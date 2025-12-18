GNW-News: VeydooMax V5 elektrisiert die INTERMOT: KI-gestütztes intelligentes Konsolensystem weckt Kooperationsinteresse bei Yamaha und Honda und definiert S...

|
^KÖLN, Germany, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [4.-7. Dezember 2025] -
VeydooMax, ein führender Entwickler intelligenter Motorradsysteme, zieht eine
positive Bilanz seines erfolgreichen Auftritts auf der internationalen
Motorradmesse INTERMOT 2025 in Köln. Das Flaggschiff des Unternehmens, das KI-
gestützte intelligente Konsolensystem VeydooMax V5, begeisterte nicht nur das
Fachpublikum durch innovative Sicherheitsfunktionen, sondern weckte auch das
Interesse globaler Branchengrößen wie Yamaha und Honda an potenziellen
Kooperationen.
Messe-Highlights im Überblick
Der Messestand von VeydooMax entwickelte sich auf der INTERMOT schnell zu einem
zentralen Anlaufpunkt für Technik- und Sicherheitsenthusiasten. Über 1.000
Experten und Motorradfans nutzten die Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit des
V5-Systems vor Ort zu testen. Mit mehr als 50 Vorbestellungen sowie konkreten
Absichtserklärungen seitens Distributoren und Herstellern unterstrich VeydooMax
eindrucksvoll seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Marktpotenzial auf
internationaler Ebene.
Die Teilnahme an der INTERMOT verdeutlichte das Bestreben des Unternehmens,
durch die Integration modernster KI-Technologien weltweit neue Maßstäbe für die
Sicherheit von Motorradfahrern zu setzen.
VeydooMax V5: Synergie aus KI-Sicherheit, Robustheit und Konnektivität
Das vorgestellte V5-System definiert den Branchenstandard durch drei zentrale
Kernvorteile neu:
KI-basierte Fahrerassistenz (Advanced Driver Assistance, ADAS): Das Herzstück
des V5 bilden Algorithmen für künstliche Intelligenz, die einen Totwinkel-
Assistenten (Blind Spot Detection, BSD) sowie einen Frontkollisionswarner
(Forward Collision Warning, FCW) ermöglichen. In Kombination mit einem
hochpräzisen Millimeterwellen-Radar (mmWave) warnt das System aktiv vor Gefahren
aus beiden Richtungen und erhöht so die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten
und im dichten Verkehr.
Zuverlässigkeit nach Industriestandard: Das V5 wurde speziell für extreme
Bedingungen entwickelt. Das 1.000-Nit-Display garantiert selbst bei direkter
Sonneneinstrahlung optimale Ablesbarkeit, während die IP67-Zertifizierung vollen
Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz bietet. Ein verstärktes Gehäuse mit
Sicherheitsverriegelung sorgt zudem für maximale Stabilität in anspruchsvollem
Gelände.
Unübertroffene smarte Konnektivität: Durch die nahtlose Smartphone-Integration
über Apple CarPlay und Android Auto wird die Konsole zur Steuerzentrale für
Navigation, Musik und Kommunikation - kabellos und ohne den Fahrer vom
Verkehrsgeschehen abzulenken.
Branchenanerkennung und Medienecho
Die Innovationen von VeydooMax wurden von Experten und Pressevertretern hoch
gelobt:
Lob der Fachwelt: Die erstmals in diesem Umfang für den Motorradmarkt
adaptierten KI-Sicherheitsfunktionen wurden von Experten als?Durchbruch, der
die technologische Richtung für die Branche vorgibt", gefeiert.
Aktive Berichterstattung: Die einzigartige Kombination aus intelligenten
Features und Schutzfunktionen weckte das Interesse führender internationaler
Motorrad-Publikationen, darunter Motorrad und Bike Magazine, die das System vor
Ort detailliert testeten und bereits Geräte für weiterführende Berichte
anforderten.
Statement der Geschäftsführung: Ein Blick in die Zukunft
Eric Chen, Head of Overseas Business bei VeydooMax, kommentiert das
Messeergebnis wie folgt:
?Unsere Teilnahme an der INTERMOT hat alle Erwartungen übertroffen. Wir haben
unser Flaggschiff - das V5-System, das auf der Philosophie 'Smarter Ride,
Tougher Build' basiert - nach Deutschland gebracht und eine beeindruckende
Resonanz sowohl von Alltagsfahrern als auch von wichtigen Marktteilnehmern
erlebt. Das Interesse von Unternehmen wie Yamaha und Honda am Potenzial unserer
KI-Plattform ist eine klare Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg
sind, die Zukunft des intelligenten und sicheren Motorradfahrens zu definieren.
Das V5 ist nicht bloß ein Gadget, sondern eine umfassende Lösung. Wir sind offen
für strategische Partnerschaften, um gemeinsam die technologischen Standards in
der gesamten Branche anzuheben."
Über VeydooMax
VeydooMax ist ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung intelligenter
Systeme für Motorradfahrer spezialisiert ist. Die Mission der Marke besteht
darin, die neuesten Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz,
Internet der Dinge (IoT) und Mensch-Maschine-Schnittstellen in das Fahrerlebnis
zu integrieren - für mehr Sicherheit, mehr Vernetzung und mehr Fahrspaß. Die
innovativen Lösungen von VeydooMax werden für Fahrer auf der ganzen Welt
entwickelt, die Technologie und Zuverlässigkeit mit einer tiefen Leidenschaft
für den Motorradsport verbinden.
Medienkontakt:
Raymond Peng
Integrated Marketing Manager
marketing@veydoomax.com
VeydooMax (https://veydoomax.com/)
Folgen Sie uns:
https://www.facebook.com/veydoomax/
https://www.instagram.com/veydoomax/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a983be0-d4e0-4958-bf99-
1dc907eaaabd
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab7e9d12-de85-44e5-b979-
a71478817043
Â°
