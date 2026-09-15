GNW-News: Veea Inc. und NovaGen geben mögliche Fusion zum Start einer globalen Gesundheitsplattform auf Basis von Edge-KI bekannt

^NEW YORK und AMSTERDAM, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veea Inc. (NASDAQ:

VEEA), ein Anbieter von KI-gestützter, cybersicherer Edge-Infrastruktur, und die

NovaGen Group B.V., ein Unternehmen im Bereich personalisierter regenerativer

Medizin und Langlebigkeit, haben heute bekanntgegeben, dass sie eine

Grundsatzvereinbarung über einen Zusammenschluss unterzeichnet haben und die

Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den

Unternehmenszusammenschluss innerhalb der kommenden Wochen anstreben. Im

Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss haben die Parteien zudem eine

Vereinbarung zur Gründung von NovaGen Health Networks bekannt gegeben: einer

vernetzten Gesundheitsplattform, die die Kompetenzen von Veea in den Bereichen

Edge-Computing, Konnektivität und Cybersicherheit mit der Wissenschaft im

Bereich der zellulären Reprogrammierung sowie den klinischen Dienstleistungen

von NovaGen vereint. Die ersten Einsätze werden im vierten Quartal 2026 in den

NovaGen-Kliniken und den Partnerkrankenhäusern beginnen.

Die auf VeeaONE basierende Plattform verknüpft Krankenakten, Daten von Wearables

und Sensoren sowie biologische Messwerte zu einem vom Patienten selbst

verwalteten, langfristigen Gesundheitsprofil. Lokale Rechenprozesse unterstützen

agentenbasierte KI-Anwendungen in unmittelbarer Nähe zum Patienten, wobei der

Zugriff auf personenbezogene Daten durch vom Patienten festgelegte

Berechtigungen geregelt wird. Die Einführung beginnt mit vernetzten

Gesundheitsdiensten und wird auf ärztlich überwachte Diagnostik- und

Therapiepfade ausgeweitet, sobald die klinische Validierung und die

entsprechenden behördlichen Genehmigungen dies zulassen.

GeoNova Capital hat als Eckpfeiler-Investor eine Absichtserklärung

unterzeichnet, wonach das Unternehmen eine Anfangsinvestition in Höhe von 10

Millionen US-Dollar in das fusionierte Unternehmen tätigen wird. Veea wird

weiter wachsen und seine bestehenden Kunden, Partner und Märkte weiterhin

bedienen. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass der Wert des fusionierten

Unternehmens auf der Grundlage ihrer internen Prognosen und einer unabhängigen

Bewertung, die unter Verwendung dieser internen Prognosen erstellt wurde, bei

rund 750 Millionen US-Dollar liegt.

Der Unternehmenszusammenschluss zwischen Veea und NovaGen sowie die Beteiligung

von GeoNova Capital stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Aushandlung und

Unterzeichnung der endgültigen Vertragsunterlagen sowie der Erfüllung bestimmter

Bedingungen für den Abschluss durch die Parteien.

Die Unternehmen planen, NovaGen Health Networks in zwei Phasen einzuführen.

Phase 1 - Menschen, Daten und Gesundheitsversorgung vernetzen (4. Quartal 2026)

NovaGen Health Networks wird eine private Gesundheitsplattform für

Privathaushalte bereitstellen, die einen digitalen Zwilling für jedes

Familienmitglied sowie eine vom Patienten verwaltete Gesundheitsakte umfasst, in

der Gesundheitsdaten, Telemetriedaten von Wearables und langfristige biologische

Messwerte integriert werden. Die auf VeeaONE basierende Plattform verarbeitet

sensible Daten lokal und unterstützt KI-basierte Gesundheitsbegleiter,

Medikamentenerinnerungen sowie die Weitergabe von Daten an

Gesundheitsdienstleister mit Zustimmung des Patienten. Zu den Plänen gehören die

Einlagerung eigener Zellen sowie die Teilnahme an genehmigten

Forschungsprojekten, vorbehaltlich der geltenden behördlichen Vorschriften.

Phase 2 - Von Fachärzten überwachte Diagnose- und Therapiepfade

Sobald die klinische Validierung und die behördlichen Genehmigungen dies

zulassen, wird das Netzwerk digitale Zwillinge und medizinische Unterlagen mit

zellulären Daten aus der kleinen Hautbiopsie kombinieren, die zur Einleitung des

ARC-Prometheus-Prozesses verwendet wurde. Diese Biopsie liefert dem Patienten

eigene Fibroblasten für die zelluläre Reprogrammierung, Verjüngung, Zellbanking

und mögliche zukünftige autologe Therapien. Die Telomerlänge, das DNA-

Methylierungsalter sowie weitere Biomarker werden untersucht, um die Beurteilung

von Therapie-Kandidaten durch den behandelnden Arzt sowie die Überwachung der

Behandlung zu unterstützen. Validierte KI-Tools werden die von Fachärzten

geprüften Entscheidungen sowie die Überweisungen an zugelassene

Behandlungszentren unterstützen.

