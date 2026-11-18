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18.11.2026 09:24:38
GNW-News: UREVO startet Black Friday Sale 2026 mit den größten Rabatten des Jahres
^REDMOND, Wash., Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO (https://de.urevo.com/),
eine Marke für smarte Fitness- und Wellnessprodukte, hat seinen Black Friday
Sale 2026 vorgestellt. Die Rabattaktion läuft vom 19. bis zum 30. November. In
Deutschland sind die Angebote über den deutschen Amazon-Shop
(https://www.amazon.de/stores/page/137E3252-2156-4759-80CF-B6AA9D76980D) und die
offizielle EU-Website (https://eu.urevo.com/) von UREVO erhältlich.
Auch außerhalb Deutschlands ist die Aktion verfügbar: über die Amazon-Shops von
UREVO in den USA (https://www.amazon.com/urevo), Kanada
(https://www.amazon.ca/stores/UREVO/page/A517CFCC-FE24-4D32-A841-A7A9E4D7AE00),
Großbritannien (https://www.amazon.co.uk/stores/page/429E42A9-932A-4C64-B458-
B74FED5C53BE), Frankreich (https://www.amazon.fr/stores/page/5160D664-
08F8-494B-8325-659A0DCD4ED6) und Italien
(https://www.amazon.it/stores/page/BA965789-29CD-4C2A-A38E-FF8311FAF1C5) sowie
über die offiziellen UREVO-Websites in den USA (https://www.urevo.com/), Kanada
(https://ca.urevo.com/) und Großbritannien (https://uk.urevo.com/). Während des
Aktionszeitraums gibt es auf Amazon Rabatte von bis zu 41 % und auf ausgewählte
Produkte im offiziellen UREVO-Onlineshop sogar bis zu 51 %. Dabei sind
Ersparnisse von bis zu 400 US-Dollar möglich. Die Angebote bleiben über den
gesamten Aktionszeitraum einschließlich Black Friday und Cyber Monday
unverändert.
Ausgewählte smarte Wellness-Produkte für mehr Bewegung im Alltag
Mit den vorgestellten Produkten möchte UREVO mehr Bewegung in den Alltag
bringen. Ob beim Arbeiten am Schreibtisch oder beim Training zu Hause: Die
smarten Fitnessgeräte sollen es erleichtern, körperliche Aktivität in den
Tagesablauf zu integrieren.
UREVO CyberPad for Office Smart Walking Pad
(https://www.amazon.de/dp/B0FM4MG3CC?th=1): Mehr Bewegung am Schreibtisch
Für Berufstätige, die einen Großteil ihres Tages im Sitzen verbringen, bietet
das CyberPad for Office eine praktische Möglichkeit, sich auch während der
Arbeitszeit zu bewegen, ohne den Schreibtisch verlassen zu müssen. Dank seines
besonders flachen Designs passt das Walking Pad unter die meisten Schreibtische.
Mit einem Betriebsgeräusch von nur 35 dB arbeitet es zudem besonders leise,
sodass Telefonate und Kollegen in der unmittelbaren Umgebung möglichst wenig
gestört werden.
UREVO SpaceWalk 5L Smart Walking Pad (https://www.amazon.de/dp/B0GC63VS5T?th=1):
Abwechslungsreicheres Gehtraining zu Hause
Das SpaceWalk 5L sorgt für mehr Abwechslung beim täglichen Gehtraining in den
eigenen vier Wänden. Mit neun automatisch einstellbaren Steigungsstufen und
verschiedenen HIIT-Programmen ermöglicht es unterschiedliche
Trainingsintensitäten, vom entspannten Gehen bis hin zu anspruchsvolleren
Einheiten. Der UREVO Wellness Hub, die Weiterentwicklung der bisherigen UREVO-
App, bündelt Fitness- und Wellnessdaten und bietet darauf abgestimmte,
personalisierte Empfehlungen. In Verbindung mit smarten UREVO-Geräten
unterstützt er Nutzer dabei, ihre Aktivitäten besser im Blick zu behalten und
mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren.
UREVO FoldiMix 5L Smart Treadmill
(https://www.amazon.de/dp/B0GN8NDSWF?th=1&psc=1): Arbeiten und Trainieren an
einem Platz
Das FoldiMix 5L kombiniert ein Laufband mit einem höhenverstellbaren
Arbeitsplatz und schafft damit eine praktische Lösung für Homeoffice und
Fitnesstraining. Die automatisch einstellbare Steigung von bis zu 9 % ermöglicht
intensivere Geheinheiten. Gleichzeitig sorgt das 14-Punkt-Dämpfungssystem dafür,
dass die Belastung beim Joggen und Laufen abgefedert wird und das Training zu
Hause angenehmer ausfällt.
Die Black Friday Angebote sind über die oben verlinkten regionalen Amazon-Shops
und offiziellen UREVO-Websites verfügbar. Die Aktion läuft noch bis zum 30.
November.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89bb09b0-5687-41a2-bd07-
42c7361c9f8b/de
Media Contact: marketing@urevo.com UREVO PR TeamÂ°
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