Vaisala O a Aktie
WKN: 897122 / ISIN: FI0009900682
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22.10.2026 10:04:38
GNW-News: Vaisala Viewlinc Cloud Suite unterstützt Innovationen im Bereich der Biowissenschaft - vom Labor bis hin zu regulierten Betriebsabläufen
^Vaisala, ein weltweit führender Anbieter von Messinstrumenten und
Messinformationen, stellt die Viewlinc Cloud Suite vor. Dabei handelt es sich um
eine cloudbasierte Umgebungsüberwachungslösung, die Organisationen dabei
unterstützt, von Anfang an eine professionelle Überwachung aufzubauen und diese
auf derselben Plattform weiterzuentwickeln, wenn sich ihre Anforderungen
verändern. Die Markteinführung wird durch Vaisala Care für Viewlinc ergänzt -
ein Produktlebenszyklus-Serviceangebot, das in ausgewählten Märkten verfügbar
ist.
Innovationen im Bereich der Biowissenschaft beginnen oft lange bevor
Organisationen groß angelegte oder regulierte Betriebsabläufe einrichten. Neue
Therapien, Diagnostika und Technologien können in einem einzelnen Labor oder
einer Forschungsumgebung ihren Anfang nehmen, aber die Erwartungen an
Umgebungssteuerung, Datenintegrität und Betriebszuverlässigkeit sind bereits
hoch. Mit fortschreitender Forschung und wachsendem Geschäftsbetrieb müssen
Organisationen steigende Anforderungen an Dokumentation, Auditbereitschaft und
Konformität bewältigen.
Professionelle Überwachung von Anfang an
Die Vaisala Viewlinc Cloud Suite
(https://www.vaisala.com/de/products/systems/indoor-monitoring-systems/viewlinc-
continuous-monitoring-system) wurde entwickelt, um Organisationen dabei zu
unterstützen, ihre Umgebungsüberwachung auf eine professionelle Grundlage zu
stellen.
Organisationen können sich auf ihre Betriebsabläufe konzentrieren, anstatt die
Überwachungsinfrastruktur zu warten, und behalten dabei jederzeit den Einblick
in kritische Bedingungen. Der cloudbasierte Dienst macht einen lokalen
Anwendungsserver überflüssig und reduziert den damit verbundenen IT-Aufwand.
Das Angebot umfasst:
* Die Viewlinc CS Professional Edition für industrielle und gewerbliche
Umgebungen, einschließlich Umgebungsüberwachung in Gesundheitseinrichtungen,
Logistik, Museen, Archiven und Forschungseinrichtungen sowie Anwendungen zur
Zustandsüberwachung für Energieinfrastruktur.
* Die Viewlinc CS GxP Edition für regulierte biowissenschaftliche Umgebungen,
einschließlich Pharmaindustrie, Gesundheitswesen und
Medizinprodukteherstellung.
Mit der GxP Edition werden Funktionen zur GxP-Konformität angeboten,
einschließlich kontinuierlicher Validierung und GxP-Dokumentation, während die
Professional Edition Anwendungen unterstützt, die eine zuverlässige Überwachung
erfordern, ohne die gleichen Konformitäts- und Validierungsanforderungen.
Organisationen können die Edition wählen, die am besten zu ihren betrieblichen,
überwachungsbezogenen und regulatorischen Anforderungen passt - einschließlich
der Frage, ob ihre Anwendung in einer GxP-regulierten Umgebung betrieben wird.
Von Labors zu regulierten Betriebsabläufen
Innovationen im Bereich der Biowissenschaft basieren auf vertrauenswürdigen
Daten und kontrollierten Umgebungen. Zuverlässige Überwachung ist daher während
des gesamten Innovationsprozesses entscheidend.
?Die nächste bahnbrechende Therapie, diagnostische Methode oder
biotechnologische Innovation kann in einem einzelnen Labor ihren Anfang nehmen.
