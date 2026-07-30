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30.07.2026 09:32:38
GNW-News: Urlaubsregion Wulong im Südwesten Chinas führt "Lifetime Travel Pass" ein
^CHONGQING, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Konferenz zur
Entwicklung des Kulturtourismus und des Langzeittourismus im Stadtbezirk Wulong
2026" wurde am Dienstag in der Stadt Chongqing im Westen Chinas eröffnet. Unter
dem Motto?Lebendiges Wulong, Lebensfreude pur" stellte der Bezirk Wulong in
Chongqing im Rahmen der Veranstaltung offiziell den neuen Lifetime Travel Pass
vor, der seinen Inhabern lebenslang unbegrenzten Zugang zu allen zentralen
Sehenswürdigkeiten der Region gewährt.
Der Pass, der als lebenslange Einladung an Reisende aus aller Welt konzipiert
ist, ist das Highlight der Konferenz.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem zwei bedeutende Tourismusallianzen
offiziell ins Leben gerufen und feierlich besiegelt.
Die?Allianz der berühmten Berge und landschaftlichen Wahrzeichen entlang des
30. nördlichen Breitengrads" vereint renommierte Natur- und Kulturlandschaften
entlang dieser geografischen Linie, darunter das Karst-Tourismusgebiet Wulong,
den Berg Emei, den Großen Buddha von Leshan, Huanglong, den Berg Siguniang,
Meishan, den Berg Jinfo, Zhangjiajie, den Berg Lushan, den Dujiangyan-Qingcheng-
Berg, den Berg Huangshan sowie weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten.
Eine zweite Allianz bringt Städte und Landkreise entlang des Einzugsgebiets des
Wujiang-Flusses zusammen, darunter Zunyi, Tongren, Bijie, den Stadtbezirk Wulong
sowie die Kreise Youyang und Pengshui.
Wulong liegt eingebettet zwischen den Gebirgszügen Wuling und Dalou im Südosten
von Chongqing und ist Teil des südlichen Karstplateaus und der Hügelzone Chinas.
Die Landschaft ist geprägt von Bergen und Flusstälern sowie zahlreichen Dolinen,
Spalten, Karsthöhlen und Schluchten.
Zu den fünf wichtigsten Tourismusattraktionen Wulongs zählen die Drei
Naturbrücken, der Feenberg, die Furong-Höhle, die Longshuixia-Spaltenschlucht
und der Furong-Fluss. Die hochgelegene Naturlandschaft und das ganzjährig
angenehme Klima bilden die ideale Grundlage für den wachsenden Langzeittourismus
der Region.
Seit 2025 hat Wulong in seinen fünf wichtigsten Landschaftsgebieten gezielte
kleinere Renovierungsarbeiten und umfassende Modernisierungsmaßnahmen
durchgeführt. Darüber hinaus wurden fünf Routen für Selbstfahrer und zehn
Höhenwanderwege eingerichtet, die Weltnaturerbestätten, ländliche Gemeinden und
Ziele für Bildungsreisen miteinander verbinden. Davon profitieren auch
zahlreiche tourismusnahe Branchen wie Hotellerie, Gastronomie, Verkehr und
Bildungstourismus.
Mit dem Ausbau seines touristischen Angebots konnte Wulong sowohl seine
Attraktivität auf dem chinesischen Markt als auch seine internationale
Bekanntheit deutlich steigern. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der internationalen
Besucher von 246.000 auf knapp 800.000 - ein Zuwachs von 216,2 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Während die Gäste zuvor aus gerade einmal zehn Ländern stammten,
waren es im vergangenen Jahr bereits 56 Nationen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden
bereits 578.000 internationale Besucher gezählt.
Chongqing treibt derzeit den Ausbau seiner Rolle als strategischer Knotenpunkt
der neuen Entwicklungsinitiative für Westchina sowie als integriertes
Binnenzentrum für die Öffnung des Landesinneren konsequent voran. Dank seiner
hervorragenden nationalen und internationalen Verkehrsanbindung bietet Wulong
Besuchern aus dem Ausland einen idealen Zugang, um Chinas einzigartige Berg- und
Flusslandschaften, die lokale Lebensweise und die Maßnahmen zum Naturschutz
kennenzulernen.
Wie ein hochrangiger Vertreter des Stadtbezirks Wulong erklärte, entsteht
derzeit ein ganzjährig nutzbares, flächendeckendes und vielseitiges
Tourismusangebot, das Wulong langfristig zu einem weltbekannten touristischen
Ziel machen soll.
Auch künftig werde Wulong Reisende aus aller Welt mit Offenheit willkommen
heißen und ihnen die Möglichkeit bieten, die eindrucksvolle Natur der Region und
die Lebensfreude der lokalen Bevölkerung hautnah zu erleben, so der Vertreter.
Quelle: The Wulong District 2026 Cultural Tourism and Residential Tourism
Development Conference
Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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