?NovaGen ist eine Plattform für regenerative Medizin mit einer firmeneigenen

Technologie für autologe, verjüngte Fibroblasten-Stammzellen und einem

wachsenden Netzwerk angeschlossener Kliniken. Diese Vereinbarung mit Veea

ermöglicht es uns, Menschen bereits lange bevor sie eine Klinik betreten zu

erreichen", so Diederik van der Reijt, CEO der NovaGen Group.?NovaGen Health

Networks schafft einen Weg, um potenzielle Kandidaten für unsere Therapien zu

identifizieren und zu bewerten, sodass diese Beziehung früher beginnen und sich

über die Beurteilung, Behandlung und Nachsorge hinweg fortsetzen kann,

einschließlich der Erstellung eines individuellen digitalen Zwillings für jeden

Patienten."

?NovaGen Health Networks demonstriert die Leistungsfähigkeit von KI am

Netzwerkrand, indem es die Kompetenzen von Veea in den Bereichen Konnektivität,

Rechenleistung, Cybersicherheit, Speicher und KI in einem globalen Netzwerk

vereint. So wird Intelligenz genau dort bereitgestellt, wo die Versorgung

stattfindet, während die Menschen gleichzeitig weitaus mehr Kontrolle über ihre

persönlichsten Daten erhalten", erklärte Allen Salmasi, Vorstandsvorsitzender

und Geschäftsführer von Veea.

Datensouveränität und Datenschutz

Die Privatsphäre der Patienten und die Datensouveränität stehen im Mittelpunkt

der Konzeption des Netzwerks. Gesundheitsdaten bleiben an der Quelle und

außerhalb der Blockchain verschlüsselt; im Blockchain-Ledger werden lediglich

Berechtigungen, Dokumenten-Fingerabdrücke und Zugriffsereignisse erfasst. Die

Patienten erteilen bestimmten Empfängern die Erlaubnis zum Zugriff auf bestimmte

Kategorien von Informationen für einen bestimmten Zeitraum und können diese

Erlaubnis jederzeit widerrufen. Cloud-Dienste nutzen pseudonyme digitale

Zwillinge, wobei die Re-Identifizierung durch geschützte Schlüssel und eine

autorisierte Einwilligung gesteuert wird. Die Cybersicherheitsarchitektur von

Veea, die Zero-Trust-Netzwerkzugang, Netzwerk-Slicing, Mikrosegmentierung und

KI-gestützte Anomalieerkennung umfasst, schützt das Netzwerk durchgängig.

?Die Zusage von GeoNova in Höhe von 10 Millionen US-Dollar spiegelt unsere

Überzeugung hinsichtlich der Strategie von NovaGen und des Ausmaßes der sich

bietenden Chancen wider. Als Unternehmensberater und Cornerstone-Investor ist es

unsere Aufgabe, NovaGen auf seinem Weg an die US-Börsen mit institutionellem

Kapital, Kapitalmarktdisziplin und strategischer Umsetzung zu unterstützen", so

Robert Hamilton, Managing Partner im Bereich Kapitalmärkte bei GeoNova Capital.

Über Veea

Veea Inc. (NASDAQ: VEEA) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-Lösungen

und -Infrastruktur. Das 2014 gegründete Unternehmen Veea mit Hauptsitz in New

York City ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistern und Organisationen des

öffentlichen Sektors, KI-gestützte Anwendungen am Edge einzusetzen. Die VeeaONE-

Plattform vereint Konnektivität, Rechenleistung, Cybersicherheit und Speicherung

in einer einheitlichen hyperkonvergenten Netzwerklösung - vom Edge bis zur

Cloud. Veea hält mehr als 123 Patente in verwandten Technologiebereichen und

wurde von Gartner für seine Innovationen im Bereich Edge-Computing

ausgezeichnet. www.veea.com

Über die NovaGen Group

Die NovaGen Group hat eine personalisierte Plattform für regenerative Medizin

und Langlebigkeit entwickelt, die die ARC Prometheus-Technologie zur zellulären

Reprogrammierung und Verjüngung, biologische Untersuchungen, Zellbanking,

klinische Dienstleistungen und digitale Gesundheit miteinander verbindet. Die

Strategie des Unternehmens verbindet Forschung und klinische Entwicklung mit

einem wachsenden Netzwerk aus Pflegeeinrichtungen und Partnern, um

individuellere Ansätze in den Bereichen Gesundheit und Altern zu fördern.

www.novagengroup.com

Über GeoNova Capital

GeoNova Capital ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges

Investment- und Kapitalmarktunternehmen, dessen Schwerpunkt auf

ereignisorientierten Investitionen, strukturierten Finanzierungen,

Sondersituationen und Transaktionen an den öffentlichen Märkten liegt. GeoNova

unterstützt NovaGen als Unternehmensberater und als Cornerstone-

Institutsinvestor.

Medienkontakte

Thomas Latiolais - thomas.latiolais@veea.com

Karen Brink - karen@novagengroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-

amerikanischen?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen in der Regel Prognosen zu künftigen

Umsätzen, Gewinnen, Strategien und operativem Wachstum. Diese Aussagen basieren

auf aktuellen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Prognosen abweichen. Zu

den Faktoren, die dazu beitragen können, gehören unter anderem Marktbedingungen,

wirtschaftliche Veränderungen und betriebliche Herausforderungen. Zu den

betrieblichen Faktoren, die zu Abweichungen bei den Ergebnissen führen könnten,

zählen die Fähigkeit von Veea, ausreichende finanzielle Ressourcen

aufrechtzuerhalten, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, Marktakzeptanz zu

erlangen und sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie?voraussehen",?glauben",

?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?planen",?potenziell",

?prognostizieren",?wird" und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Veea lehnt

jegliche Verpflichtung ab, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren.

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