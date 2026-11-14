GNW-News: USCIS hat den Antrag I-956F für das Projekt "JF49 - Horseshoe Bay Senior Living" von EB5 Capital in weniger als fünf Monaten genehmigt

^WASHINGTON, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital gab heute bekannt,

dass die US-Einwanderungsbehörde (USCIS) den Antrag I-956F für das Projekt?JF49

- Horseshoe Bay Senior Living" knapp fünf Monate nach Einreichung genehmigt hat.

Mit dieser Genehmigung hat EB5 Capital seit Inkrafttreten des?EB-5 Reform and

Integrity Act" von 2022 (RIA) bereits die 20. Genehmigung für das Formular I-

956F erhalten. Nachdem das Projekt genehmigt wurde, kann die USCIS nun den

individuellen Antrag jedes Investors (Formular I-526E) prüfen - dies ist der

nächste Schritt auf dem Weg zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in den

Vereinigten Staaten.

JF49 ist das zweite Seniorenwohnprojekt von EB5 Capital und dessen erstes

Projekt in Texas. Die vierstöckige Community der Klasse A befindet sich in einem

ländlichen Fördergebiet (TEA) in Horseshoe Bay in der Nähe von Austin und grenzt

direkt an das Horseshoe Bay Resort. Die Bauarbeiten begannen im 2. Quartal 2026

und verlaufen planmäßig; die Fertigstellung wird für das 2. Quartal 2029

erwartet. Die Community wird 180 Wohneinheiten umfassen, die sich auf drei

Versorgungsstufen verteilen: 114 Einheiten für selbstständiges Wohnen, 48

Einheiten für betreutes Wohnen und 18 Einheiten für die Demenzpflege. Den

Bewohnerinnen und Bewohnern steht eine Reihe von Annehmlichkeiten zur Verfügung,

die darauf ausgelegt sind, Komfort, Wohlbefinden und Gemeinschaft in jeder Phase

der Pflege zu fördern.

JF49 spiegelt zudem die internationale Reichweite des EB-5-Programms wider. Die

Investoren des Projekts stammen aus 13 Ländern, wobei die größten Gruppen aus

Indien, Kanada und China kommen; ihr Alter reicht von 18 bis 71 Jahren. Ihr

beruflicher Hintergrund reicht von der Selbstständigkeit über die

Technologiebranche und die Medizin bis hin zum Hochschulwesen.

?Hinter jedem Antrag steht eine Familie, die ihre Zukunft plant, und eine

Genehmigung innerhalb von weniger als fünf Monaten ist ein Beleg für die

sorgfältige Auswahl des Regionalzentrums und des Projekts", sagte Natalia

Pronina, Vizepräsidentin für Investor Relations bei EB5 Capital.?JF49 brachte

Investoren aus aller Welt zusammen, darunter auch unseren ersten Investor aus

Ungarn, womit nun das 81. Land in unserer Investorencommunity vertreten ist. Zu

sehen, wie sich Familien aus so vielen verschiedenen Ländern diesem Projekt

anschließen, erinnert uns daran, warum so viele das EB-5-Programm als Teil der

langfristigen Pläne ihrer Familie betrachten und warum wir stolz darauf sind,

unsere Investoren bei jedem Schritt zu unterstützen."

EB5 Capital hat von 60 Investoren 48 Millionen US-Dollar aufgebracht, um die

Gesamtkosten des Projekts in Höhe von 109,1 Millionen US-Dollar zu decken. Es

wird davon ausgegangen, dass das Projekt JF49 mehr als 770 Arbeitsplätze

schaffen wird, womit die von der USCIS geforderte Zahl von 600 überschritten

wird.

EB5 Capital bedankt sich bei seinem Sponsor, Falcon Senior Housing, seinem

operativen Partner, SilverPoint Senior Living, seinen Einwanderungsberatern

sowie seinem eigenen Team für die Zusammenarbeit bei der Einreichung des I-956F-

Antrags. Während die Bauarbeiten weiter voranschreiten, blickt EB5 Capital der

Fertigstellung des Projekts sowie der Entscheidung über die I-526E-Anträge der

einzelnen Investoren erwartungsvoll entgegen.

Über EB5 Capital

EB5 Capital bietet qualifizierten ausländischen Investoren Möglichkeiten, im

Rahmen des?United States Immigrant Investor Program" (EB-5 Visumprogramm) in

kommerzielle Immobilienprojekte zu investieren, mit denen Arbeitsplätze

geschaffen werden. EB5 Capital mit Hauptsitz in Washington, D.C., hat dank

seiner herausragenden Erfolgsbilanz und seiner führenden Stellung in der Branche

Investoren aus 81 Ländern überzeugt. Als einer der ältesten und aktivsten

Betreiber von Regionalzentren im Land hat das Unternehmen im Rahmen von 50 EB-5-

Projekten ausländisches Kapital in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar

eingeworben. Die Mittel unserer Investoren fallen vor der Verwendung in unseren

Projekten zu 100 % unter den Versicherungsschutz der Deposit Insurance

Corporation (FDIC). Weitere Informationen finden Sie unter www.eb5capital.com

(http://www.eb5capital.com/).

Kontakt:

Kyra Barackman

Manager, Marketing & Creative Design

marcomm@eb5capital.com (mailto:marcomm@eb5capital.com)

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