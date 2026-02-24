|
GNW-News: Validfor sammelt 1,2 Mio. USD ein, um die Zukunft der Validierung im Life Science-Sektor mit agentischer KI zu gestalten
^SAN FRANCISCO, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Validfor hat heute bekannt
gegeben, dass das Unternehmen 1,2 Mio. USD in einer von DOMiNO Ventures
geführten Pre-Seed-Runde erhalten hat. Zu den weiteren Beteiligten gehören
Curiosity VC sowie verschiedene Business Angels. Die Mittel werden dazu
verwendet, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die KI-gestützte
Compliance-Plattform des Unternehmens für führende Pharma-, Biotech- und
MedTech-Unternehmen auszubauen.
Validfor ist ein B2B-Startup, das mit einer KI-nativen, agentischen digitalen
Validierungsplattform die Life-Science-Compliance für Pharma-, Biotech- und
MedTech-Unternehmen grundlegend verändert. Das Unternehmen führt die Branche weg
von fragmentierten, dokumentenlastigen Validierungsprozessen hin zu autonomen,
auditfähigen Compliance-Systemen. Die KI-native Engine des Unternehmens
strukturiert regulatorische Dokumentationen, automatisiert Validierungsworkflows
und ermöglicht es Firmen, den gesamten Compliance-Lebenszyklus schneller und mit
höherer Präzision zu verwalten.
Anfang 2026 brachte Validfor seine agentische digitale Validierungsplattform
offiziell auf den Markt und positionierte sich als Anbieter KI-nativer
Validierungslösungen für Pharma- und Life-Science-Unternehmen. Die Plattform
ermöglicht eine strukturierte, auditfähige GxP-Validierung mit Go-Live-Zeiten
von nur vier Wochen - was eine signifikante Beschleunigung gegenüber
herkömmlichen Validierungszyklen darstellt, die üblicherweise mindestens vier
Monate in Anspruch nehmen. Durch die Verknüpfung von agentischer KI und
digitalen Validierungsworkflows definiert Validfor grundlegend neu, wie
regulierte Unternehmen Compliance, Audit-Vorbereitung und
Dokumentationsmanagement im globalen pharmazeutischen Sektor angehen.
Die pharmazeutische Compliance ist nach wie vor durch einen hohen manuellen
Aufwand und operative Komplexität geprägt; jährlich werden Milliarden von Dollar
für Validierungsaufgaben, Audit-Vorbereitungen und Altsysteme ausgegeben.
Validfor ersetzt diese veralteten Werkzeuge durch eine intelligente End-to-End-
Plattform, die routinemäßige Compliance-Aufgaben automatisiert und gleichzeitig
die menschliche Kontrolle bei kritischen Entscheidungen beibehält. Dieser Ansatz
reduziert die operative Belastung und hilft Unternehmen, den zunehmend
anspruchsvollen regulatorischen Standards gerecht zu werden.
?Bei Compliance geht es heute nicht mehr nur um Dokumentation, sondern um
Intelligenz", so Omer Cimen, Mitgründer und CEO von Validfor.?Angesichts stetig
steigender regulatorischer Hürden können künftig nur noch agentische,
datengesteuerte Systeme die Validierung im großen Stil bewältigen. Wir bauen das
digitale Fundament, auf dem die Pharma-Compliance der Zukunft steht. Diese
Mittel bringen unsere Mission voran, die Compliance weltweit zu modernisieren.
Durch die gezielte Verstärkung der Entwicklerteams will Validfor schon im
zweiten Quartal neue innovative Funktionen wie das 'Autonomous Testing'
integrieren."
DOMiNO Ventures und Curiosity VC sind fest davon überzeugt, dass Validfor den
Sektor der Validierungssoftware neu definieren wird.?Wir sehen hier ein Team,
das mit beeindruckender Konsequenz und Leidenschaft agiert. Deshalb unterstützen
wir gemeinsam mit Curiosity VC das internationale Wachstum von Validfor", sagte
Mustafa Kopuk von DOMiNO Ventures.
