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WKN DE: A2P93F / ISIN: US92538J1060
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27.10.2026 08:04:39
GNW-News: Vertex stellt Vertex SolT vor - eine vernetzte, KI-gestützte Lösung für Steuer- und Compliance-Prozesse
^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.
(https://www.vertexinc.com/company/about-us) (NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das
?Unternehmen"), der weltweit tätige Anbieter von Decision-to-Defense(TM)-Lösungen
für indirekte Steuern und Compliance, hat heute Vertex S?l(TM) vorgestellt, eine
vernetzte Compliance-Lösung, die Informationen, Arbeitsabläufe, Entscheidungen
und Nachweise über den gesamten Steuerlebenszyklus hinweg zusammenführt.
Transaktionen bilden die Grundlage des Handels. Vertex S?l verknüpft Steuer- und
Compliance-Aspekte mit jeder einzelnen Transaktion - von der Ermittlung über die
elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung bis hin zur Verteidigung
bei Steuerprüfungen - und schafft so eine durchgängige, nachvollziehbare
Dokumentation.
Dadurch können Steuerteams potenzielle Probleme früher erkennen und deren
Auswirkungen einschätzen. Gleichzeitig behalten sie die Kontrolle über die
weiteren Schritte. Der Name leitet sich von?s?l" ab, dem lateinischen Wort für
Sonne. Die Lösung bietet nicht nur vollständige Transparenz über KI-Workflows im
Bereich der indirekten Steuern und der Compliance, sondern fungiert auch als
zentrale Steuerungsplattform, über die Fachkräfte sämtliche Prozesse
kontrollieren können - von der Steuerfindung bis zur Verteidigung bei
Steuerprüfungen.
Vertex S?l verbindet die Vertex-Lösungen, denen heute mehr als 60 % der
Fortune-500-Unternehmen vertrauen, von der ersten steuerlichen Entscheidung bis
hin zur Steuerprüfung. Vertex Intelligence(TM) bildet die Grundlage für die KI-
Funktionen von Vertex S?l und bietet bewährtes Steuerfachwissen, globale
Informationen zu regulatorischen Rahmenbedingungen, Erläuterungen und
Empfehlungen. So erhalten Steuerexpertinnen und Steuerexperten die notwendigen
Nachweise, um Entscheidungen und Ergebnisse fundiert zu begründen.
?Steuerfachleute haben bislang einen Großteil der Arbeit rund um steuerliche
Entscheidungen selbst übernommen - Recherche, Abgleich, Dokumentation und
Verteidigung", sagte Bala Chandran, Chief Product and Technology Officer bei
Vertex.?Vertex S?l ändert das. Die Lösung setzt bei der steuerlichen
Entscheidung im Rahmen einer Transaktion an und führt diese in einem Datensatz
fort. Im Mittelpunkt steht eine KI, die steuerbar, nachvollziehbar und
vertretbar ist, sodass Steuerfachleute das Ergebnis selbst steuern können,
anstatt sich manuell mit den Prozessen beschäftigen zu müssen.."
Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu bewerten,
inwieweit man KI in den Bereichen Steuern und Compliance vertrauen sollte. In
einer von Vertex in Auftrag gegebenen Umfrage unter 402 Entscheidungsträgern im
Bereich Steuer- und Compliance-Software in Deutschland und den USA, die von der
Emerald Research Group durchgeführt wurde, gaben 81 % der Befragten an, dass sie
den Einsatz von KI im Compliance-Bereich nur dann akzeptieren würden, wenn sie
vollständigen Einblick in die Entscheidungsfindung hätten und jede Maßnahme
jederzeit außer Kraft setzen oder rückgängig machen könnten.
Vertex S?l ist so konzipiert, dass es abgestufte Vertrauensniveaus unterstützt,
sodass Steuerteams festlegen können, wann die KI eine Vorgehensweise empfiehlt,
bei der Arbeit unterstützt oder innerhalb vorgegebener Kontrollmechanismen
eigenständig handelt. Auf jeder Ebene behalten die Teams den Überblick darüber,
wie Entscheidungen getroffen werden, und haben die Möglichkeit, Maßnahmen zu
überprüfen, außer Kraft zu setzen oder rückgängig zu machen.
?Vertrauen war schon immer ein grundlegender Faktor im Steuer- und Compliance-
Bereich, und durch KI steht nun noch mehr auf dem Spiel", sagte Christopher
Young, CEO von Vertex.?Steuerteams müssen den Überblick behalten, verstehen,
worauf es ankommt, und die Kontrolle bewahren. Vertex S?l verbindet diese
Transparenz mit den steuerlichen Inhalten, der Fachkompetenz und dem Know-how,
auf die sich unsere Kunden seit Jahrzehnten verlassen, sodass sie KI
vertrauensvoll einsetzen können."
