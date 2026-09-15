Veea Aktie
WKN DE: A40A8W / ISIN: US6934891226
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15.09.2026 17:49:38
GNW-News: Veea Inc. und NovaGen geben mögliche Fusion zum Start einer globalen Gesundheitsplattform auf Basis von Edge-KI bekannt
^NEW YORK und AMSTERDAM, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veea Inc. (NASDAQ:
VEEA), ein Anbieter von KI-gestützter, cybersicherer Edge-Infrastruktur, und die
NovaGen Group B.V., ein Unternehmen im Bereich personalisierter regenerativer
Medizin und Langlebigkeit, haben heute bekanntgegeben, dass sie eine
Grundsatzvereinbarung über einen Zusammenschluss unterzeichnet haben und die
Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den
Unternehmenszusammenschluss innerhalb der kommenden Wochen anstreben. Im
Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss haben die Parteien zudem eine
Vereinbarung zur Gründung von NovaGen Health Networks bekannt gegeben: einer
vernetzten Gesundheitsplattform, die die Kompetenzen von Veea in den Bereichen
Edge-Computing, Konnektivität und Cybersicherheit mit der Wissenschaft im
Bereich der zellulären Reprogrammierung sowie den klinischen Dienstleistungen
von NovaGen vereint. Die ersten Einsätze werden im vierten Quartal 2026 in den
NovaGen-Kliniken und den Partnerkrankenhäusern beginnen.
Die auf VeeaONE basierende Plattform verknüpft Krankenakten, Daten von Wearables
und Sensoren sowie biologische Messwerte zu einem vom Patienten selbst
verwalteten, langfristigen Gesundheitsprofil. Lokale Rechenprozesse unterstützen
agentenbasierte KI-Anwendungen in unmittelbarer Nähe zum Patienten, wobei der
Zugriff auf personenbezogene Daten durch vom Patienten festgelegte
Berechtigungen geregelt wird. Die Einführung beginnt mit vernetzten
Gesundheitsdiensten und wird auf ärztlich überwachte Diagnostik- und
Therapiepfade ausgeweitet, sobald die klinische Validierung und die
entsprechenden behördlichen Genehmigungen dies zulassen.
GeoNova Capital hat als Eckpfeiler-Investor eine Absichtserklärung
unterzeichnet, wonach das Unternehmen eine Anfangsinvestition in Höhe von 10
Millionen US-Dollar in das fusionierte Unternehmen tätigen wird. Veea wird
weiter wachsen und seine bestehenden Kunden, Partner und Märkte weiterhin
bedienen. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass der Wert des fusionierten
Unternehmens auf der Grundlage ihrer internen Prognosen und einer unabhängigen
Bewertung, die unter Verwendung dieser internen Prognosen erstellt wurde, bei
rund 750 Millionen US-Dollar liegt.
Der Unternehmenszusammenschluss zwischen Veea und NovaGen sowie die Beteiligung
von GeoNova Capital stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Aushandlung und
Unterzeichnung der endgültigen Vertragsunterlagen sowie der Erfüllung bestimmter
Bedingungen für den Abschluss durch die Parteien.
Die Unternehmen planen, NovaGen Health Networks in zwei Phasen einzuführen.
Phase 1 - Menschen, Daten und Gesundheitsversorgung vernetzen (4. Quartal 2026)
NovaGen Health Networks wird eine private Gesundheitsplattform für
Privathaushalte bereitstellen, die einen digitalen Zwilling für jedes
Familienmitglied sowie eine vom Patienten verwaltete Gesundheitsakte umfasst, in
der Gesundheitsdaten, Telemetriedaten von Wearables und langfristige biologische
Messwerte integriert werden. Die auf VeeaONE basierende Plattform verarbeitet
sensible Daten lokal und unterstützt KI-basierte Gesundheitsbegleiter,
Medikamentenerinnerungen sowie die Weitergabe von Daten an
Gesundheitsdienstleister mit Zustimmung des Patienten. Zu den Plänen gehören die
Einlagerung eigener Zellen sowie die Teilnahme an genehmigten
Forschungsprojekten, vorbehaltlich der geltenden behördlichen Vorschriften.
Phase 2 - Von Fachärzten überwachte Diagnose- und Therapiepfade
Sobald die klinische Validierung und die behördlichen Genehmigungen dies
zulassen, wird das Netzwerk digitale Zwillinge und medizinische Unterlagen mit
zellulären Daten aus der kleinen Hautbiopsie kombinieren, die zur Einleitung des
ARC-Prometheus-Prozesses verwendet wurde. Diese Biopsie liefert dem Patienten
eigene Fibroblasten für die zelluläre Reprogrammierung, Verjüngung, Zellbanking
und mögliche zukünftige autologe Therapien. Die Telomerlänge, das DNA-
Methylierungsalter sowie weitere Biomarker werden untersucht, um die Beurteilung
von Therapie-Kandidaten durch den behandelnden Arzt sowie die Überwachung der
Behandlung zu unterstützen. Validierte KI-Tools werden die von Fachärzten
geprüften Entscheidungen sowie die Überweisungen an zugelassene
Behandlungszentren unterstützen.
