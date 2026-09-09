GNW-News: Vbot erhält auf der IFA 2026 Bestellungen für mehr als 5.000 Vierbeiner-Roboter - weltweiter Absatz steigt auf über 13.000 Einheiten

^BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vbot hat auf der IFA 2026

Bestellungen für mehr als 5.000 vierbeinige Roboter erhalten. Möglich wurde dies

durch Kaufverträge mit 16 internationalen Partnern. Die Partnerschaften umfassen

wichtige europäische Märkte, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte

Königreich.

Die Vereinbarungen markieren einen wichtigen Meilenstein für die internationale

Expansion von Vbot SuperDog, dem unter dem Spitznamen?Bubble" bekannten

Roboterhund für den Consumer-Markt, der robotische Intelligenz ganz

selbstverständlich in den Alltag bringen soll. Während der IFA stieß das Produkt

bei Distributoren, Fachmedien und Verbrauchern auf großes Interesse. Besucher

konnten sich selbst ein Bild von den autonomen Funktionen machen und erleben,

wie der Vbot SuperDog Menschen selbstständig folgt, Hindernissen ausweicht und

Lasten transportiert.

Vbot Babo feiert auf der IFA 2026 seine Europapremiere

Während viele Robotikprodukte bislang vor allem in inszenierten Demonstrationen

zu sehen sind, wird Vbot SuperDog bereits in Serie produziert und ist als

Consumer-Produkt erhältlich. Der Roboter folgt seinem Besitzer selbstständig und

ohne Fernsteuerung und kann sich auch in belebten Umgebungen sicher zwischen

Menschen und Hindernissen bewegen. LiDAR und Ultra-Wideband-Technologie (UWB)

ermöglichen die autonome Navigation und präzise Positionsbestimmung. Für den

täglichen Einsatz sind weder Programmierkenntnisse noch eine aufwendige

Einrichtung erforderlich.

Dank einer maximalen Nutzlast von 12 kg und einer erweiterbaren Rückwand kann

Vbot SuperDog Einkäufe, Outdoor-Ausrüstung und andere persönliche Gegenstände

transportieren. Auch einen kleinen Campingwagen kann der Roboter ziehen. Mit

einer Action-Kamera lässt sich Vbot SuperDog zudem als mobiler Kameramann

einsetzen: Er kann seinem Besitzer beim Spazierengehen, Sporttreiben oder bei

Outdoor-Aktivitäten selbstständig folgen und dabei Aufnahmen machen.

Bereits auf der CES Anfang dieses Jahres hatte das Produkt für Aufmerksamkeit

gesorgt. Seitdem hat es sich in China zu einem der erfolgreichsten Consumer-

Robotikprodukte entwickelt. Nach dem Start der Vorbestellungen im Dezember 2025

verzeichnete Vbot 6.540 Bestellungen im Wert von knapp 100 Millionen RMB - rund

15 Millionen US-Dollar. Auf JD.com, einer der führenden E-Commerce-Plattformen

Chinas, steht Vbot SuperDog derzeit an erster Stelle in der Kategorie der

Consumer-Roboterhunde.

Die anhaltend starke Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt sowie die Expansion

nach Europa und in weitere internationale Märkte sorgen für weiteres Wachstum.

Zum 8. September 2026 wurden weltweit insgesamt mehr als 13.000 Vierbeiner-

Roboter von Vbot in 15 Ländern und Regionen verkauft. Gemessen am kumulierten

Absatz ist Vbot SuperDog damit inzwischen der meistverkaufte Consumer-

Roboterhund der Welt.

Auch die Resonanz auf der IFA unterstreicht die wachsende Nachfrage in Europa

nach Robotern, die im Alltag einen konkreten praktischen Nutzen bieten. Da

Consumer-Roboter zunehmend über lokale Handels- und Vertriebsnetze erhältlich

und für Verbraucher unmittelbar erlebbar werden, dürften Produkte, die

Persönlichkeit, autonome Fähigkeiten und einen konkreten Nutzen im Alltag

miteinander verbinden, künftig in immer mehr Haushalten zu finden sein.

Über Vbot

Vbot ist die Consumer-Robotik-Marke von Vita Dynamics, einem Unternehmen für

verkörperte Intelligenz, das intelligente Robotikprodukte für den Einsatz im

Alltag entwickelt. Die Produkte von Vbot verbinden autonome Mobilität,

multimodale Interaktion und praktischen Nutzen und zeigen, wie Roboter zu

hilfreichen Begleitern im täglichen Leben werden können.

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Medienkontakt:

Guitao Huang,

Global Head of Marketing, Vbot

E-Mail: brand@vbot.cnÂ°