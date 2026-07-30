GNW-News: Urlaubsregion Wulong im Südwesten Chinas führt "Lifetime Travel Pass" ein

^CHONGQING, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Konferenz zur

Entwicklung des Kulturtourismus und des Langzeittourismus im Stadtbezirk Wulong

2026" wurde am Dienstag in der Stadt Chongqing im Westen Chinas eröffnet. Unter

dem Motto?Lebendiges Wulong, Lebensfreude pur" stellte der Bezirk Wulong in

Chongqing im Rahmen der Veranstaltung offiziell den neuen Lifetime Travel Pass

vor, der seinen Inhabern lebenslang unbegrenzten Zugang zu allen zentralen

Sehenswürdigkeiten der Region gewährt.

Der Pass, der als lebenslange Einladung an Reisende aus aller Welt konzipiert

ist, ist das Highlight der Konferenz.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem zwei bedeutende Tourismusallianzen

offiziell ins Leben gerufen und feierlich besiegelt.

Die?Allianz der berühmten Berge und landschaftlichen Wahrzeichen entlang des

30. nördlichen Breitengrads" vereint renommierte Natur- und Kulturlandschaften

entlang dieser geografischen Linie, darunter das Karst-Tourismusgebiet Wulong,

den Berg Emei, den Großen Buddha von Leshan, Huanglong, den Berg Siguniang,

Meishan, den Berg Jinfo, Zhangjiajie, den Berg Lushan, den Dujiangyan-Qingcheng-

Berg, den Berg Huangshan sowie weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten.

Eine zweite Allianz bringt Städte und Landkreise entlang des Einzugsgebiets des

Wujiang-Flusses zusammen, darunter Zunyi, Tongren, Bijie, den Stadtbezirk Wulong

sowie die Kreise Youyang und Pengshui.

Wulong liegt eingebettet zwischen den Gebirgszügen Wuling und Dalou im Südosten

von Chongqing und ist Teil des südlichen Karstplateaus und der Hügelzone Chinas.

Die Landschaft ist geprägt von Bergen und Flusstälern sowie zahlreichen Dolinen,

Spalten, Karsthöhlen und Schluchten.

Zu den fünf wichtigsten Tourismusattraktionen Wulongs zählen die Drei

Naturbrücken, der Feenberg, die Furong-Höhle, die Longshuixia-Spaltenschlucht

und der Furong-Fluss. Die hochgelegene Naturlandschaft und das ganzjährig

angenehme Klima bilden die ideale Grundlage für den wachsenden Langzeittourismus

der Region.

Seit 2025 hat Wulong in seinen fünf wichtigsten Landschaftsgebieten gezielte

kleinere Renovierungsarbeiten und umfassende Modernisierungsmaßnahmen

durchgeführt. Darüber hinaus wurden fünf Routen für Selbstfahrer und zehn

Höhenwanderwege eingerichtet, die Weltnaturerbestätten, ländliche Gemeinden und

Ziele für Bildungsreisen miteinander verbinden. Davon profitieren auch

zahlreiche tourismusnahe Branchen wie Hotellerie, Gastronomie, Verkehr und

Bildungstourismus.

Mit dem Ausbau seines touristischen Angebots konnte Wulong sowohl seine

Attraktivität auf dem chinesischen Markt als auch seine internationale

Bekanntheit deutlich steigern. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der internationalen

Besucher von 246.000 auf knapp 800.000 - ein Zuwachs von 216,2 Prozent gegenüber

dem Vorjahr. Während die Gäste zuvor aus gerade einmal zehn Ländern stammten,

waren es im vergangenen Jahr bereits 56 Nationen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden

bereits 578.000 internationale Besucher gezählt.

Chongqing treibt derzeit den Ausbau seiner Rolle als strategischer Knotenpunkt

der neuen Entwicklungsinitiative für Westchina sowie als integriertes

Binnenzentrum für die Öffnung des Landesinneren konsequent voran. Dank seiner

hervorragenden nationalen und internationalen Verkehrsanbindung bietet Wulong

Besuchern aus dem Ausland einen idealen Zugang, um Chinas einzigartige Berg- und

Flusslandschaften, die lokale Lebensweise und die Maßnahmen zum Naturschutz

kennenzulernen.

Wie ein hochrangiger Vertreter des Stadtbezirks Wulong erklärte, entsteht

derzeit ein ganzjährig nutzbares, flächendeckendes und vielseitiges

Tourismusangebot, das Wulong langfristig zu einem weltbekannten touristischen

Ziel machen soll.

Auch künftig werde Wulong Reisende aus aller Welt mit Offenheit willkommen

heißen und ihnen die Möglichkeit bieten, die eindrucksvolle Natur der Region und

die Lebensfreude der lokalen Bevölkerung hautnah zu erleben, so der Vertreter.

Quelle: The Wulong District 2026 Cultural Tourism and Residential Tourism

Development Conference

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°