?NovaGen ist eine Plattform für regenerative Medizin mit einer firmeneigenen
Technologie für autologe, verjüngte Fibroblasten-Stammzellen und einem
wachsenden Netzwerk angeschlossener Kliniken. Diese Vereinbarung mit Veea
ermöglicht es uns, Menschen bereits lange bevor sie eine Klinik betreten zu
erreichen", so Diederik van der Reijt, CEO der NovaGen Group.?NovaGen Health
Networks schafft einen Weg, um potenzielle Kandidaten für unsere Therapien zu
identifizieren und zu bewerten, sodass diese Beziehung früher beginnen und sich
über die Beurteilung, Behandlung und Nachsorge hinweg fortsetzen kann,
einschließlich der Erstellung eines individuellen digitalen Zwillings für jeden
Patienten."
?NovaGen Health Networks demonstriert die Leistungsfähigkeit von KI am
Netzwerkrand, indem es die Kompetenzen von Veea in den Bereichen Konnektivität,
Rechenleistung, Cybersicherheit, Speicher und KI in einem globalen Netzwerk
vereint. So wird Intelligenz genau dort bereitgestellt, wo die Versorgung
stattfindet, während die Menschen gleichzeitig weitaus mehr Kontrolle über ihre
persönlichsten Daten erhalten", erklärte Allen Salmasi, Vorstandsvorsitzender
und Geschäftsführer von Veea.
Datensouveränität und Datenschutz
Die Privatsphäre der Patienten und die Datensouveränität stehen im Mittelpunkt
der Konzeption des Netzwerks. Gesundheitsdaten bleiben an der Quelle und
außerhalb der Blockchain verschlüsselt; im Blockchain-Ledger werden lediglich
Berechtigungen, Dokumenten-Fingerabdrücke und Zugriffsereignisse erfasst. Die
Patienten erteilen bestimmten Empfängern die Erlaubnis zum Zugriff auf bestimmte
Kategorien von Informationen für einen bestimmten Zeitraum und können diese
Erlaubnis jederzeit widerrufen. Cloud-Dienste nutzen pseudonyme digitale
Zwillinge, wobei die Re-Identifizierung durch geschützte Schlüssel und eine
autorisierte Einwilligung gesteuert wird. Die Cybersicherheitsarchitektur von
Veea, die Zero-Trust-Netzwerkzugang, Netzwerk-Slicing, Mikrosegmentierung und
KI-gestützte Anomalieerkennung umfasst, schützt das Netzwerk durchgängig.
?Die Zusage von GeoNova in Höhe von 10 Millionen US-Dollar spiegelt unsere
Überzeugung hinsichtlich der Strategie von NovaGen und des Ausmaßes der sich
bietenden Chancen wider. Als Unternehmensberater und Cornerstone-Investor ist es
unsere Aufgabe, NovaGen auf seinem Weg an die US-Börsen mit institutionellem
Kapital, Kapitalmarktdisziplin und strategischer Umsetzung zu unterstützen", so
Robert Hamilton, Managing Partner im Bereich Kapitalmärkte bei GeoNova Capital.
Über Veea
Veea Inc. (NASDAQ: VEEA) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-Lösungen
und -Infrastruktur. Das 2014 gegründete Unternehmen Veea mit Hauptsitz in New
York City ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistern und Organisationen des
öffentlichen Sektors, KI-gestützte Anwendungen am Edge einzusetzen. Die VeeaONE-
Plattform vereint Konnektivität, Rechenleistung, Cybersicherheit und Speicherung
in einer einheitlichen hyperkonvergenten Netzwerklösung - vom Edge bis zur
Cloud. Veea hält mehr als 123 Patente in verwandten Technologiebereichen und
wurde von Gartner für seine Innovationen im Bereich Edge-Computing
ausgezeichnet. www.veea.com
Über die NovaGen Group
Die NovaGen Group hat eine personalisierte Plattform für regenerative Medizin
und Langlebigkeit entwickelt, die die ARC Prometheus-Technologie zur zellulären
Reprogrammierung und Verjüngung, biologische Untersuchungen, Zellbanking,
klinische Dienstleistungen und digitale Gesundheit miteinander verbindet. Die
Strategie des Unternehmens verbindet Forschung und klinische Entwicklung mit
einem wachsenden Netzwerk aus Pflegeeinrichtungen und Partnern, um
individuellere Ansätze in den Bereichen Gesundheit und Altern zu fördern.
www.novagengroup.com
Über GeoNova Capital
GeoNova Capital ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges
Investment- und Kapitalmarktunternehmen, dessen Schwerpunkt auf
ereignisorientierten Investitionen, strukturierten Finanzierungen,
Sondersituationen und Transaktionen an den öffentlichen Märkten liegt. GeoNova
unterstützt NovaGen als Unternehmensberater und als Cornerstone-
Institutsinvestor.
Medienkontakte
Thomas Latiolais - thomas.latiolais@veea.com
Karen Brink - karen@novagengroup.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-
amerikanischen?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen in der Regel Prognosen zu künftigen
Umsätzen, Gewinnen, Strategien und operativem Wachstum. Diese Aussagen basieren
auf aktuellen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Prognosen abweichen. Zu
den Faktoren, die dazu beitragen können, gehören unter anderem Marktbedingungen,
wirtschaftliche Veränderungen und betriebliche Herausforderungen. Zu den
betrieblichen Faktoren, die zu Abweichungen bei den Ergebnissen führen könnten,
zählen die Fähigkeit von Veea, ausreichende finanzielle Ressourcen
aufrechtzuerhalten, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, Marktakzeptanz zu
erlangen und sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Zukunftsgerichtete
Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie?voraussehen",?glauben",
?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?planen",?potenziell",
?prognostizieren",?wird" und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Veea lehnt
jegliche Verpflichtung ab, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren.
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