir überzeugt, dass echtes Wohlbefinden für alle nahtlos,
intuitiv und nachhaltig sein sollte", sagt Anna Luo, CGO bei UREVO.?Unsere
Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Bewegung und Wohlbefinden durch
smarte, platzsparende Technologie in ihren Alltag zu integrieren. Indem wir
unsere größten Rabatte des Jahres 2026 zeitgleich bei Amazon und in unserem
offiziellen Online-Shop anbieten, machen wir es Verbrauchern so einfach und
erschwinglich wie nie, in einen aktiven Lebensstil zu investieren."
Die zeitlich begrenzten Angebote, exklusive Shop-Angebote und verfügbaren
Gratisprodukte gibt es während des Prime-Day-Zeitraums im regionalen UREVO
Amazon-Store zu entdecken - oder ab dem 12. Juni in der gesamten Kampagne im
offiziellen UREVO Online-Shop.
Über UREVO
UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich
Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und
digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven
Lebensstil unterstützen. Das Unternehmen baut ein vernetztes Wellness-Ökosystem
auf, das Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement, Regenerationsunterstützung und
Wellness-Tracking über intelligente, KI-gestützte Technologien miteinander
verbindet.
Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des
Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter
der American Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt
UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website
(https://de.urevo.com/).
Folgen Sie UREVO in den sozialen Medien:
* Instagram: @urevo_official (https://www.instagram.com/urevo_official/)
* YouTube: @UREVO_official (https://www.youtube.com/@UREVO.official)
* Facebook: @UREVO (https://www.facebook.com/UREVOofficial)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3102bda-eaad-4e6a-b6be-
a9d6f772fdde
Media Contact: Vincent Wang
E-Mail: marketing@urevo.comÂ°
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