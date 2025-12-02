GNW-News: VeydooMax V5 definiert intelligentes Fahren mit KI-Intelligenz und industriegerechtes Design neu - Deutschland-Premiere auf der INTERMOT Köln

^KÖLN, Deutschland, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach seinem mit Spannung

erwarteten Debüt auf der EICMA Milano stellt VeydooMax seine Flaggschiff-

Innovation - das VeydooMax V5 AI Riding System - erstmals in Deutschland auf der

INTERMOT Köln 2025 vor. Basierend auf der Kernphilosophie der Marke?Smarter

Ride, Tougher Build" (Intelligenter fahren, robuster gebaut) setzt das V5 neue

Maßstäbe für intelligente, langlebige und tief integrierte Motorrad-Fahrsysteme.

Das V5 demonstriert mit seiner Intelligenz auf Automobilniveau und seiner

industriegerechten Langlebigkeit, wie Hardware, KI-Algorithmen und ein speziell

entwickeltes Riding OS (Fahrbetriebssystem) zu einer einheitlichen Plattform

verschmelzen können - und damit beispiellose Stabilität, Reaktionsfähigkeit und

Sicherheit auf der Straße gewährleisten.

Intelligenteres Fahren: Die KI-Plattform als Herzstück des V5

Das Herzstück des V5 ist die maßgeschneiderte KI-Plattform, die eng mit dem

speziellen Riding OS der Marke integriert ist, um auch bei hoher Auslastung wie

Navigation, 2K-HDR-Aufzeichnung und Telefonaten eine schnelle, reibungslose und

verzögerungsfreie Leistung zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

* KI-Bildgebungssystem

KI-gestützte Bildgebung mit Stabilisierung, HDR-Optimierung und klarer

Bildwiedergabe bei Nacht sorgt für gleichbleibend scharfe Aufnahmen bei

Gegenlicht, schlechten Lichtverhältnissen und unwegsamem Gelände.

* KI-Sicherheitsassistenz

Die Unterstützung für mmWave-Radar ermöglicht Blind Spot Detection (BSD) und

Forward Collision Warning (FCW) - Funktionen, die normalerweise in ADAS-

Systemen für Kraftfahrzeuge zu finden sind - nun auch für Zweiräder.

* Nahtlose Geräteintegration

Kompatibel mit Apple CarPlay, Android Auto und HiCar, mit einem

hochpräzisen 5-Modus-GNSS-System (GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS).

* Profi-Audiooptimierung

Die verbesserte Windgeräuschunterdrückung sorgt auch bei hohen

Geschwindigkeiten für klare Kommunikation und Navigationsansagen.

Robuster gebaut: Industriegerechte Zuverlässigkeit für den Einsatz unter realen

Bedingungen

Das V5 wurde speziell im Hinblick auf die anspruchsvollen und unvorhersehbaren

Bedingungen europäischer Touren entwickelt und zeichnet sich durch eine

verbesserte strukturelle Haltbarkeit und hervorragenden Umgebungsschutz aus.

Zu den wichtigsten Vorteilen hinsichtlich der Langlebigkeit zählen:

* 1000-Nit-Display in Industriequalität

gewährleistet gleichbleibende Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung mit

verlängerter Anti-Aging-Performance und vollständig handschuhfreundlicher,

regenoptimierter Touch-Steuerung.

* IP67 Wasser - und Staubschutz

Vollständiger Schutz gegen Regen, Schlamm, Staub und Wasserimmersion.

* Verstärkter, Mecha-inspirierter Aufbau

Ein industriegerechter Verriegelungsmechanismus garantiert Stabilität auf

unebenen Straßen, während das Schnellverschlusssystem ein sicheres,

werkzeugloses Entfernen ermöglicht, um das Diebstahlrisiko zu verringern.

Ein neuer Standard für intelligente Fahrsysteme

?Wir freuen uns sehr, das VeydooMax V5 in Deutschland vorstellen zu dürfen",

sagte Eric Chen, Leiter des Auslandsgeschäfts bei VeydooMax.?'Smarter

Ride' spiegelt unser Streben nach wahrer Intelligenz und nahtloser

Benutzererfahrung wider; 'Tougher Build' steht für unser Engagement für

langfristige Haltbarkeit. Da Motorradfahrer zunehmend Technologie auf

Automobilniveau auf zwei Rädern erwarten, wurde das V5 als zuverlässigster

Begleiter für jede Reise konzipiert."

Erleben Sie das V5 auf der INTERMOT Köln

* Veranstaltung: INTERMOT Köln 2025

* Datum: 04.-07.12.2025

* Ort: Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland

* Stand: Halle 8 - Stand C045BG

Über VeydooMax

VeydooMax entwickelt innovative Smart-Riding-Systeme, die KI-Intelligenz,

robuste Hardwaretechnik und fahrerorientiertes Design kombinieren. Das VeydooMax

V5 AI Riding System ist das Ergebnis der Mission der Marke, die Fahrsicherheit ,

Leistung und vernetzte Erlebnisse zu verbessern und gleichzeitig eine globale

Community von Fahrern etablieren, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten.

Medienkontakt:

Raymond Peng

Integrated Marketing Manager

marketing@veydoomax.com

https://veydoomax.com (https://veydoomax.com/)

Folgen Sie uns:

https://www.facebook.com/veydoomax/

https://www.instagram.com/veydoomax/

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff091a49-f755-

4512-9cc3-3791e21d8735

