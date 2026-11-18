^REDMOND, Wash., Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO (https://de.urevo.com/),

eine Marke für smarte Fitness- und Wellnessprodukte, hat seinen Black Friday

Sale 2026 vorgestellt. Die Rabattaktion läuft vom 19. bis zum 30. November. In

Deutschland sind die Angebote über den deutschen Amazon-Shop

(https://www.amazon.de/stores/page/137E3252-2156-4759-80CF-B6AA9D76980D) und die

offizielle EU-Website (https://eu.urevo.com/) von UREVO erhältlich.

Auch außerhalb Deutschlands ist die Aktion verfügbar: über die Amazon-Shops von

UREVO in den USA (https://www.amazon.com/urevo), Kanada

(https://www.amazon.ca/stores/UREVO/page/A517CFCC-FE24-4D32-A841-A7A9E4D7AE00),

Großbritannien (https://www.amazon.co.uk/stores/page/429E42A9-932A-4C64-B458-

B74FED5C53BE), Frankreich (https://www.amazon.fr/stores/page/5160D664-

08F8-494B-8325-659A0DCD4ED6) und Italien

(https://www.amazon.it/stores/page/BA965789-29CD-4C2A-A38E-FF8311FAF1C5) sowie

über die offiziellen UREVO-Websites in den USA (https://www.urevo.com/), Kanada

(https://ca.urevo.com/) und Großbritannien (https://uk.urevo.com/). Während des

Aktionszeitraums gibt es auf Amazon Rabatte von bis zu 41 % und auf ausgewählte

Produkte im offiziellen UREVO-Onlineshop sogar bis zu 51 %. Dabei sind

Ersparnisse von bis zu 400 US-Dollar möglich. Die Angebote bleiben über den

gesamten Aktionszeitraum einschließlich Black Friday und Cyber Monday

unverändert.

Ausgewählte smarte Wellness-Produkte für mehr Bewegung im Alltag

Mit den vorgestellten Produkten möchte UREVO mehr Bewegung in den Alltag

bringen. Ob beim Arbeiten am Schreibtisch oder beim Training zu Hause: Die

smarten Fitnessgeräte sollen es erleichtern, körperliche Aktivität in den

Tagesablauf zu integrieren.

UREVO CyberPad for Office Smart Walking Pad

(https://www.amazon.de/dp/B0FM4MG3CC?th=1): Mehr Bewegung am Schreibtisch

Für Berufstätige, die einen Großteil ihres Tages im Sitzen verbringen, bietet

das CyberPad for Office eine praktische Möglichkeit, sich auch während der

Arbeitszeit zu bewegen, ohne den Schreibtisch verlassen zu müssen. Dank seines

besonders flachen Designs passt das Walking Pad unter die meisten Schreibtische.

Mit einem Betriebsgeräusch von nur 35 dB arbeitet es zudem besonders leise,

sodass Telefonate und Kollegen in der unmittelbaren Umgebung möglichst wenig

gestört werden.

UREVO SpaceWalk 5L Smart Walking Pad (https://www.amazon.de/dp/B0GC63VS5T?th=1):

Abwechslungsreicheres Gehtraining zu Hause

Das SpaceWalk 5L sorgt für mehr Abwechslung beim täglichen Gehtraining in den

eigenen vier Wänden. Mit neun automatisch einstellbaren Steigungsstufen und

verschiedenen HIIT-Programmen ermöglicht es unterschiedliche

Trainingsintensitäten, vom entspannten Gehen bis hin zu anspruchsvolleren

Einheiten. Der UREVO Wellness Hub, die Weiterentwicklung der bisherigen UREVO-

App, bündelt Fitness- und Wellnessdaten und bietet darauf abgestimmte,

personalisierte Empfehlungen. In Verbindung mit smarten UREVO-Geräten

unterstützt er Nutzer dabei, ihre Aktivitäten besser im Blick zu behalten und

mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren.

UREVO FoldiMix 5L Smart Treadmill

(https://www.amazon.de/dp/B0GN8NDSWF?th=1&psc=1): Arbeiten und Trainieren an

einem Platz

Das FoldiMix 5L kombiniert ein Laufband mit einem höhenverstellbaren

Arbeitsplatz und schafft damit eine praktische Lösung für Homeoffice und

Fitnesstraining. Die automatisch einstellbare Steigung von bis zu 9 % ermöglicht

intensivere Geheinheiten. Gleichzeitig sorgt das 14-Punkt-Dämpfungssystem dafür,

dass die Belastung beim Joggen und Laufen abgefedert wird und das Training zu

Hause angenehmer ausfällt.

Die Black Friday Angebote sind über die oben verlinkten regionalen Amazon-Shops

und offiziellen UREVO-Websites verfügbar. Die Aktion läuft noch bis zum 30.

November.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89bb09b0-5687-41a2-bd07-

42c7361c9f8b/de

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