Forschung, die heute in Labors, Start-ups und biowissenschaftlichen
Innovationszentren stattfindet, kann letztendlich zu Durchbrüchen führen, die
das Gesundheitswesen verändern und sogar Leben retten", sagt Jarno Mitjonen,
Manager, Software Products, Industrial Measurements, Vaisala.
?Diese Innovationen beruhen auf vertrauenswürdigen Daten, kontrollierten
Bedingungen und dem Vertrauen in die Umgebungen, in denen diese Arbeit
stattfindet. Ein einziger unerkannter Geräteausfall kann jahrelange Forschung
gefährden, die Markteinführung eines Produkts verzögern oder wertvolle
Materialien beeinträchtigen. Organisationen benötigen Überwachung, die kritische
Anlagen und Bedingungen von Anfang an schützt und je nach Weiterentwicklung der
Betriebsabläufe weiterhin unterstützt."
Sicherheit über die Software hinaus
Die Viewlinc Cloud Suite kombiniert bewährte Vaisala Messtechnologie mit einer
modernen cloudbasierten Benutzeroberfläche. Sie umfasst Messinstrumente,
Überwachungsdaten und Software in einer einzigen Überwachungslösung.
Neben der Viewlinc Cloud Suite führt Vaisala das neue Produktlebenszyklus-
Serviceangebot Vaisala Care für Viewlinc
(https://www.vaisala.com/de/services/vaisala-care/vaisala-care-viewlinc) ein.
Dieses ist darauf ausgelegt, Kunden während der gesamten Nutzungsdauer des
Überwachungssystems zu unterstützen.
Das Angebot umfasst zwei Servicestufen:
* Vaisala Care, ein strukturiertes Paket grundlegender Produktlebenszyklus-
Services
* Vaisala Care+, ein Premiumangebot mit angepasster Produktlebenszyklus-
Unterstützung
Zu den Services gehören fachkundige Unterstützung, Fernschulungen, geplante
Überprüfungen des Systemzustands und Garantieverlängerung.
Das Angebot stärkt die Benutzerkompetenz, verbessert die Auditbereitschaft und
bewahrt langfristig die Sicherheit der Überwachungssysteme der Kunden.
Vaisala Care für Viewlinc wird bis Ende 2026 zunächst in Nordamerika, Europa,
dem Nahen Osten und Afrika verfügbar sein.
Wichtige Fakten
Viewlinc Cloud Suite
* Cloudbasierte Umgebungsüberwachung
* Professional Edition und GxP Edition
* Echtzeitüberwachung, Alarmierung, Berichterstellung und Audit Trail
* Skalierbar von kleinen Installationen bis zu mehreren Standorten
* Sicherer Zugriff von Desktop- und Mobilgeräten aus
* Ab dem vierten Quartal 2026 weltweit, mit Ausnahme von China, erhältlich.
Vaisala Care für Viewlinc
* Produktlebenszyklus-Services für die Viewlinc Cloud Suite
* Support, Schulungen, Überprüfungen des Systemzustands und Garantiedeckung
* Verfügbar als Vaisala Care und Vaisala Care+
* Im vierten Quartal 2026 zunächst in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und
Afrika verfügbar
Weitere Presseinformationen
Miia Lahti
Communications Partner, Industrial Measurements, Vaisala
comms@vaisala.com
Vaisala ist ein global führender Anbieter von Messgeräten und Messinformationen
für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit Geräten und Daten aus,
um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die Energiewende voranzutreiben und
für die Sicherheit und das Wohlergehen von Menschen und Gesellschaften weltweit
zu sorgen. Mit über neunzig Jahren Innovation und Know-how beschäftigen wir ein
Team von nahezu 2500 Fachkräften, die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum
Schutz des Planeten zu ergreifen. Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq
Börse in Helsinki notiert.
www.vaisala.com (http://www.vaisala.com)
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