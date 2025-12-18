GNW-News: VeydooMax V5 elektrisiert die INTERMOT: KI-gestütztes intelligentes Konsolensystem weckt Kooperationsinteresse bei Yamaha und Honda und definiert S...

^KÖLN, Germany, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [4.-7. Dezember 2025] -

VeydooMax, ein führender Entwickler intelligenter Motorradsysteme, zieht eine

positive Bilanz seines erfolgreichen Auftritts auf der internationalen

Motorradmesse INTERMOT 2025 in Köln. Das Flaggschiff des Unternehmens, das KI-

gestützte intelligente Konsolensystem VeydooMax V5, begeisterte nicht nur das

Fachpublikum durch innovative Sicherheitsfunktionen, sondern weckte auch das

Interesse globaler Branchengrößen wie Yamaha und Honda an potenziellen

Kooperationen.

Messe-Highlights im Überblick

Der Messestand von VeydooMax entwickelte sich auf der INTERMOT schnell zu einem

zentralen Anlaufpunkt für Technik- und Sicherheitsenthusiasten. Über 1.000

Experten und Motorradfans nutzten die Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit des

V5-Systems vor Ort zu testen. Mit mehr als 50 Vorbestellungen sowie konkreten

Absichtserklärungen seitens Distributoren und Herstellern unterstrich VeydooMax

eindrucksvoll seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Marktpotenzial auf

internationaler Ebene.

Die Teilnahme an der INTERMOT verdeutlichte das Bestreben des Unternehmens,

durch die Integration modernster KI-Technologien weltweit neue Maßstäbe für die

Sicherheit von Motorradfahrern zu setzen.

VeydooMax V5: Synergie aus KI-Sicherheit, Robustheit und Konnektivität

Das vorgestellte V5-System definiert den Branchenstandard durch drei zentrale

Kernvorteile neu:

KI-basierte Fahrerassistenz (Advanced Driver Assistance, ADAS): Das Herzstück

des V5 bilden Algorithmen für künstliche Intelligenz, die einen Totwinkel-

Assistenten (Blind Spot Detection, BSD) sowie einen Frontkollisionswarner

(Forward Collision Warning, FCW) ermöglichen. In Kombination mit einem

hochpräzisen Millimeterwellen-Radar (mmWave) warnt das System aktiv vor Gefahren

aus beiden Richtungen und erhöht so die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten

und im dichten Verkehr.

Zuverlässigkeit nach Industriestandard: Das V5 wurde speziell für extreme

Bedingungen entwickelt. Das 1.000-Nit-Display garantiert selbst bei direkter

Sonneneinstrahlung optimale Ablesbarkeit, während die IP67-Zertifizierung vollen

Schutz gegen Wasser , Staub und Schmutz bietet. Ein verstärktes Gehäuse mit

Sicherheitsverriegelung sorgt zudem für maximale Stabilität in anspruchsvollem

Gelände.

Unübertroffene smarte Konnektivität: Durch die nahtlose Smartphone-Integration

über Apple CarPlay und Android Auto wird die Konsole zur Steuerzentrale für

Navigation, Musik und Kommunikation - kabellos und ohne den Fahrer vom

Verkehrsgeschehen abzulenken.

Branchenanerkennung und Medienecho

Die Innovationen von VeydooMax wurden von Experten und Pressevertretern hoch

gelobt:

Lob der Fachwelt: Die erstmals in diesem Umfang für den Motorradmarkt

adaptierten KI-Sicherheitsfunktionen wurden von Experten als?Durchbruch, der

die technologische Richtung für die Branche vorgibt", gefeiert.

Aktive Berichterstattung: Die einzigartige Kombination aus intelligenten

Features und Schutzfunktionen weckte das Interesse führender internationaler

Motorrad-Publikationen, darunter Motorrad und Bike Magazine, die das System vor

Ort detailliert testeten und bereits Geräte für weiterführende Berichte

anforderten.

Statement der Geschäftsführung: Ein Blick in die Zukunft

Eric Chen, Head of Overseas Business bei VeydooMax, kommentiert das

Messeergebnis wie folgt:

?Unsere Teilnahme an der INTERMOT hat alle Erwartungen übertroffen. Wir haben

unser Flaggschiff - das V5-System, das auf der Philosophie 'Smarter Ride,

Tougher Build' basiert - nach Deutschland gebracht und eine beeindruckende

Resonanz sowohl von Alltagsfahrern als auch von wichtigen Marktteilnehmern

erlebt. Das Interesse von Unternehmen wie Yamaha und Honda am Potenzial unserer

KI-Plattform ist eine klare Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg

sind, die Zukunft des intelligenten und sicheren Motorradfahrens zu definieren.

Das V5 ist nicht bloß ein Gadget, sondern eine umfassende Lösung. Wir sind offen

für strategische Partnerschaften, um gemeinsam die technologischen Standards in

der gesamten Branche anzuheben."

Über VeydooMax

VeydooMax ist ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung intelligenter

Systeme für Motorradfahrer spezialisiert ist. Die Mission der Marke besteht

darin, die neuesten Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz,

Internet der Dinge (IoT) und Mensch-Maschine-Schnittstellen in das Fahrerlebnis

zu integrieren - für mehr Sicherheit, mehr Vernetzung und mehr Fahrspaß. Die

innovativen Lösungen von VeydooMax werden für Fahrer auf der ganzen Welt

entwickelt, die Technologie und Zuverlässigkeit mit einer tiefen Leidenschaft

für den Motorradsport verbinden.

Medienkontakt:

Raymond Peng

Integrated Marketing Manager

marketing@veydoomax.com

VeydooMax (https://veydoomax.com/)

Folgen Sie uns:

https://www.facebook.com/veydoomax/

https://www.instagram.com/veydoomax/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a983be0-d4e0-4958-bf99-

1dc907eaaabd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab7e9d12-de85-44e5-b979-

a71478817043

Â°