Vertex S?l in der Praxis
Über den gesamten Steuer- und Compliance-Lebenszyklus hinweg unterstützt Vertex
S?l Teams dabei, bestehende und zukünftige Funktionen in verschiedenen Phasen zu
nutzen, zum Beispiel:
* Wenn sich eine Vorschrift ändert: Vernetzung von regulatorischen
Informationen und Inhalten, Bewertung potenzieller Auswirkungen und
Bereitstellung von Informationen zur fachlichen Überprüfung.
* Vor der Einreichung: Vereinigung der proaktiven Aufdeckung relevanter
Themen, Erläuterung möglicher Auswirkungen und Empfehlungen im Rahmen
festgelegter Kontrollmechanismen.
* Wenn ein Wirtschaftsprüfer anruft: Optimierung des Verwaltungsprozesses für
Prüfungsmitteilungen, Ermöglichung der Beweissicherung und Aufdeckung von
Lücken, damit das Team oder die Berater diese überprüfen können.
Branchenanalysten gehen davon aus, dass Transparenz und Kontrolle
ausschlaggebend dafür sein werden, wie Unternehmen KI-Lösungen für Steuer- und
Compliance-Zwecke einsetzen.?Da KI-Agenten immer mehr Aufgaben im Bereich
Steuern und Compliance übernehmen, werden Unternehmen Anbieter weniger danach
beurteilen, wie viele Agenten sie anbieten, sondern vielmehr danach, ob jede
einzelne Aktion gesteuert, erklärt und bis zur ursprünglichen Entscheidung
zurückverfolgt werden kann", erklärte Kevin Permenter, Senior Director für
Enterprise Applications Research bei IDC.?Diese Art der Rückverfolgbarkeit
entwickelt sich rasch zu einer Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI in
regulierten Finanzbereichen."
Vertex S?l wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen
Steuerermittlung, elektronische Rechnungsstellung, Abschluss der indirekten
Steuern, Zertifikatsverwaltung, Berichterstattung und Einreichung sowie
Prüfungs- und Bescheidverwaltung miteinander zu verknüpfen. Der daraus
resultierende verknüpfte Datensatz wird den Teams dabei helfen, die Ergebnisse
bis zur ursprünglichen Transaktion und Steuerentscheidung zurückzuverfolgen.
Dadurch lassen sich die Ergebnisse leichter erklären, kontrollieren und
gegenüber den zuständigen Behörden verteidigen. Um weitere Informationen zu
erhalten, klicken Sie hier (https://www.vertexinc.com/solutions/products/vertex-
sol).
Über Vertex
Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance
im Bereich Decision-to-Defense(TM). Vertex unterstützt Unternehmen dabei, den
gesamten Transaktionszyklus im Bereich indirekte Steuern und Compliance zu
steuern - von der Steuerermittlung und der elektronischen Rechnungsstellung bis
hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen -,
um Ergebnisse leichter nachweisen und kontinuierlich verbessern zu können.
Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen und
vereint jahrzehntelange Steuerkompetenz, fundiertes globales Wissen in den
Bereichen Steuern und Compliance sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen
dabei zu unterstützen, weltweit sicher zu agieren. Mit Hauptsitz in Nordamerika
und Niederlassungen in Südamerika und Europa hat sich Vertex zum Ziel gesetzt,
durch vertrauenswürdige Transaktionen das Gedeihen von Unternehmen und
Gemeinschaften zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com
(https://www.vertexinc.com/home-page) oder folgen Sie uns auf X
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Kanal auf YouTube (https://www.youtube.com/@vertexinc).
Über die Studie
Die Ergebnisse zur Sichtbarkeit von KI stammen aus einer doppelblinden Online-
Umfrage, die die Emerald Research Group im Auftrag von Vertex im Jahr 2026 unter
402 Entscheidungsträgern (n = 302 aus den USA; n = 100 aus Deutschland) in
Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 150 Mio. US-Dollar bzw. 150 Mio.
Euro sowie Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Unternehmenssoftware für Steuer-
und Compliance-Themen durchgeführt hat. Die Befragten wurden nicht über den
Auftraggeber der Studie informiert.
Copyright © 2026 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen
Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können jederzeit
geändert werden und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Informationen
über die Produktausrichtung und mögliche Roadmap sind keine Garantien, dürfen
nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur
Bereitstellung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen
dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen
verwendet werden. Die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung,
Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von
Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen
Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben
sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht
aktualisieren muss und die nur zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Äußerung
Gültigkeit haben.
Unternehmenskontakt bei Vertex: Simone Sonnier | Manager, Public Relations |
mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)
Anlegerkontakt: Joe Crivelli | VP, Investor Relations | investors@vertexinc.com
(mailto:investors@vertexinc.com)
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